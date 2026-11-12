Auto in Italia: il parco delle vetture è sempre più vecchio, oltre 13 anni

L’Italia è un paese per vecchi? Per le auto sicuramente sì e l’età media è sempre più alta. È quanto emerge da uno studio effettuato da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) sul parco auto del nostro Paese. Il numero di vetture cresce con costanza, però il proprio veicolo viene cambiato dopo molti anni, con una media nazionale di ben 13,2 anni. Un’età decisamente elevata e superiore a quanto avviene nella maggior parte dei paesi europei.

Un aumento di auto e di età

Il dato è riferito al 2025 e mostra come sia cresciuta l’età media complessiva negli ultimi 14 anni, visto che nel 2011 quel numero era pari a 8,5 anni. Un andamento che fa capire come in Italia si attenda praticamente quando la propria vettura diventi da rottamare per cambiare l’auto, testimoniando anche la capacità di acquisto sempre più bassa delle famiglie italiane, tra un aumento del costo della vita (e anche delle auto) e stipendi rimasti quasi identici.

Nel frattempo, comunque, è aumentato anche il numero di auto presenti sulle strade del nostro Paese, passando da 37,1 a 41,8 milioni, sempre in quel lasso di tempo tra il 2011 ed il 2025. Anche se l’utilizzo non è così elevato, almeno per quanto riguarda i chilometri percorsi: l’ultimo dato disponibile, del 2024, indicava una percorrenza media annua di 9.869 chilometri per vettura, contro i 12.300 di Germania e Spagna e gli 11.500 di Regno Unito e Francia.

Quanta differenza tra le regioni

Questo studio evidenzia anche quanto siano marcate le differenze territoriali, nelle medie delle varie regioni. Si passa dai 13,1 anni medi per una vettura in Trentino Alto Adige, ma anche i 13,4 della Lombardia ed i 13,7 della Toscana, ai 19,2 anni della Campania. Oltre i 19 anni di media c’è anche la Calabria con 19,1 anni e poco più sotto la Sicilia, con 18,6 anni. Insomma, c’è una differenza sostanziale tra il Nord ed il Centro e le regioni meridionali, dove le possibilità sono spesso minori. E la media nazionale, escludendo le vetture a noleggio, aumenta di oltre 3 anni e sale fino a 15,6 anni di media.

Un dato preoccupante non solo legato all’inquinamento ed alla riduzione delle emissioni, visto che i modelli più anziani hanno un livello di CO2 decisamente più elevato, ma anche per quanto riguarda la sicurezza delle vetture stesse. Nel corso degli anni, infatti, sono state introdotte sempre maggiori dotazioni per supportare il conducente e gli altri utenti della strada. Ma i modelli di 15 anni fa non ne erano ancora dotati, tranne qualcuno di classe superiore, aumentando così il rischio di incidenti stradali o malfunzionamenti dell’auto.

Qual è l’età media delle auto in Italia nel 2025?

Secondo lo studio realizzato da UNRAE, l’età media delle vetture circolanti in Italia ha raggiunto i 13,2 anni. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 2011, quando il dato era fermo a 8,5 anni. Escludendo le vetture a noleggio, la media nazionale sale ulteriormente, arrivando a 15,6 anni.

Quante auto circolano in Italia e quanti chilometri percorrono?

Nel 2025 il parco auto italiano ha raggiunto quota 41,8 milioni di vetture, rispetto ai 37,1 milioni del 2011. L’ultimo dato disponibile sulla percorrenza media annua, riferito al 2024, indica 9.869 chilometri per automobile. Un valore inferiore rispetto a Germania e Spagna, entrambe a 12.300 chilometri, e a Regno Unito e Francia, con 11.500 chilometri.

Quali sono le regioni italiane con le auto più vecchie?

La Campania registra l’età media più elevata, con 19,2 anni, seguita dalla Calabria con 19,1 e dalla Sicilia con 18,6 anni. Tra le regioni con le vetture mediamente più giovani figurano invece il Trentino-Alto Adige, con 13,1 anni, la Lombardia con 13,4 e la Toscana con 13,7.

Perché l’invecchiamento del parco auto rappresenta un problema?

Le vetture più anziane presentano generalmente emissioni di CO2 più elevate e dispongono di dotazioni di sicurezza meno evolute. I modelli di 15 anni fa, infatti, spesso non integrano i sistemi di assistenza alla guida introdotti successivamente. Il progressivo invecchiamento del parco circolante rappresenta quindi una questione sia ambientale sia di sicurezza stradale.

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