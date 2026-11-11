Hyundai ridisegna la produzione: da Singapore alla Georgia

Da Singapore alla Georgia, fino alla Repubblica Ceca: Hyundai ridisegna il proprio sistema produttivo globale, portando digitalizzazione, automazione ed elettrificazione in tre stabilimenti molto diversi tra loro per storia, dimensioni e funzione. Un percorso che, secondo il Gruppo coreano, mette robotica e intelligenza artificiale al servizio delle persone, non in sostituzione di esse.

Singapore: il laboratorio della Software-Defined Factory

Inaugurato ufficialmente nel novembre 2023, l’Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS) è il primo smart urban mobility hub del Gruppo e la base in cui vengono sperimentate le tecnologie alla base della visione Software-Defined Factory. Al centro del progetto c’è un sistema produttivo cell-based, che supera la tradizionale linea continua con celle di lavorazione autonome e interconnesse, capaci di produrre diversi modelli elettrici e di riconfigurarsi rapidamente.

Circa il 50% delle attività è svolto da 200 robot che operano insieme alle persone, mentre la tecnologia digital twin collega ambiente virtuale e fisico per analizzare e ottimizzare i processi in tempo reale. Con una capacità fino a 30.000 veicoli elettrici all’anno, HMGICS ha prodotto la IONIQ 5, primo EV realizzato a Singapore, e oggi assembla anche la IONIQ 6.

Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS)

Georgia: innovazione e flessibilità su larga scala

Le soluzioni validate a Singapore vengono progressivamente estese alla rete produttiva globale, a partire da Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), a Ellabell, in Georgia. Costruito tra l’ottobre 2022 e l’ottobre 2024, lo stabilimento ha debuttato con la produzione di IONIQ 5, a cui si è aggiunta da marzo 2025 quella di IONIQ 9: il sito può gestire fino a dieci modelli differenti con modifiche minime.

Il Metaplant è il cuore di un ecosistema che integra anche HLBMA, la joint venture per la produzione di batterie, cinque affiliate del Gruppo e 22 fornitori locali. All’interno, robot e veicoli a guida autonoma (AGV) operano al fianco delle persone, mentre un’area coperta da pannelli solari genera circa il 5% del fabbisogno elettrico del sito, che utilizza anche camion a idrogeno Hyundai XCIENT Fuel Cell per la logistica dei componenti. In occasione del CEO Investor Day 2026, Hyundai ha confermato un incremento di capacità di 200.000 unità per HMGMA, parte di un piano complessivo di 500.000 unità in più in Nord America entro il 2030; i primi robotaxi IONIQ 5 per Waymo, assemblati in Georgia, arriveranno dal quarto trimestre 2026.

Nošovice: l’evoluzione di un polo produttivo europeo

Attivo dal 2008, lo stabilimento ceco di Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) si estende su circa due milioni di metri quadrati e ha una capacità produttiva di 350.000 vetture l’anno. Il 29 gennaio 2026 ha raggiunto quota cinque milioni di veicoli prodotti, di cui oltre 650.000 elettrificati dal 2020: oggi ibride ed elettriche rappresentano più della metà della produzione del sito.

Una parte dello stabilimento è stata convertita in un centro per l’assemblaggio dei sistemi batteria gestito da Hyundai Mobis, con una capacità iniziale di 360.000 unità l’anno destinata a salire a 450.000. Nošovice ha inoltre un ruolo crescente nello sviluppo prodotto, avendo contribuito per circa il 50% alla progettazione dell’attuale KONA Electric, prodotta nel sito dal 2023. Dal 2022 lo stabilimento utilizza solo elettricità da fonti rinnovabili e a giugno 2026 ha attivato un impianto fotovoltaico da 5 MWp, in grado di coprire circa il 5% del fabbisogno energetico annuale.

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Nošovice

Domande frequenti su Hyundai e la produzione del futuro

Cos’è l’Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS)?

È il primo smart urban mobility hub di Hyundai, inaugurato nel novembre 2023, dove viene sviluppata e validata la visione Software-Defined Factory con un sistema produttivo cell-based, robotica e digital twin.

Cosa produce il Metaplant Hyundai in Georgia?

Produce i modelli elettrici IONIQ 5 e IONIQ 9, oltre ai futuri robotaxi IONIQ 5 destinati a Waymo in arrivo dal quarto trimestre 2026, e può gestire fino a dieci modelli diversi.

Quanti veicoli ha prodotto lo stabilimento di Nošovice?

Ha superato i cinque milioni di veicoli prodotti il 29 gennaio 2026, di cui oltre 650.000 elettrificati dal 2020.

Che ruolo hanno i robot nelle fabbriche Hyundai?

A Singapore circa 200 robot svolgono il 50% delle attività insieme alle persone, mentre in Georgia robot e veicoli a guida autonoma (AGV) supportano la movimentazione e la distribuzione dei componenti lungo la linea produttiva.

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