Honda Prelude Limited Edition sbarca in Europa

Data: 29 settembre 2026. Honda conferma l’arrivo in Europa della nuova Prelude Limited Edition, versione in serie limitata della coupé ibrida giapponese, dopo il grande successo riscosso al debutto in Giappone. La nuova edizione esclusiva si distingue per l’inedita colorazione Premium Crystal Garnet Metallic, abbinata a un raffinato abitacolo in tonalità bordeaux, e sarà disponibile in Italia a partire da febbraio 2027.

La colorazione esclusiva Premium Crystal Garnet Metallic

L’elemento distintivo della Honda Prelude Limited Edition è la nuova tinta Premium Crystal Garnet Metallic, sviluppata per catturare la luce e mettere in risalto le linee fluide della carrozzeria. Completano il design esclusivo gli accenti rossi sui paraurti anteriore e posteriore, le pinze freno Brembo di colore rosso e i cerchi in lega da 19 pollici con finitura Black cut, pensati per esaltare le proporzioni slanciate della coupé e la cura artigianale tipica della tradizione giapponese.

Gli interni bordeaux e i dettagli artigianali

All’interno, la Prelude Limited Edition propone un ricercato abitacolo in tonalità bordeaux, impreziosito da materiali di pregio e dettagli a contrasto accuratamente rifiniti. Le cuciture rosse a contrasto percorrono il volante, la console centrale e la plancia, e gli stessi dettagli caratterizzano i sedili anteriori e i pannelli delle portiere, per un ambiente coerente ed esclusivo. Ogni esemplare presenta inoltre l’emblema Prelude ricamato sulla plancia, un dettaglio che richiama le lavorazioni artigianali e rende ogni vettura pressoché unica.

Meccanica invariata: sistema ibrido e:HEV e tecnologia S+ Shift

Sotto la nuova veste estetica, la Prelude Limited Edition mantiene l’avanzato sistema ibrido e:HEV e l’innovativa tecnologia Honda S+ Shift, pensati per offrire una guida fluida e coinvolgente. Presentata per la prima volta quasi 50 anni fa, Prelude resta un modello simbolo delle innovazioni tecnologiche Honda, capace di coniugare prestazioni ed emozione alla guida attraverso una filosofia ispirata al volo degli alianti.

Le dichiarazioni di Tomoyuki Yamagami

“Le caratteristiche di Prelude sono cambiate nel corso degli anni, ma ciò che è sempre rimasto invariato è il suo carattere sportivo e distintivo. Quando si pensa a un’auto sportiva, vengono spesso in mente immagini che richiamano aggressività e potenza, come una monoposto di F1 o un aereo da caccia. Tuttavia, il concetto che ha guidato lo sviluppo di questo modello guarda a una forma diversa di sportività: quella di un aliante che plana con naturalezza, trasmettendo una straordinaria sensazione di libertà. È questa combinazione di fluidità e controllo che abbiamo voluto racchiudere nella nuova Prelude”, ha dichiarato Tomoyuki Yamagami, Large Project Leader della Honda Prelude.

Prezzi e disponibilità in Italia

La Honda Prelude Limited Edition sarà disponibile sul mercato italiano a partire da febbraio 2027. Honda non ha ancora reso noto il listino prezzi italiano della versione limitata, che si affiancherà alla gamma Prelude e:HEV già in vendita nel nostro Paese.

Domande frequenti su Honda Prelude Limited Edition

Quando arriva in Italia la Honda Prelude Limited Edition?

La Honda Prelude Limited Edition sarà disponibile in Italia a partire da febbraio 2027, dopo il debutto della versione limitata in Giappone.

Cosa distingue la Limited Edition dalla Prelude e:HEV standard?

La versione Limited Edition si distingue per l’esclusiva colorazione Premium Crystal Garnet Metallic, gli accenti rossi sui paraurti, le pinze freno Brembo rosse, i cerchi da 19 pollici Black cut e un abitacolo bordeaux con cuciture a contrasto ed emblema ricamato sulla plancia.

Che motore ha la Honda Prelude?

La Honda Prelude monta il sistema ibrido e:HEV abbinato all’innovativa tecnologia Honda S+ Shift, pensati per offrire una guida fluida e reattiva tipica di una coupé sportiva.

Chi ha sviluppato il concept della nuova Prelude?

Lo sviluppo è stato guidato da Tomoyuki Yamagami, Large Project Leader della Honda Prelude, che ha ispirato il carattere della vettura al volo fluido e controllato di un aliante.

Da quanti anni esiste la Honda Prelude?

La Honda Prelude è stata presentata per la prima volta quasi 50 anni fa e resta uno dei modelli simbolo delle innovazioni tecnologiche del marchio giapponese.

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