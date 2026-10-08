Jeremy Clarkson mette all’asta tre auto di The Grand Tour: ecco quali sono

Tre auto d’epoca di grande fascino provenienti dalla collezione di Jeremy Clarkson, noto giornalista e presentatore TV britannico, tutte protagoniste di episodi di “The Grand Tour”, il popolare programma condotto da Clarkson, andranno all’asta a novembre. Se siete tra quelli che desiderano mettersi in garage un pezzo di storia dell’automobilismo, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Lincoln Continental Mark V del 1978

La prima vettura di questo terzetto che sarà battuto all’asta è una Lincoln Continental Mark V del 1978, guidata da Clarkson durante lo speciale “The Grand Tour Presents: Lochdown” in cui lui e i suoi due storici colleghi, Richard Hammond e James May, hanno guidatore tre auto classiche americane in Scozia. Nonostante Clarkson abbia dichiarato che solitamente non conserva le auto utilizzate nei suoi programmi, per questa Lincoln ha fatto un eccezione mettendosela in garage al termine delle riprese.

La Continental Mark V che andrà all’asta, caratterizzata da una brillante carrozzeria blu, è in gran parte fedele al modello di serie, sebbene fosse stata equipaggiata con sistema NOS per esigenze di scena, ma con il dispositivo che però non hai mai funzionato realmente. Alla livrea blu si abbinano rivestimenti interni delle stessa tonalità. Il contachilometri della Lincoln di Clarkson segna poco meno di 110.00o km.

Alfa Romeo GTV6 del 1983

Iconic Auctioneers, la Casa d’aste che si occuperà di trovare nuovi proprietari alle tre vetture, ha annunciato anche la vendita dell’Alfa Romeo GTV6 del 1983, guidata da Clarkson nel settimo episodio della terza stagione di “The Grand Tour”, anch’esso girato in Scozia. L’auto monta il celebra motore Busso da 2.5 litri di Alfa Romeo ed ha un chilometraggio di appena 45.568 km, decisamente pochi considerando l’età del veicolo.

Lancia Montecarlo Spider del 1982 modificata

A completare il lotto di vendite c’è una Lancia Montecarlo Spider del 1982, che senza dubbio è la più speciale delle tre. Si tratta della vettura guidata da Clarkson nell’episodio conclusivo di “The Grand Tour”, girato tra Zimbabwe e Botswana, dove questa Lancia è stata messa a dura prova, spinta ogni oltre limite, ma è riuscita comunque a sopravvivere.

Sull’auto, caratterizzata da una particolare carrozzeria in tinta “Lotus Blue” e da interni con sedili rivestiti in tessuto anziché in pelle, sono state apportate diverse modifiche che la rendono ancora più esclusiva. Questa Lancia Montecarlo Spider monta infatti i fanali posteriori di una Ferrari 308, quattro terminali di scarico e i cerchi della Lancia Delta Integrale.

Si prevedono cifre più alte delle attuali quotazioni di mercato dei tre modelli

Tutte e tre le auto della collezione di Clarkson saranno battute all’asta senza prezzo di riserva, sebbene si prevede che ciascuna di esse raggiungerà una cifra parecchio superiore all’attuale quotazione di mercato di una Lincoln Continental Mark V, di un’Alfa Romeo GTV6 o di una Lancia Montecarlo Spider.

Domande frequenti su auto di Jeremy Clarkson

Quali auto di Jeremy Clarkson saranno messe all’asta?

Saranno messe all’asta tre auto provenienti dalla collezione di Jeremy Clarkson e protagoniste di The Grand Tour: una Lincoln Continental Mark V del 1978, un’Alfa Romeo GTV6 del 1983 e una Lancia Montecarlo Spider del 1982.

Quale auto di Jeremy Clarkson è stata utilizzata nello speciale Lochdown?

La Lincoln Continental Mark V del 1978 è stata guidata da Clarkson nello speciale The Grand Tour Presents: Lochdown, ambientato in Scozia. Dopo le riprese, il presentatore britannico ha deciso di conservarla nella propria collezione.

Quale motore monta l’Alfa Romeo GTV6 di Clarkson?

L’Alfa Romeo GTV6 del 1983 monta il celebre motore V6 Busso da 2,5 litri. L’esemplare che appartiene alla collezione di Clarkson presenta inoltre un chilometraggio di appena 45.568 km.

Le auto di Jeremy Clarkson saranno vendute con una base d’asta?

No. Le tre vetture saranno battute senza prezzo di riserva, quindi potranno essere aggiudicate indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima prestabilita.

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