GWM sfida Ferrari: in arrivo la prima hypercar cinese da oltre 1.200 CV

Il colosso automobilistico cinese Great Wall Motor (GWM), la cui tradizione è quasi del tutto focalizzata sulla produzione di grossi e robusti SUV e pick-up, ha intenzioni di allargare i suoi orizzonti, puntando al segmento delle hypercar ad altissime prestazioni, dove i concetti di lusso, esclusività, performance e tecnologie toccano standard elevatissimi. Una nuova avventura attraverso la quale GWM guarda dritto alla concorrenza europea, col costruttore cinese che ha ben chiaro il riferimento da sfidare per essere considerata all’altezza delle migliori supercar, vale a dire la Ferrari, eccellenza mondiale assoluta del segmento.

Il prototipo di GWM che sfida la Ferrari SF90

Mettere nel mirino il Cavallino Rampante è una chiaro messaggio delle intenzioni di GWM, che sono state rese pubbliche anche attraverso un recente video, pubblicato sul social network Weibo, che vedono protagonista Wei Jiajun, presidente di Great Wall Motor, alle prese con i test in pista del prototipo (che nel filmato appare camuffato e sfocato rendendolo praticamente nascosto) che prefigura la prima supercar del marchio, mentre viene messa a confronto diretto con una Ferrari SF90.

Pur riconoscendo che ci sia ancora tanto lavoro da fare per riuscire ad avvicinare la supercar di Maranello, il numero uno di GWM si è detto fiducioso sugli sviluppi del lavoro degli ingegneri nel riuscire a colmare il divario: “Devo ammettere – ha affermato Wei – che la nostra auto sportiva è ancora inferiore alla Ferrari in termini di capacità complessive”. Nonostante questo, il presidente di GWM promette una “sorpresa” per il lancio ufficiale della supercar.

Dovrebbe montare un V8 PHEV da oltre 1.200 CV

Ma come sarà la prima hypercar di GWM? Stando ai rumors emersi finora, la supercar del marchio cinese, il cui progetto ha preso il via circa cinque anni fa, poggerà su un’avanzata piattaforma, denominata GF high-performance, a cui si affianca la cellula dell’abitacolo in fibra di carbonio. Sulla base strutturale, progettata sia l’omologazione stradale che per poter gareggiare nella classe GT3, troverà spazio una motorizzazione ibrida, composta da un V8 biturbo dal 4.0 litri, sviluppato internamente da GWM, affiancato dall’elettrificazione con un sistema ibrido plug-in. Per quanto riguarda la potenza, il marchio cinese punta a superare i 1.200 CV per la versione stradale della sua hypercar. Già nelle prossime settimane potremmo saperne di più, considerando che la vettura sarà svelata ufficialmente entro la fine del 2026, con il lancio sul mercato previsto per l’anno prossimo.

GWM sta sviluppando una hypercar per sfidare Ferrari?

Sì, Great Wall Motor (GWM) sta lavorando alla sua prima hypercar ad alte prestazioni, con l’obiettivo di confrontarsi con i principali costruttori europei del segmento, tra cui Ferrari. Il prototipo è già stato protagonista di alcuni test in pista, durante i quali è stato confrontato con una Ferrari SF90.

Quanti cavalli avrà la prima hypercar di GWM?

Secondo le indiscrezioni attualmente disponibili, la prima hypercar di GWM potrebbe superare i 1.200 CV nella versione stradale. La potenza sarà erogata da un sistema ibrido plug-in che abbina un motore V8 biturbo da 4.0 litri a una componente elettrica.

Quale motore monterà la hypercar di Great Wall Motor?

La supercar cinese dovrebbe utilizzare un V8 biturbo da 4.0 litri sviluppato internamente da GWM, affiancato da un sistema ibrido plug-in. Il progetto prevede inoltre una piattaforma ad alte prestazioni e una cellula dell’abitacolo realizzata in fibra di carbonio.

Quando sarà presentata la prima hypercar GWM?

La presentazione ufficiale della prima hypercar di Great Wall Motor è prevista entro la fine del 2026, mentre il lancio commerciale dovrebbe avvenire nel 2027. Ulteriori dettagli tecnici e informazioni sul modello potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.

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