OMODA X: il 20 ottobre il debutto mondiale del crossover

Milano, 30 settembre 2026. In occasione dell’International User Summit in programma a Wuhu dal 18 al 24 ottobre, OMODA presenterà il nuovo crossover OMODA X. Il debutto mondiale è fissato per il 20 ottobre, durante l’evento OMODA X NIGHT.

Sportività e fuoristrada: il concept del nuovo crossover

Il nuovo crossover di OMODA & JAECOO combina le proporzioni e la tensione dinamica di un’auto sportiva con la robustezza di un fuoristrada, rappresentando il passo successivo nella strategia di un marchio che ha costruito tutta la sua gamma attorno al concetto di crossover. Con OMODA X, il costruttore punta a portare all’estremo i tratti distintivi del brand, come sintetizzato dal claim scelto per il lancio: “MORE OMODA THAN EVER”.

Il design: linee nette ed estetica “Mecha”

La carrozzeria di OMODA X è disegnata con linee geometriche nette, che danno alla silhouette un profilo più deciso rispetto agli altri modelli del marchio. Lo stile riprende e accentua l’estetica futuristica di ispirazione “Mecha”, il linguaggio stilistico che caratterizza l’intera famiglia OMODA, mentre l’impostazione rialzata e i volumi della carrozzeria rivelano la vocazione off-road del nuovo crossover.

La campagna CROSSVOLUTION

Il lancio di OMODA X è accompagnato dalla campagna “CROSSVOLUTION”, con cui il marchio descrive l’evoluzione del crossover: da semplice incrocio tra tipologie di carrozzeria a formula aperta a contaminazioni stilistiche più ampie. Il pubblico di riferimento individuato da OMODA è una clientela giovane adulta che, nelle parole della campagna “Own My Edge”, conosce le regole ma non rinuncia a un’espressione personale anche nella scelta dell’auto.

La gamma OMODA in Italia

OMODA X arriva dopo un 2026 che ha visto il marchio ampliare l’offerta sul mercato italiano, dove è presente dal luglio 2024. La gamma attuale comprende OMODA 5, disponibile con motore benzina, full hybrid (SHS-H) ed elettrico, i SUV Super Hybrid (SHS-P) OMODA 7 e OMODA 9, e la nuova OMODA 4, crossover compatto di segmento B presentato in anteprima nazionale al recente Salone Auto Torino. A livello globale, OMODA & JAECOO ha superato il milione di vetture vendute in tre anni ed è oggi presente in 77 mercati, di cui 22 in Europa.

Il Gruppo Chery dietro OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO è il marchio del Gruppo Chery presente sul mercato italiano dal 2024, con una gamma di SUV e crossover che copre le motorizzazioni benzina, full hybrid, plug-in hybrid Super Hybrid e 100% elettriche; la distribuzione italiana fa capo a Chery Italy S.r.l., con sede a Milano. Fondato nel 1997 a Wuhu, nella provincia dell’Anhui, il Gruppo Chery ha superato a luglio 2026 i 20 milioni di veicoli venduti nel mondo, con prodotti distribuiti in oltre 130 Paesi. Nel 2026 Chery Automobile ha debuttato nella classifica Fortune Global 500 al 383° posto, con 41,778 miliardi di dollari di ricavi dichiarati.

Domande frequenti su OMODA X

Quando debutta ufficialmente OMODA X?

Il debutto mondiale di OMODA X è fissato per il 20 ottobre 2026, durante l’evento OMODA X NIGHT in occasione dell’International User Summit di Wuhu.

Che tipo di veicolo è OMODA X?

È un crossover che combina le proporzioni di un’auto sportiva con la robustezza di un fuoristrada, caratterizzato da linee geometriche nette ed estetica “Mecha”.

Quali altri modelli comprende la gamma OMODA in Italia?

La gamma comprende OMODA 5 (benzina, full hybrid ed elettrico), i SUV Super Hybrid OMODA 7 e OMODA 9, e la nuova OMODA 4, crossover compatto di segmento B.

Cos’è la campagna CROSSVOLUTION?

È la campagna di lancio di OMODA X, con cui il marchio racconta l’evoluzione del concetto di crossover verso contaminazioni stilistiche più ampie, rivolgendosi a un pubblico giovane adulto.

A chi appartiene il marchio OMODA?

OMODA & JAECOO è un marchio del Gruppo Chery, distribuito in Italia da Chery Italy S.r.l. e presente sul mercato nazionale dal luglio 2024.

Quante vetture ha venduto OMODA & JAECOO a livello globale?

Il marchio ha superato il milione di vetture vendute in tre anni, con una presenza in 77 mercati, di cui 22 in Europa.

Vota: post