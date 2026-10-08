Jeep al Mondial de l’Auto 2026: la Road to 2030 in Europa

In occasione del Mondial de l’Auto 2026 di Parigi, Jeep ribadisce il proprio impegno a lungo termine in Europa e invita media, clienti e appassionati a scoprire il prossimo capitolo dell’evoluzione del marchio. L’annuncio è arrivato da Torino l’8 ottobre 2026, con la conferma della visione «Road to 2030».

Jeep verso il 2030: sei modelli multi-energia in Europa

Jeep punta ad ampliare la propria gamma europea fino a sei modelli, multi-energia e multipiattaforma, entro il 2030. Lo ha dichiarato Xavier Peugeot, Head of Jeep Brand Enlarged Europe: «Jeep farà leva sui suoi solidi valori, valorizzerà il successo dei lanci di Nuova Avenger e Nuova Compass e rafforzerà la propria posizione in Europa».

La strategia si appoggia quindi sul riscontro dei due lanci più recenti, Nuova Avenger e Nuova Compass, per consolidare la presenza del marchio sul mercato europeo con una proposta più ampia di motorizzazioni e piattaforme.

La presenza di Jeep al Mondial de l’Auto 2026

Nell’ambito della sua presenza al Salone, Jeep sosterrà inoltre Neubauer, uno dei suoi partner commerciali di lunga data, attraverso un’esposizione dedicata nel Padiglione 7.

Per Jeep il Mondial de l’Auto 2026 rappresenta molto più di un’occasione per presentare i propri SUV: è il palcoscenico su cui dimostrare come il marchio stia affrontando la trasformazione dell’industria automobilistica, restando fedele ai valori di libertà, avventura, autenticità e passione.

Il marchio Jeep in breve

Da quasi 85 anni Jeep è leader globale nel segmento dei SUV, con capacità off-road, tecnologie avanzate e grande versatilità. La gamma comprende veicoli con motori a combustione interna, tecnologia ibrida e propulsori completamente elettrici.

Domande frequenti su Jeep al Mondial de l’Auto 2026

Che cos’è la «Road to 2030» di Jeep?

È la visione strategica con cui Jeep intende ampliare la gamma europea fino a sei modelli multi-energia e multipiattaforma entro il 2030.

Chi ha parlato della strategia europea di Jeep?

Le dichiarazioni sono di Xavier Peugeot, Head of Jeep Brand Enlarged Europe, riportate nel comunicato dell’8 ottobre 2026.

Quali modelli Jeep sono citati come successi di lancio?

Il comunicato cita Nuova Avenger e Nuova Compass come lanci di successo su cui costruire la crescita in Europa.

Dove si svolge il Mondial de l’Auto 2026?

Il Mondial de l’Auto 2026 è il salone dell’auto di Parigi; Jeep sarà presente e allestirà un’esposizione dedicata a Neubauer nel Padiglione 7.

Chi è Neubauer per Jeep?

Neubauer è descritto da Jeep come uno dei suoi partner commerciali di lunga data, sostenuto dal marchio al salone con un’esposizione dedicata.

Quali motorizzazioni propone Jeep?

Il marchio offre veicoli con motori a combustione interna, ibridi e completamente elettrici.

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