Honda Black Days: fino a 7.000 euro di vantaggi sulla gamma

Honda Auto Italia lancia i Black Days, l’iniziativa commerciale annunciata il 12 novembre 2026 che fino al 30 novembre rende più accessibile l’intera gamma elettrificata del marchio giapponese, con vantaggi dedicati su tutti i modelli. L’obiettivo è far scoprire la tecnologia Full Hybrid e:HEV a condizioni particolarmente vantaggiose.

Indice

Black Days Honda: i vantaggi in sintesi

I Black Days Honda offrono fino a 7.000 euro di vantaggi con qualsiasi usato in permuta o da rottamare, due tagliandi omaggio e una garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato. L’iniziativa è valida fino al 30 novembre 2026 e riguarda tutta la gamma Honda, pensata per adattarsi a ogni stile di vita e alle diverse esigenze di mobilità.

Quali modelli Honda sono coinvolti

L’offerta coinvolge l’intera gamma Honda. Si parte dalla Jazz, city car compatta e versatile, e dalla Jazz Crosstar, city SUV ideale per la mobilità urbana e le gite fuori porta. Prosegue con l’iconica Civic, hatchback che coniuga design e piacere di guida, con la HR-V, che unisce dimensioni compatte, design ed efficienza, e con la ZR-V, che abbina la praticità di un SUV al piacere di guida di una berlina.

Completano la proposta la CR-V, il SUV più grande di Casa Honda, pensato per chi cerca maggiore spazio, comfort e versatilità, e la nuova Prelude, che segna il ritorno di uno dei nomi più iconici della storia Honda in una moderna interpretazione elettrificata. Tutte le vetture sono accomunate dalla tecnologia e:HEV, sviluppata per offrire il perfetto bilanciamento tra efficienza, versatilità, comfort e piacere di guida.

La campagna di comunicazione di novembre

I Black Days saranno accompagnati per tutto il mese di novembre da una campagna di comunicazione capillare su televisione, connected TV, digital out of home, piattaforme digitali, social media e attività di direct marketing. L’obiettivo è dare visibilità alle offerte dedicate e valorizzare l’intera gamma elettrificata Honda.

La pianificazione include nuove creatività dedicate a Jazz, Jazz Crosstar e HR-V, che vedono protagonisti gli Ambassador Honda Gaia Sabbatini e Gregorio Paltrinieri. La comunicazione sarà rafforzata anche dalla presenza delle offerte all’interno degli spazi pubblicitari pianificati durante il programma Tú Sí Que Vales, in onda ogni sabato sera su Canale 5.

Dove trovare le offerte

Con i Black Days Honda conferma il proprio impegno nel rendere sempre più accessibile la gamma elettrificata, offrendo ai clienti vantaggi concreti e l’opportunità di conoscere da vicino tecnologie e soluzioni pensate per una mobilità efficiente, affidabile e adatta alle esigenze quotidiane. Per informazioni sulle offerte e per trovare la Concessionaria Honda più vicina è possibile visitare il sito ufficiale Honda.

Questa e altre offerte sono consultabili su Cercamiauto.it.

Domande frequenti sui Black Days Honda

Fino a quando durano i Black Days Honda?

I Black Days Honda sono validi fino al 30 novembre 2026 e riguardano tutta la gamma elettrificata del marchio.

Quanto valgono i vantaggi dei Black Days Honda?

Honda indica fino a 7.000 euro di vantaggi con qualsiasi usato in permuta o da rottamare, oltre a due tagliandi omaggio e a una garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato.

Quali modelli Honda rientrano nei Black Days?

Rientrano Jazz, Jazz Crosstar, Civic, HR-V, ZR-V, CR-V e la nuova Prelude, tutte con tecnologia e:HEV.

Quanti tagliandi sono inclusi nei Black Days Honda?

L’iniziativa prevede due tagliandi omaggio, insieme alla garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato.

Chi sono i testimonial della campagna Black Days di Honda?

Le nuove creatività dedicate a Jazz, Jazz Crosstar e HR-V hanno come protagonisti gli Ambassador Honda Gaia Sabbatini e Gregorio Paltrinieri.

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