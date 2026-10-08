Heritage Hub apre per le Giornate FAI d’Autunno 2026

Il 10 e l’11 ottobre 2026, dalle 10 alle 18, l’Heritage Hub di Stellantis a Torino apre le porte al pubblico in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2026. Il polo espositivo di via Plava 80, all’interno della storica Officina 81 di Mirafiori, propone tour dedicati a contributo libero, mentre Stellantis rende accessibili anche la Bolla e la Pista 500 sul tetto del Lingotto.

Heritage Hub alle Giornate FAI d’Autunno: date e orari

L’Heritage Hub partecipa alla manifestazione nazionale promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS aprendo sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18. Il pubblico potrà partecipare a tour dedicati a contributo libero, nell’ambito della collaborazione con la Delegazione FAI di Torino, che coinvolge anche altri luoghi legati alla storia di Stellantis e della città.

Le Giornate FAI d’Autunno sono giunte alla 15ª edizione e coinvolgono quest’anno oltre 700 luoghi in 350 città italiane, molti dei quali normalmente inaccessibili o poco conosciuti. In Piemonte e Valle d’Aosta sono previste oltre 90 aperture, con un’attenzione particolare al Made in Italy, ai saperi e alle eccellenze produttive.

La Bolla e la Pista 500 sul tetto del Lingotto

Oltre all’Heritage Hub, Stellantis mette a disposizione due luoghi legati alla storia industriale di Torino: la Bolla e la Pista 500 sul tetto del Lingotto. Qui l’architettura dello storico stabilimento FIAT dialoga oggi con arte contemporanea, paesaggio e memoria industriale.

Cosa si vede all’Heritage Hub di Torino

Il polo si estende per circa 15.000 metri quadrati e custodisce una collezione di oltre 300 vetture storiche e prototipi dei marchi italiani del Gruppo, per ripercorrere più di 120 anni di innovazione, stile e cultura industriale Made in Italy. Il patrimonio spazia dalle vetture di grande serie ai modelli da competizione, dai prototipi agli esemplari unici.

Al centro dell’esposizione, 64 vetture rappresentative sono organizzate in otto aree tematiche, mentre lungo le navate laterali il percorso prosegue con un criterio cronologico e per marchio. Completa l’esposizione un’area dedicata ad alcuni dei propulsori più significativi sviluppati dai marchi italiani di Stellantis.

La Collezione ASI Bertone e l’Officina 81

Dallo scorso aprile l’Heritage Hub custodisce anche la Collezione ASI Bertone, che riunisce vetture e prototipi nati dalla matita della storica carrozzeria torinese e racconta il ruolo dei carrozzieri italiani nell’evoluzione dell’auto.

L’Officina 81 conserva la propria identità industriale grazie a un restauro conservativo che ne ha preservato le cromie storiche, la pavimentazione in cemento e il caratteristico reticolo di pilastri metallici. All’ingresso, una mostra permanente ripercorre la storia di Mirafiori dal 1939 a oggi.

Domande frequenti su Heritage Hub e le Giornate FAI d’Autunno 2026

Quando apre l’Heritage Hub per le Giornate FAI d’Autunno 2026?

L’Heritage Hub apre sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, dalle 10 alle 18.

Dove si trova l’Heritage Hub di Stellantis?

Si trova a Torino in via Plava 80, all’interno della storica Officina 81 di Mirafiori.

Come si partecipa ai tour dell’Heritage Hub?

Durante le Giornate FAI sono previsti tour dedicati a contributo libero, organizzati in collaborazione con la Delegazione FAI di Torino.

Quante vetture espone l’Heritage Hub?

Il polo di circa 15.000 metri quadrati custodisce oltre 300 vetture storiche e prototipi dei marchi italiani del Gruppo; 64 vetture sono esposte al centro in otto aree tematiche.

Quali altri luoghi Stellantis sono aperti con il FAI?

Stellantis mette a disposizione anche la Bolla e la Pista 500 sul tetto del Lingotto.

Che cosa sono le Giornate FAI d’Autunno?

È la manifestazione nazionale del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, giunta alla 15ª edizione, che quest’anno coinvolge oltre 700 luoghi in 350 città.

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