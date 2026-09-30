Hyundai KONA: la storia dei primi 10 anni del B-SUV

Quasi dieci anni dopo il suo debutto, Hyundai KONA resta uno dei modelli più rappresentativi della gamma del marchio in Italia. Il primo B-SUV della storia Hyundai ha attraversato due generazioni, quattro tipi di alimentazione e numerosi primati, fino ad arrivare oggi alla variante Dark Line, pensata specificamente per il mercato italiano.

2017: nasce il primo B-SUV Hyundai

Annunciata all’inizio del 2017 con il claim “You drive it. You define it.”, KONA prende il nome da un distretto di Big Island, nelle Hawaii. È il primo B-SUV della storia del marchio, sviluppato su una piattaforma inedita: 4.165 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza, passo di 2.600 mm e bagagliaio da 361 litri, ampliabile fino a 1.143. Al lancio la gamma comprendeva il benzina 1.0 T-GDI a tre cilindri da 120 CV e il 1.6 T-GDI a quattro cilindri da 177 CV con trazione integrale e cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti. KONA ha inoltre introdotto su una Hyundai, per la prima volta, l’head-up display, il sistema audio Krell e il pacchetto di sicurezza attiva Hyundai SmartSense.

KONA Electric: il primato dell’elettrico compatto

In vendita dall’estate 2018, KONA Electric ha reso Hyundai il primo costruttore in Europa a offrire un SUV compatto completamente elettrico. Disponibile con batterie da 39,2 e 64 kWh e motori da 136 e 204 CV, offriva un’autonomia fino a quasi 470 km WLTP, ai vertici della categoria per l’epoca. Nell’autunno 2019 è arrivata anche KONA Hybrid, con powertrain full-hybrid da 141 CV: oltre 120.000 esemplari venduti in Europa e riconoscimenti come l’iF Design Award, il Red Dot Award 2018 e il titolo di Best Car of the Year 2019 in Spagna.

Il restyling 2021 e il boom in Italia

Nella primavera del 2021 la gamma si è rinnovata profondamente, con la tecnologia Mild Hybrid 48 Volt estesa al diesel 1.6 da 136 CV e al benzina 1.0 T-GDI da 120 CV, e l’arrivo del primo allestimento sportivo N Line. In Italia il modello ha conquistato oltre 34.000 clienti in tre anni, con più del 45% delle immatricolazioni full-hybrid (dati UNRAE, marzo 2021), diventando il SUV elettrico più venduto nel Paese nel 2020 grazie a un’autonomia salita fino a 484 km.

KONA N: la sportività entra nel segmento B

Debuttata nel 2021 in occasione del primo Hyundai N Day, KONA N è stato il primo SUV ad entrare nella famiglia ad alte prestazioni N. Il motore 2.0 T-GDI da 280 CV, il cambio N DCT a 8 rapporti e dotazioni derivate dal motorsport come il Launch Control e il differenziale a slittamento limitato le permettevano di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e raggiungere i 240 km/h, con sospensioni a controllo elettronico e il Performance Head-Up Display, primo per un modello N.

La seconda generazione: nata dall’elettrico

Presentata in world premiere all’inizio del 2023, la seconda generazione di Nuova KONA è stata la prima ad essere disegnata a partire dalla versione a batteria, invertendo il tradizionale percorso di sviluppo. Costruita sulla piattaforma K3, è crescita in ogni dimensione: 4.355 mm di lunghezza, passo di 2.660 mm e bagagliaio da 466 litri. La Seamless Horizon Lamp attraversa il frontale a tutta larghezza e il Cx scende a 0,27. KONA Electric di seconda generazione, con batterie da 48,4 e 65,4 kWh, raggiunge fino a 510 km WLTP di autonomia (oltre 681 km in ambito urbano), e nel 2024 è diventata la prima elettrica Hyundai proposta con il pacchetto estetico N Line.

KONA oggi: gamma multi-energia e allestimento Dark Line

Oggi KONA Electric vanta anche il Green NCAP LCA Award, tra le sole cinque elettriche su 18 testate ad aver soddisfatto la soglia richiesta per il minor impatto ambientale nel ciclo di vita. L’offerta italiana comprende cinque allestimenti – XTech, Dark Line, Business, N Line ed Exellence – con il Model Year 2026 che porta il 1.0 T-GDI a 115 CV, il 1.6 T-GDI DCT a 150 CV e il full-hybrid a 138 CV. Dal 2026, l’allestimento Dark Line, sviluppato specificamente per il mercato italiano, rafforza il legame di KONA con i clienti italiani, mentre il ritorno della motorizzazione GPL da 110 CV amplia ulteriormente una gamma di propulsori tra le più complete del segmento.

Domande frequenti su Hyundai KONA

Quando è stata lanciata la prima Hyundai KONA?

KONA è stata annunciata all’inizio del 2017 come primo B-SUV della storia di Hyundai, debuttando in Italia verso la fine dello stesso anno.

Perché KONA Electric è stata un primato per Hyundai?

In vendita dall’estate 2018, ha reso Hyundai il primo costruttore in Europa a offrire un SUV compatto completamente elettrico, con un’autonomia fino a quasi 470 km WLTP.

Cos’è KONA N?

È la prima versione sportiva ad alte prestazioni della famiglia N applicata a un SUV, con motore 2.0 T-GDI da 280 CV, 0-100 km/h in 5,5 secondi e velocità massima di 240 km/h.

Cosa cambia nella seconda generazione di KONA?

La seconda generazione, presentata nel 2023, è stata la prima Hyundai disegnata partendo dalla versione elettrica: cresce in tutte le dimensioni e la KONA Electric raggiunge fino a 510 km di autonomia WLTP.

Cos’è l’allestimento Dark Line?

È un allestimento sviluppato specificamente per il mercato italiano, disponibile dal 2026 all’interno della gamma KONA.

Quali motorizzazioni offre oggi la gamma Hyundai KONA?

La gamma comprende benzina, GPL, full-hybrid e la versione 100% elettrica, con il Model Year 2026 che porta il 1.0 T-GDI a 115 CV, il 1.6 T-GDI DCT a 150 CV e il full-hybrid a 138 CV.

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