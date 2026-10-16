Hyundai IONIQ 3 tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027

Hyundai IONIQ 3 conquista un posto tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027, il riconoscimento promosso dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive (UIGA) che ogni anno premia le novità più significative dell’industria automobilistica europea.

Il percorso verso la finale

Dopo essere stata selezionata tra diversi nuovi modelli dai giornalisti UIGA e dalla giuria degli Opinion Leader, IONIQ 3 accede ora alla fase finale. La candidatura, secondo Hyundai, riconosce la capacità del modello di interpretare in modo concreto le esigenze della mobilità europea: la hatchback 100% elettrica è sviluppata in Europa e prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, ed è un’inedita proposta Hyundai nel segmento B.

Design e spazio a bordo

IONIQ 3 esprime la filosofia di design Hyundai “Art of Steel” con l’inedita silhouette “Aero Hatch”, pensata per unire identità, spaziosità ed efficienza aerodinamica. Le dimensioni esterne da segmento B racchiudono un abitacolo ampio, con spazio e qualità della vita a bordo tipici di un modello di segmento C. Il passo di 2.680 mm e il pavimento piatto valorizzano lo spazio per i passeggeri, mentre l’elevata silenziosità contribuisce al comfort. La capacità di carico del vano bagagli è di 441 litri.

PLEOS Connect e Gleo AI

La IONIQ 3 porta al debutto europeo PLEOS Connect, il nuovo sistema di infotainment Hyundai basato su Android Automotive OS, con display fino a 14,6 pollici, aggiornamenti OTA e Gleo AI, descritto come un compagno di viaggio che rende più semplice l’interazione con l’auto.

Autonomia e ricarica

Con la batteria da 61 kWh l’autonomia arriva a 497 km nel ciclo combinato WLTP, valore che secondo Hyundai pone la IONIQ 3 al vertice del segmento. La gamma prevede anche la versione da 42,2 kWh con fino a 344 km. In condizioni ottimali la ricarica dal 10 all’80% richiede circa 30 minuti; completano l’offerta la ricarica trifase da 22 kW e la tecnologia Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi elettrici esterni con l’energia della batteria.

Domande frequenti sulla Hyundai IONIQ 3 e il Premio Auto Europa

Che cos’è il Premio Auto Europa?

È il riconoscimento promosso dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive (UIGA) che ogni anno premia le novità più significative dell’industria automobilistica europea.

Come è arrivata in finale la IONIQ 3?

È stata selezionata tra diversi nuovi modelli dai giornalisti UIGA e dalla giuria degli Opinion Leader, e accede ora alla fase finale tra le sette finaliste.

Dove viene prodotta la Hyundai IONIQ 3?

È sviluppata in Europa e prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit.

Che autonomia ha la IONIQ 3?

Fino a 497 km nel ciclo combinato WLTP con la batteria da 61 kWh; la versione da 42,2 kWh offre fino a 344 km.

Quanto ci vuole per ricaricarla?

In condizioni ottimali, dal 10 all’80% servono circa 30 minuti. Sono previste anche la ricarica trifase da 22 kW e la tecnologia Vehicle-to-Load.

Quanto è grande il bagagliaio?

La capacità di carico complessiva del vano bagagli è di 441 litri, con un passo di 2.680 mm.

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