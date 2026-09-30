Hyundai, in arrivo le nuove Ioniq 4 e Ioniq 7 elettriche

Hyundai starebbe per completare la propria gamma di SUV elettrici con due nuovi modelli, indicati per il momento come Ioniq 4 e Ioniq 7, pensati per colmare i vuoti di gamma rispettivamente tra Ioniq 3 e Ioniq 5 e tra Ioniq 5 e Ioniq 9. Ad alimentare le indiscrezioni sono state le stesse parole di un dirigente Hyundai, che ha invitato a “restare sintonizzati” per ulteriori dettagli sui prossimi lanci del marchio in Europa.

Le parole di Hyundai Europe sui prossimi lanci elettrici

Chris McKinnon, vicepresidente prodotto di Hyundai Europe, non ha confermato nomi o specifiche dei prossimi modelli elettrici del marchio, ma ha lasciato intendere che la gamma Ioniq è destinata ad ampliarsi ulteriormente nei prossimi mesi, invitando gli osservatori a “restare sintonizzati” per le prossime novità. Al momento, quindi, Ioniq 4 e Ioniq 7 restano nomi provvisori usati per indicare i due varchi di gamma non ancora coperti dal costruttore coreano, e non denominazioni ufficialmente confermate da Hyundai.

Ioniq 4, un B-SUV tra Ioniq 3 e Ioniq 5

Secondo le indiscrezioni, la futura Ioniq 4 si posizionerebbe nel segmento B, tra la Ioniq 3 appena lanciata e la Ioniq 5, con uno stile più squadrato e da SUV rispetto alle sorelle minori. Si vocifera che il modello possa arrivare con due tagli di batteria, uno più compatto per un’autonomia dichiarata fino a circa 340 km secondo ciclo WLTP e uno maggiore capace di superare i 490 km, oltre a un nuovo sistema di infotainment di nuova generazione. Il prezzo di partenza ipotizzato si aggirerebbe intorno ai 28-29 mila euro, un posizionamento che, se confermato, porrebbe la Ioniq 4 in diretta concorrenza con la Kia EV3.

Hyundai Ioniq 3, l’attuale gamma elettrica Hyundai (immagine illustrativa, non la Ioniq 4)

Ioniq 7, il SUV che completerebbe la gamma verso l’alto

La seconda vettura attesa, indicata provvisoriamente come Ioniq 7, andrebbe invece a occupare lo spazio tra Ioniq 5 e l’ammiraglia Ioniq 9, con una carrozzeria più squadrata da SUV e configurazioni a due o tre file di sedili. Le indiscrezioni parlano di una meccanica a trazione singola o doppia, un’architettura a 800 Volt per la ricarica rapida e un’autonomia dichiarata di almeno 640 km secondo ciclo WLTP, con un prezzo di partenza ipotizzato tra i 50 e i 55 mila euro circa.

Un possibile erede della Kona Electric

Secondo quanto si ipotizza, la futura Ioniq 4 potrebbe andare a raccogliere l’eredità della Kona Electric, il cui listino in alcuni mercati europei risulta già in fase di uscita, offrendo ai clienti Hyundai un’alternativa 100% elettrica pensata specificamente all’interno della sotto-gamma Ioniq. Entrambi i modelli, se confermati, sarebbero pensati principalmente per il mercato europeo, con un arrivo ipotizzato entro i prossimi 12-18 mesi.

Domande frequenti su Hyundai Ioniq 4 e Ioniq 7

Hyundai ha confermato ufficialmente Ioniq 4 e Ioniq 7?

No, si tratta al momento di indiscrezioni. Un dirigente di Hyundai Europe ha solo lasciato intendere che la gamma Ioniq si amplierà, senza confermare nomi, specifiche o date di lancio ufficiali.

Dove si posizionerebbe la Ioniq 4 in gamma?

Secondo le indiscrezioni, la Ioniq 4 sarebbe un B-SUV posizionato tra la Ioniq 3 e la Ioniq 5, con uno stile più squadrato da SUV.

Che autonomia avrebbe la Ioniq 7?

Le indiscrezioni ipotizzano un’autonomia dichiarata di almeno 640 km secondo ciclo WLTP, grazie a un’architettura elettrica a 800 Volt per la ricarica rapida.

Quanto potrebbe costare la Ioniq 4?

Il prezzo di partenza ipotizzato si aggirerebbe intorno ai 28-29 mila euro, un posizionamento che la porrebbe in diretta concorrenza con la Kia EV3.

La Ioniq 4 sostituirebbe la Kona Electric?

Secondo le ipotesi circolate, la Ioniq 4 potrebbe raccogliere l’eredità della Kona Electric in alcuni mercati europei, offrendo un’alternativa 100% elettrica all’interno della sotto-gamma Ioniq.

Quando potrebbero arrivare i due nuovi modelli?

Se confermati, entrambi i modelli sarebbero attesi entro i prossimi 12-18 mesi, con un lancio pensato principalmente per il mercato europeo.

Vota: post