Nuova Lancia Gamma: debutto a Parigi, fino a 375 CV elettrici

Crossover fastback del segmento C-UV, prodotto a Melfi: ibrida da 145 CV ed elettriche da 230, 245 e 375 CV

di Redazione9 Ottobre, 2026

Lancia Gamma

Lancia presenta a Torino la nuova Gamma, in anteprima mondiale a Parigi: 4,67 m, STLA Medium, ibrida 145 CV ed elettriche fino a 740 km, HF Integrale AWD da 375 CV, ricarica 20-80% in 27 minuti.

9 ottobre 2026Lancia ha presentato a Torino la nuova Lancia Gamma, crossover fastback del segmento C-UV che debutterà in anteprima mondiale al Mondial de l’Auto – Salone di Parigi 2026. Il modello arriva cinquant’anni dopo la Gamma del 1976, nell’anno in cui il marchio festeggia i suoi 120 anni, e sarà prodotto a Melfi con motorizzazioni ibrida ed elettriche, fino alla HF Integrale a trazione integrale da 375 CV.

Design e dimensioni della nuova Lancia Gamma

La nuova Gamma è un fastback crossover basato sulla piattaforma STLA Medium, lungo 4,67 metri, largo 1,89 metri e alto 1,63 metri. L’aerodinamica è curata: il Cx è pari a 0,25 e la resistenza al rotolamento si ferma a 4,7 kg/t.

Nuova Lancia Gamma, vista laterale

Interni, tecnologia e materiali green

Il bagagliaio offre 560 litri e lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori cresce del 25%. Oltre il 60% delle superfici interne, per più di 600 kg di materiali, è realizzato con materiali green.

A bordo ci sono due display da 10,25″ e 16″, un Head-Up Display virtuale da 21″, il sistema SALA HUB con riconoscimento vocale basato su ChatGPT e un impianto Focal Hi-Fi a 14 altoparlanti. Il sistema Clean Cabin impiega un filtro che trattiene il 92% del particolato e il 98% di muffe e batteri.

Nuova Lancia Gamma, dettaglio posteriore

Motorizzazioni: ibrida, elettrica e HF Integrale

La gamma comprende una versione ibrida da 145 CV, con autonomia superiore a 1.000 km e emissioni di CO2 pari a 120 g/km, e tre varianti elettriche:

  • EV da 230 CV: oltre 540 km di autonomia;
  • EV da 245 CV: oltre 740 km di autonomia;
  • HF Integrale AWD da 375 CV (350 CV, 375 con batteria al 90%), con 509 Nm di coppia, 0-100 km/h in 5,1 secondi e 676 km di autonomia.

La ricarica dal 20 all’80% richiede 27 minuti, mentre in 6 minuti si recuperano 100 km di autonomia. Sono previsti la guida con un solo pedale (one-pedal driving) e la funzione V2L.

Guida assistita e allestimenti

La guida assistita di Livello 2 introduce tre nuove funzioni: Semi-automated Lane Change, Predictive ACC e Anticipated Intelligent Speed Adaptation. Gli allestimenti sono LS, LX e HF, quest’ultimo declinato come HF Line sulla ibrida e HF Integrale sulle elettriche.

Nuova Lancia Gamma su strada

Made in Italy e un omaggio alla Gamma del 1976

La nuova Gamma è 100% Made in Italy e viene prodotta a Melfi, dove l’investimento è di 43 milioni di euro. Il modello è stato sottoposto a 720.000 km di test. Il debutto richiama la Gamma originale del 1976, disegnata da Pininfarina, spinta da un boxer da 140 CV e presentata al Salone di Ginevra nel marzo di quell’anno.

Il Media Drive appena concluso tra Napoli e la Costiera Amalfitana è stato accompagnato dall’installazione “Lancia Gamma – Driven by light, shaped by motion” a EDIT Napoli.

Domande frequenti sulla nuova Lancia Gamma



Quando debutta la nuova Lancia Gamma?

Il debutto mondiale è al Mondial de l’Auto – Salone di Parigi 2026. La presentazione ufficiale è avvenuta a Torino il 9 ottobre 2026.

Quanto è lunga la nuova Lancia Gamma?

È lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,63 metri, ed è un crossover fastback del segmento C-UV su piattaforma STLA Medium.

Quali motorizzazioni offre la Gamma?

Una ibrida da 145 CV e tre elettriche: 230 CV, 245 CV e la HF Integrale AWD da 375 CV.

Che autonomia hanno le versioni elettriche?

Oltre 540 km per la EV da 230 CV, oltre 740 km per quella da 245 CV e 676 km per la HF Integrale. La ibrida supera i 1.000 km.

Quanto ci vuole a ricaricare la Lancia Gamma?

Dal 20 all’80% servono 27 minuti; in 6 minuti si recuperano 100 km di autonomia.

Dove viene prodotta la nuova Lancia Gamma?

A Melfi, con un investimento di 43 milioni di euro: il modello è dichiarato 100% Made in Italy.

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