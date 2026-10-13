KGM Italia e Anna Danesi: al via la partnership, consegnata l’Actyon

KGM Italia annuncia l’inizio della collaborazione con Anna Danesi, capitana della Nazionale italiana femminile di pallavolo e giocatrice della Numia Vero Volley Milano, che diventa ambassador del marchio. Per celebrare l’accordo le è stata consegnata una nuova KGM Actyon con una livrea personalizzata.

La consegna della KGM Actyon personalizzata

Milano, 13 ottobre 2026. La partnership è stata festeggiata con la consegna della nuova KGM Actyon, dotata di una livrea dedicata. L’auto accompagnerà l’atleta nei suoi spostamenti tra allenamenti, competizioni e impegni quotidiani.

Le parole di Anna Danesi

«Sono fiera di essere ambassador di KGM, un brand che rispecchia alcuni dei valori che mi porto dentro fin dall’infanzia», ha dichiarato Anna Danesi. «Ho un rapporto molto speciale con l’auto e con la guida perché mi ricordano tutti i sacrifici che la mia famiglia ha fatto per accompagnarmi nel mio percorso di crescita sportiva. In particolare mio padre, che ha percorso migliaia di chilometri per portarmi agli allenamenti e riportarmi a casa nei momenti liberi. Ho sempre fatto tanti chilometri nella mia vita e non vedo l’ora di percorrerne altrettanti a bordo della mia KGM Actyon».

I valori condivisi con KGM

Con questa collaborazione KGM Italia affianca una delle protagoniste più rappresentative dello sport italiano contemporaneo, interprete di valori come affidabilità, perseveranza, spirito di squadra ed eccellenza, che caratterizzano da sempre il marchio.

Luca Ronconi, Consigliere Delegato ATFlow, ha commentato: «Siamo orgogliosi di accogliere Anna Danesi nella famiglia KGM. Il suo percorso, fatto di sacrificio, dedizione e successi costruiti giorno dopo giorno, rappresenta perfettamente la filosofia del nostro brand. La sua storia è un esempio concreto di come determinazione e passione possano portare a risultati straordinari».

Domande frequenti sulla partnership tra KGM e Anna Danesi

Chi è Anna Danesi?

La capitana della Nazionale italiana femminile di pallavolo e giocatrice della Numia Vero Volley Milano.

Che ruolo avrà con KGM?

Diventa ambassador di KGM Italia, il nuovo volto sportivo della squadra del marchio.

Quale auto le è stata consegnata?

Una nuova KGM Actyon con una livrea personalizzata.

Quando è stata annunciata la partnership?

Il 13 ottobre 2026, a Milano.

Chi ha commentato l’accordo per KGM?

Luca Ronconi, Consigliere Delegato ATFlow.

Perché ha scelto KGM?

Danesi dice che il marchio rispecchia valori che porta dentro fin dall’infanzia e lega l’auto ai sacrifici della famiglia per la sua crescita sportiva.

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