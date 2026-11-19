XPENG porta in Europa il G9L, SUV di classe superiore basato sull’intelligenza artificiale di nuova generazione, presentato in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Parigi 2026 e ora in arrivo sul mercato con un piano di espansione previsto in 64 Paesi e regioni. La lettera “L” nel nome sta per Luxury: il SUV a tre file definisce “The New Intelligent Class”, una categoria di veicoli pensata attorno a tre pilastri d’uso, i viaggi di lavoro, le esigenze familiari e le attività all’aperto.

Indice

Il lusso progettato attorno a ogni passeggero

Con una lunghezza di 5.120 mm, una larghezza di 1.999 mm e un’altezza di 1.788 mm, G9L abbina dimensioni imponenti a un abitacolo articolato su tre file, disponibile nelle configurazioni a sei e sette posti con specifiche calibrate in base ai singoli mercati. I proiettori a matrice di pixel DLP possono proiettare grafiche dinamiche e informazioni di guida direttamente sul fondo stradale, mentre le portiere elettriche intelligenti, le pedane a estrazione automatica e il tappeto luminoso di benvenuto rendono esclusivo l’accesso a bordo. La personalizzazione comprende 4 tinte carrozzeria, 2 opzioni cromatiche per gli interni e 2 stili di cerchi in lega da 21 pollici (Petal e Starburst).

Nell’abitacolo, G9L porta al debutto mondiale la tecnologia dei sedili ad adattamento attivo guidati dall’AI (AI-Driven Active Adaptive Seating), con sensori di precisione che conformano la seduta alla corporatura degli occupanti: seduta ad adattamento attivo per il conducente e configurazione Zero-Gravity per il passeggero anteriore. Le sedute in pelle nappa di prima e seconda fila integrano riscaldamento, ventilazione e massaggio, mentre l’elevata insonorizzazione è garantita da sistemi attivi di cancellazione del rumore di rotolamento, isolamento acustico integrale, pneumatici silenziosi Michelin e vetri ad alte prestazioni acustiche. Le tendine parasole elettriche su tre lati coprono un raggio di 270 gradi.

Spazio su tre file e comfort di livello superiore

Il passo di 3.100 mm sostiene un abitacolo generoso su tutte e tre le file. Con tutti i sei posti in uso, il vano bagagli posteriore offre 367 litri, a cui si aggiungono i 65 litri del frunk anteriore: una capacità complessiva che consente di stivare fino a sette trolley da cabina. Con la terza fila abbattuta si raggiungono 1.330 litri. La dotazione comprende anche un vano multifunzione da 12,5 litri che può fungere da frigorifero o scaldavivande, uno schermo per l’intrattenimento posteriore da 21,4 pollici con risoluzione 3K e un impianto audio Hi-Fi con 23 altoparlanti.

Tecnologia connessa e XPENG NGP

La plancia integra un display centrale da 17,3 pollici, un quadro strumenti da 8,8 pollici e un Head-Up Display in realtà aumentata (AR-HUD). L’assistente vocale “Hey XPENG” riconosce fino a sei zone distinte sia nella versione a 6 sia in quella a 7 posti, mentre gli aggiornamenti Over-the-Air garantiscono l’evoluzione continua dei sistemi di bordo. XPENG è la prima casa automobilistica dell’area Asia-Pacifico a integrare nativamente Google Maps sui veicoli destinati ai mercati esteri: dopo il modello L03, G9L è la seconda vettura della gamma con la navigazione Google Maps accessibile direttamente dal sistema di bordo, senza bisogno di app o smartphone collegato.

L’allestimento G9L Ultra introdurrà il sistema XPENG NGP (Next Generation Pilot), basato sul modello di fondazione Vision-Language-Action di seconda generazione (VLA 2.0), pensato per la transizione diretta dall’assistenza di Livello 2 alla guida autonoma di Livello 4. Calibrato sulla rete stradale europea, il sistema è sviluppato per riconoscere segnaletica e regole di circolazione del Vecchio Continente, incluse le tutele per pedoni e ciclisti, e supporta la ricostruzione 3D in tempo reale degli ostacoli oltre al parcheggio da remoto. L’attivazione di XPENG NGP è prevista progressivamente via OTA a partire dal 2027, subordinatamente alle normative locali e alle approvazioni delle autorità competenti.

Dinamica di guida, prestazioni e autonomia

Le sospensioni in alluminio adottano uno schema a doppio braccio oscillante all’anteriore e multi-link H-arm al posteriore, abbinato a molle pneumatiche a doppia camera, ammortizzazione variabile DCC e sterzo posteriore attivo, con un raggio di sterzata di 5,5 metri. Le sospensioni pneumatiche regolabili consentono una variazione dell’altezza da terra fino a 70 mm. Le versioni a trazione integrale bi-motore erogano 430 kW e 695 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h in 4,9 secondi; l’allestimento RWD Long Range Ultra offre invece fino a 591 km di autonomia nel ciclo WLTP con una batteria da 110 kWh. La piattaforma a 800V in carburo di silicio supporta la ricarica ultra-rapida 5C, dal 10% all’80% in 11,7 minuti.

Pensata anche per i percorsi extra-stradali, G9L raggiunge un’altezza massima da terra di 216 mm e una capacità di guado fino a 700 mm. Il gancio di traino a estrazione elettrica è omologato fino a 2 tonnellate, mentre la funzionalità di ricarica bidirezionale V2L, con erogazione esterna fino a 6 kW, permette di alimentare dispositivi ed equipaggiamenti esterni durante le attività all’aperto.

Sicurezza, produzione europea e allestimenti

Lo sviluppo è stato guidato dai quattro principali standard internazionali di sicurezza (Euro NCAP, ANCAP, C-NCAP, C-IASI): G9L integra fino a dieci airbag, frenata automatica d’emergenza, controllo di stabilità in caso di perdita di pressione degli pneumatici e un sistema di assistenza in caso di inabilità del conducente. XPENG ha eseguito 192 crash test e oltre 110 protocolli di prova, validando sia le versioni con guida a sinistra sia a destra; la protezione della batteria comprende quattro livelli di blindatura sottoscocca e il chip di sicurezza proprietario EIS. Completato il primo test di produzione presso lo stabilimento Magna di Graz, in Austria, G9L diventa il quarto modello XPENG fabbricato in Europa.

La gamma europea comprende la versione 7 posti RWD Long Range Ultra (465 Nm, 0-100 km/h in 7 secondi, 591 km di autonomia), la 7 posti AWD Performance Ultra (695 Nm, 0-100 km/h in 4,9 secondi, 553 km di autonomia) e la 6 posti AWD Performance Ultra, che offre di serie il Pacchetto Premium Cockpit con tappeto luminoso di benvenuto, porte a chiusura elettrica, pedane laterali automatizzate e sedile passeggero Zero-Gravity. La commercializzazione di G9L è pianificata in 64 Paesi e regioni; in Italia il listino prezzi sarà comunicato a ridosso dell’avvio della commercializzazione, a cura dell’importatore ufficiale ATFlow.

Domande frequenti su XPENG G9L

Cosa significa la “L” nel nome XPENG G9L?

Sta per Luxury: G9L è il SUV di classe superiore della gamma XPENG, basato sull’intelligenza artificiale di nuova generazione e pensato come “The New Intelligent Class”.

Quanti posti ha XPENG G9L e che autonomia offre?

È disponibile in configurazione a sei o sette posti. L’allestimento RWD Long Range Ultra raggiunge fino a 591 km di autonomia WLTP, le versioni AWD Performance Ultra fino a 553 km.

Dove viene prodotta XPENG G9L e quando arriva in Italia?

Dopo la prima prova di produzione nello stabilimento Magna di Graz, in Austria, G9L è il quarto modello XPENG fabbricato in Europa. La commercializzazione è pianificata in 64 Paesi, Italia inclusa: il listino prezzi italiano sarà comunicato a ridosso dell’avvio delle vendite.

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