Peugeot e SERICA: un orologio nell’i-Cockpit della RCZ Vision

Peugeot ha stretto una partnership con l’orologiaio francese indipendente SERICA per la nuova Peugeot RCZ Vision Concept. Al centro degli interni c’è un SERICA Ref. 1174 Parade, creato come pezzo unico e integrato nell’architettura del Peugeot i-Cockpit, con un esclusivo quadrante Glacier Blue.

Un orologio integrato nell’i-Cockpit

La collaborazione, spiega Peugeot, nasce da un approccio condiviso al design e dall’apprezzamento per oggetti meccanici funzionali, precisi ed eleganti. Il SERICA Ref. 1174 Parade è stato pensato specificamente per l’architettura interna del Peugeot i-Cockpit e presenta un quadrante Glacier Blue sviluppato per richiamare i colori della concept.

Il modulo sviluppato da Peugeot e SERICA

Un modulo integrato è stato sviluppato congiuntamente dai team di progettazione dei due marchi e permette all’orologio di posizionarsi come pezzo centrale negli interni, mantenendo presenza, leggibilità e identità e integrandosi con le linee dell’i-Cockpit. Una volta fissato, resta visibile solo la parte anteriore della cassa, che trasforma l’orologio in un vero orologio da cruscotto; è altrettanto facile da rimuovere e può tornare al suo ruolo originale sul polso.

Il SERICA Ref. 1174 Parade nella Peugeot RCZ Vision (foto: Peugeot)

Eredità, modernità e individualità

Secondo Peugeot e SERICA, i mondi automobilistico e orologiaio condividono un linguaggio comune di precisione, movimento e linee distintive. La Ref. 1174 “Glacier Blue” integrata nella RCZ Vision dà espressione, afferma il comunicato, alla loro visione condivisa, all’incrocio tra design automobilistico e orologeria.

Domande frequenti su Peugeot RCZ Vision e SERICA

Che cos’è la collaborazione tra Peugeot e SERICA?

Una partnership tra Peugeot e l’orologiaio francese indipendente SERICA per la nuova Peugeot RCZ Vision Concept, nata da un approccio condiviso al design.

Quale orologio è integrato nella RCZ Vision?

Un SERICA Ref. 1174 Parade, creato come pezzo unico per il progetto, con un esclusivo quadrante Glacier Blue.

Dove si trova l’orologio nell’abitacolo?

Al centro degli interni, integrato nell’architettura del Peugeot i-Cockpit grazie a un modulo sviluppato congiuntamente dai team Peugeot e SERICA.

Cosa rimane visibile dell’orologio una volta montato?

Soltanto la parte anteriore della cassa, che lo trasforma in un vero orologio da cruscotto.

L’orologio si può rimuovere?

Sì: è facile da rimuovere e può tornare al suo ruolo originale sul polso.

Perché il quadrante è Glacier Blue?

È stato sviluppato per richiamare i colori della Peugeot RCZ Vision Concept.

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