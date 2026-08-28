Hyundai, capitolo 3: la conquista del mondo

28 agosto 2026 – C’è un momento, nella storia di un’azienda, in cui smettere di crescere non è più un’opzione. Per Hyundai quel momento arriva dopo la Pony: la prima automobile interamente coreana ha dimostrato che il Paese sa costruire le proprie vetture, e le esportazioni hanno dimostrato che quelle vetture possono viaggiare oltre i confini nazionali. Nel terzo capitolo della serie editoriale che il costruttore coreano dedica alla propria storia, Hyundai racconta come sia passata da outsider a protagonista globale dell’automotive, attraverso una serie di scommesse su nuovi mercati, nuovi centri di ricerca, tecnologie sviluppate in autonomia e un design sempre più riconoscibile.

Gli anni Ottanta: l’America come banco di prova

Il primo tassello del salto internazionale di Hyundai arriva con la Excel, la prima Hyundai a trazione anteriore, disegnata ancora una volta da Giorgetto Giugiaro. Non è un semplice restyling della Pony, ma un modello concepito fin dall’inizio per il mercato internazionale, in particolare quello statunitense, dove Hyundai fino ad allora era ancora sconosciuta. La vettura viene svelata nel 1985 e nel 1986 fa il suo ingresso negli Stati Uniti, dove vende 26.000 unità in un anno e si aggiudica il titolo di auto importata più venduta dell’anno. Il segreto è una combinazione allora inedita: un prezzo di partenza di 4.995 dollari, consumi contenuti, un’estetica pulita firmata Italdesign. La rivista Fortune la inserisce tra i dieci migliori prodotti del 1986: è il momento in cui il pubblico americano, per la prima volta, associa la parola “coreano” a un’automobile.

L’ingresso negli Stati Uniti, però, è insieme un trionfo e una scuola severa. Il grande volume di vendite iniziale mette a nudo, negli anni successivi, i limiti di un prodotto pensato soprattutto per il prezzo: la reputazione di affidabilità fatica a decollare e il marchio rischia di restare intrappolato nella percezione di alternativa low-cost. È una lezione che Hyundai trasforma nel motore della sua fase più ambiziosa: per competere sul serio con i grandi costruttori giapponesi ed europei non basta vendere tante auto economiche, occorre cambiare la percezione stessa del proprio nome.

Gli anni Novanta: il mondo diventa il laboratorio

Nel 1991 arriva un passaggio importante: Alpha, il primo motore sviluppato internamente dall’azienda. È il momento in cui Hyundai comincia a costruire un proprio patrimonio tecnologico, riducendo progressivamente la dipendenza dalle tecnologie sviluppate da altri costruttori. Nello stesso anno l’azienda presenta il prototipo Sonata Electric Vehicle, la sua prima vettura completamente elettrica; pochi anni dopo arriva anche FGV-1, un prototipo ibrido-elettrico. Sono ancora esperimenti lontani dalla produzione di massa, ma indicano già la volontà di esplorare soluzioni destinate a diventare centrali molti anni dopo.

Nel 1994 l’azienda avvia un nuovo centro di ricerca e sviluppo in Germania, con il compito di monitorare gli avanzamenti tecnologici europei e sviluppare vetture pensate specificamente per i gusti e le esigenze del Vecchio Continente. Alla ricerca segue la produzione: nel settembre del 1997 Hyundai inaugura a Izmit, in Turchia, il suo primo stabilimento produttivo nel continente europeo, ancora oggi il più longevo tra gli stabilimenti esteri del marchio. Radicare la produzione vicino ai mercati di destinazione è la logica industriale che, negli anni successivi, porterà Hyundai a moltiplicare gli stabilimenti nel mondo, fino ai 32 impianti produttivi di oggi e a una rete di vendita presente in 193 Paesi.

Gli anni Duemila: la scommessa sulla qualità totale

L’ingresso nel nuovo millennio coincide con un cambio di passo culturale: un’ossessione per la qualità totale, con l’obiettivo dichiarato di colmare il gap percepito con i grandi produttori internazionali. Il segnale al mercato è forte e concreto: già nel 1999 Hyundai aveva lanciato negli Stati Uniti la garanzia decennale sul motopropulsore, una mossa senza precedenti nel settore. Da quel momento Hyundai smette progressivamente di essere percepita come ripiego economico e comincia a costruirsi la reputazione di costruttore affidabile.

Nel 2000 Hyundai lancia Santa Fe, il suo primo SUV, battezzato con il nome della città del New Mexico: si rivela un successo clamoroso tra gli acquirenti americani e diventa rapidamente il veicolo Hyundai più venduto. Il risultato apre la strada, nel 2004, a Tucson, SUV compatto che raccoglie riconoscimenti internazionali, dal premio dell’Automobile Journalist Association of Canada come miglior crossover al Good Design Award in Giappone.

Il tassello che completa la trasformazione in brand globale è, non a caso, europeo. Nel 2007 debutta la i30, primo modello della nuova gamma “i”, sviluppato per rispondere alle richieste specifiche dei consumatori europei e per sfidare apertamente i marchi tradizionali del segmento. Con la i30, Hyundai non si limita più a offrire un’alternativa conveniente: entra sul terreno di gioco delle case storiche del Continente, con un prodotto pensato, progettato e costruito per competere alla pari.

Una nuova prospettiva

Alla fine degli anni Duemila, Hyundai ha ormai consolidato la propria presenza internazionale, costruito una rete globale di ricerca e produzione e sviluppato una gamma capace di competere sui principali mercati mondiali. Ma il percorso di crescita non si ferma all’automobile: le competenze sviluppate negli anni aprono progressivamente a un’idea più ampia di mobilità, da un lato la possibilità di sviluppare l’automobile del futuro, dall’altro nuove soluzioni e servizi destinati a cambiare il modo in cui le persone si muovono.

Domande frequenti sulla storia globale di Hyundai

Qual è stato il primo modello Hyundai pensato per il mercato americano?

La Hyundai Excel, svelata nel 1985 e lanciata negli Stati Uniti nel 1986, disegnata da Giorgetto Giugiaro: vendette 26.000 unità nel primo anno e fu eletta auto importata più venduta negli USA.

Quando Hyundai ha sviluppato il suo primo motore interno?

Nel 1991, con il motore Alpha, primo propulsore sviluppato internamente dall’azienda, riducendo la dipendenza dalle tecnologie di altri costruttori.

Dove si trova il primo stabilimento europeo di Hyundai?

A Izmit, in Turchia, inaugurato nel settembre 1997: è ancora oggi lo stabilimento estero più longevo del marchio.

Qual è stato il primo SUV Hyundai?

La Santa Fe, lanciata nel 2000 e battezzata con il nome di una città del New Mexico, che divenne rapidamente il modello Hyundai più venduto.

Cos’è la gamma “i” di Hyundai e quando è nata?

La gamma “i” è nata nel 2007 con la i30, primo modello sviluppato specificamente per rispondere alle esigenze dei consumatori europei.

Quanti stabilimenti produttivi ha oggi Hyundai nel mondo?

Hyundai conta oggi 32 impianti produttivi nel mondo e una rete di vendita presente in 193 Paesi.

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