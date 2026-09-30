BMW investe 2 miliardi di euro per la nuova Serie 3

Monaco/Dingolfing/Irlbach-Straßkirchen, 30 settembre 2026. Il BMW Group investe circa due miliardi di euro nella produzione di veicoli e batterie per la nuova generazione della BMW Serie 3, sottolineando l’importanza della Germania come polo produttivo del marchio.

Da oltre 50 anni la BMW Serie 3 rappresenta il cuore del marchio: dall’avvio della produzione nel 1975 ne sono stati realizzati circa 18 milioni di esemplari, 15 milioni dei quali in Germania, che la rendono l’automobile premium di fascia media di maggior successo al mondo. Circa un miliardo di euro è stato destinato all’ulteriore sviluppo degli stabilimenti automobilistici di Monaco e Dingolfing, mentre un ulteriore miliardo di euro è stato investito nel nuovo stabilimento di batterie di Irlbach-Straßkirchen, in Bassa Baviera.

Le parole di Raymond Wittmann

Raymond Wittmann, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile della Produzione, ha dichiarato: “Investiamo nella creazione di valore, in una produzione competitiva e nella tutela dei posti di lavoro in Germania. La nuova BMW Serie 3 ne è la dimostrazione. Governiamo direttamente la trasformazione, dallo sviluppo all’industrializzazione, fino a una produzione altamente efficiente a Monaco e Dingolfing. Il nuovo stabilimento di batterie ad alta tensione di Irlbach-Straßkirchen dimostra come stiamo riportando nel nostro Paese una tecnologia chiave per l’elettromobilità. Condizioni quadro favorevoli agli investimenti, all’innovazione e alla competitività sono essenziali affinché la creazione di valore industriale possa continuare ad avere successo in Germania”.

BMW i3 a Monaco, motori a combustione a Dingolfing

La BMW i3 completamente elettrica viene prodotta nello stabilimento principale di Monaco, profondamente rinnovato e trasformato in sito “electric only”, utilizzando batterie ad alta tensione di sesta generazione fornite dal nuovo stabilimento di Irlbach-Straßkirchen. Le varianti della Serie 3 con motore a combustione e sistema ibrido plug-in vengono invece prodotte nello stabilimento di Dingolfing, dove nel reparto carrozzeria è stata aggiunta una nuova linea produttiva dedicata. In linea con il principio “local for local”, gli stessi standard verranno adottati anche negli stabilimenti di San Luis Potosí, in Messico, e di Shenyang, in Cina, per una versione della Serie 3 modificata per il mercato locale.

Il peso della Germania nella produzione BMW

Ogni anno il BMW Group produce oltre un milione di veicoli nei propri stabilimenti tedeschi, circa un quarto delle automobili prodotte nel Paese: un volume che supera il totale delle vendite di veicoli del BMW Group in Europa. Circa il 55% dei dipendenti del Gruppo lavora in Germania, dove operano anche migliaia di aziende partner lungo l’intera catena del valore. Con il progressivo avvio della produzione della nuova Serie 3, circa 760 siti di fornitori riforniranno gli stabilimenti di Monaco e Dingolfing: oltre il 70% di questi si trova in Europa e più del 30% in Germania.

Irlbach-Straßkirchen rafforza la Bassa Baviera

Lo stabilimento di Irlbach-Straßkirchen assemblerà le batterie ad alta tensione di sesta generazione e, a partire da ottobre, fornirà a Monaco i sistemi batteria per la BMW i3. Il BMW Group è attivamente presente in Bassa Baviera da quasi sessant’anni, e il nuovo sito rafforza la creazione di valore regionale, tutelando posti di lavoro qualificati e sostenendo fornitori e imprese del territorio. Entro la fine del 2027, il BMW Group avrà portato su strada circa 40 modelli nuovi o aggiornati dotati delle tecnologie Neue Klasse.

Domande frequenti sull’investimento BMW nella Serie 3

Quanto investe BMW nella produzione della nuova Serie 3?

Il BMW Group investe circa due miliardi di euro: un miliardo per gli stabilimenti di Monaco e Dingolfing e un altro miliardo per il nuovo stabilimento batterie di Irlbach-Straßkirchen.

Dove viene prodotta la BMW i3 elettrica?

La BMW i3 completamente elettrica è prodotta nello stabilimento di Monaco, trasformato in sito dedicato esclusivamente alla produzione elettrica.

Chi ha commentato l’investimento per conto di BMW?

Raymond Wittmann, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile della Produzione, che ha sottolineato l’impegno del Gruppo verso la Germania come base industriale.

Quante BMW Serie 3 sono state prodotte finora?

Dal debutto nel 1975, sono stati realizzati circa 18 milioni di esemplari della BMW Serie 3, 15 milioni dei quali in Germania.

Cosa produce lo stabilimento di Irlbach-Straßkirchen?

Il nuovo stabilimento in Bassa Baviera assembla le batterie ad alta tensione di sesta generazione destinate, tra gli altri modelli, alla BMW i3 completamente elettrica.

La nuova Serie 3 sarà prodotta anche fuori dalla Germania?

Sì, con lo stesso principio “local for local” adottato a Monaco e Dingolfing, la produzione avverrà anche a San Luis Potosí, in Messico, e a Shenyang, in Cina, per una versione dedicata al mercato locale.

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