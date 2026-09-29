Santo Ficili: “Alfa Romeo e Luna Rossa, orgoglio e passione Made in Italy”

Due marchi italiani, una collaborazione ed una serie di vetture speciali. Stiamo parlando di Alfa Romeo e Luna Rossa, che hanno celebrato la loro partnership lo scorso weekend a Napoli, in occasione delle regate preliminari dell’America’s Cup 2027. Il marchio di Arese ha presentato le nuove serie speciali Edizione Luna Rossa, disponibili per Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Portando su strada i codici estetici della vela italiana, con prezzi a partire da 37.800 euro.

”Identità italiana e mentalità comune”

Santo Ficili, CEO del marchio del Biscione (e di Maserati), ha espresso tutto il suo orgoglio per questa collaborazione e per queste vetture dedicate: “Una potente espressione di ciò che unisce i due mondi – le sue parole sul profilo Linkedin – portando ispirazione per la vela ad alte prestazioni nelle Junior, Tonale, Giulia e Stelvio”. Come dicevamo, infatti, questa serie speciale è disponibile per tutta la gamma Alfa Romeo, con diverse motorizzazioni: diesel, ibrida o elettrica.

“Non solo Alfa Romeo e Luna Rossa condividono un’identità italiana, ma anche una mentalità comune: il desiderio di innovare continuamente, di perseguire le prestazioni senza compromessi e di spingersi oltre i nostri limiti – ha proseguito Santo Ficili, parlando della partnership – Ecco perché questa relazione significa molto più per noi di una semplice collaborazione sportiva. Si basa su uno scambio genuino di competenza, tecnologia e visione”.

E sulla serie speciale: “La nuova Edizione Luna Rossa porta questo legame sulla strada, unendo il carattere distintivo di Alfa Romeo con ispirazione, materiali e idee tratte da uno dei mondi più impegnativi della competizione internazionale. Due icone italiane, spinte dall’innovazione e dalle prestazioni, portano l’orgoglio e la passione di Made in Italy al mondo”.

La nuova serie speciale

L’Edizione Luna Rossa riprende i codici estetici della vela italiana, con alcuni dettagli distintivi comuni su tutte le vetture: il logo Alfa Romeo rosso dedicato, livree specifiche, una palette cromatica ispirata alle imbarcazioni Luna Rossa in cui bianco, nero, grigio e rosso vengono reinterpretati, e personalizzazioni esclusive per esterni e interni. Poi ogni modello ha alcune sue peculiarità e lo rende ancora più distintivo, per metterlo ai vertici della gamma.

La Junior e la Tonale condividono il colore grigio, ispirato alle giacche indossate dall’equipaggio di Luna Rossa a bordo dell’imbarcazione, per una livrea impreziosita dal liner Luna Rossa che attraversa la fiancata come una linea in tensione tracciata dal vento; in alternativa sono disponibili le tinte bianco e nero. Sono presenti anche il body kit con finitura Glossy Black, quest’ultima ripresa anche sui cerchi in lega da 18” per la Junior e da 20” per la Tonale. L’abitacolo mette in primo piano l’inedita tecnologia 3D Knit, utilizzata per il rivestimento dei sedili.

Invece, Giulia e Stelvio sono disponibili in bianco (di serie), rosso o nero Etna e mettono la fibra di carbonio in primo piano, con scudetto frontale e calotte degli specchietti in carbonio con logo Luna Rossa. Su Giulia minigonne e spoiler richiamano la versione Quadrifoglio. Anche in questo caso, troviamo dei cerchi specifici scuri, con pinze freno rosse: da 19” su Giulia e da 21” su Stelvio. Anche l’abitacolo propone delle rifiniture distintive, come l’utilizzo dai sedili in pelle e tessuto Econyl 100% riciclato, con decorazioni su plancia, console e porte.

Cosa sono le nuove Edizione Luna Rossa di Alfa Romeo?

Sono serie speciali dedicate ai modelli Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, nate dalla collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa. Riprendono sulla gamma del Biscione alcuni codici estetici ispirati alla vela italiana, con livree e personalizzazioni esclusive.

Quali sono i prezzi delle Alfa Romeo Edizione Luna Rossa?

La nuova serie speciale è disponibile con prezzi a partire da 37.800 euro. Le vetture sono proposte con diverse motorizzazioni, tra cui diesel, ibride ed elettriche.

Quali elementi caratterizzano Junior e Tonale Luna Rossa?

Junior e Tonale condividono una livrea grigia ispirata alle giacche dell’equipaggio di Luna Rossa, oltre a bianco e nero. Sono presenti il liner Luna Rossa sulla fiancata, il body kit Glossy Black, cerchi specifici e sedili con tecnologia 3D Knit.

Come sono personalizzate Giulia e Stelvio Luna Rossa?

Giulia e Stelvio puntano sulla fibra di carbonio, con scudetto e calotte degli specchietti dedicati. I cerchi scuri sono abbinati a pinze rosse, mentre gli interni utilizzano pelle e tessuto Econyl 100% riciclato.

5/5 - (1 vote)