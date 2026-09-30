MINI Lifestyle Collection 2026: la nuova linea di accessori

Monaco di Baviera, 30 settembre 2026. MINI amplia la propria offerta lifestyle con la nuova MINI Lifestyle Collection 2026, una linea che comprende abbigliamento, borse, valigie e accessori pensati per chi vuole portare lo spirito del marchio anche fuori dall’abitacolo. La collezione sarà disponibile da ottobre 2026, con tempistiche che variano a seconda del mercato.

Cosa comprende la MINI Lifestyle Collection 2026

La nuova collezione MINI copre cinque categorie di prodotto: abbigliamento per uomo e donna, borse e valigie, accessori per la vita quotidiana, prodotti pensati per i più piccoli e modellini in scala delle vetture del marchio. Per una giornata in città sono pensati occhiali da sole, borse a tracolla e shopper, mentre per l’ufficio la gamma propone zaini e borse porta computer, in cui trova posto anche una tazza termica dedicata. A completare l’offerta ci sono borsoni e trolley per i viaggi più lunghi, oltre a ombrelli e felpe con cappuccio per affrontare le giornate di pioggia.

La palette cromatica ispirata alle vetture MINI

Il design dei nuovi prodotti riprende alcune delle tinte di carrozzeria più apprezzate dell’attuale gamma MINI. Ai capi e agli accessori essenziali nei colori Black e White si affiancano le proposte stagionali in Ocean Wave Green, Smokey Green e Rebel Red, le stesse tonalità che caratterizzano diverse vetture del marchio oggi in listino. Linee essenziali e dettagli di design coerenti con l’identità MINI accompagnano l’intera collezione.

Abbigliamento uomo e donna

La linea di abbigliamento della MINI Lifestyle Collection 2026 comprende T-shirt, cappellini, polo, felpe con cappuccio e giacche, disponibili sia per uomo sia per donna. MINI dichiara di aver puntato su vestibilità confortevoli e materiali di qualità, abbinati ai dettagli di design che da sempre contraddistinguono il marchio, dalle grafiche ispirate alla Mini classica ai loghi wordmark applicati su cappellini e capi sportivi.

Borse, zaini e valigie per città e viaggi

La gamma di borse e valigie spazia dalle borse a tracolla e dalle shopper agli zaini roll-top e alle borse porta computer, fino ai borsoni e ai trolley da cabina pensati per i viaggi più lunghi. Materiali resistenti, scomparti funzionali e un’ampia capacità di carico rendono questi prodotti pensati sia per la vita in città sia per gli spostamenti più lunghi, con varianti colore disponibili in Ocean Wave Green, Smokey Green e Rebel Red oltre alle tinte Black e White.

Accessori per la vita di tutti i giorni

Completano la collezione una serie di accessori pensati per l’uso quotidiano: taccuini, borracce, tazze termiche (disponibili nei tagli da 300 ml e 500 ml), ombrelli pieghevoli e a bastone e occhiali da sole. Si tratta di oggetti di uso comune reinterpretati nello stile MINI, con loghi wordmark e wing logo applicati sulle superfici e abbinamenti cromatici coordinati con il resto della collezione.

MINI Baby Racer e modellini in scala per i più piccoli

La MINI Lifestyle Collection 2026 include anche una linea dedicata ai più piccoli, con la MINI Baby Racer e la MINI Alu Balance Bike pensate per le prime esperienze di guida in stile MINI, abbinate a T-shirt e felpe con grafiche ispirate alla Mini classica. Per gli appassionati di ogni età sono inoltre disponibili i modellini in scala della MINI Cooper SE e della MINI Aceman SE, pensati per portare in casa le ultime novità di gamma del marchio.

Le dichiarazioni di Peter Zamljak

Peter Zamljak, Head of MINI Lifestyle and Licences, ha commentato così il lancio della nuova collezione: “Con la nuova MINI Lifestyle Collection volevamo cogliere lo spirito del tempo e offrire diverse possibilità di stile, rimanendo fedeli all’identità inconfondibile di MINI. Il mio prodotto preferito è la tazza da caffè dello stesso colore della mia Cooper: porta un tocco di MINI fin dall’inizio della giornata”.

Domande frequenti su MINI Lifestyle Collection 2026

Quando arriva la MINI Lifestyle Collection 2026?

La MINI Lifestyle Collection 2026 sarà disponibile a partire da ottobre 2026, con tempistiche di lancio che possono variare a seconda del mercato di riferimento.

Cosa comprende la collezione?

La collezione comprende abbigliamento per uomo e donna, borse e valigie, accessori per la vita quotidiana come ombrelli e tazze termiche, prodotti dedicati ai più piccoli come la MINI Baby Racer e modellini in scala di MINI Cooper SE e MINI Aceman SE.

Quali colori caratterizzano i prodotti?

Ai colori essenziali Black e White si affiancano le tonalità stagionali Ocean Wave Green, Smokey Green e Rebel Red, ispirate alle tinte di carrozzeria più apprezzate dell’attuale gamma MINI.

La collezione include prodotti per bambini?

Sì, la MINI Lifestyle Collection 2026 comprende la MINI Baby Racer e la MINI Alu Balance Bike, oltre a T-shirt e felpe per bambini con grafiche ispirate alla Mini classica.

Sono disponibili modellini delle vetture MINI?

Sì, la collezione include i modellini in scala della MINI Cooper SE e della MINI Aceman SE, pensati per gli appassionati del marchio.

Chi è il responsabile della MINI Lifestyle Collection?

La collezione è curata da Peter Zamljak, Head of MINI Lifestyle and Licences presso BMW Group, che ne ha illustrato la filosofia in occasione della presentazione del 30 settembre 2026.

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