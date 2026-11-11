Mazda 2: la piccola giapponese si avvia verso l’uscita di scena

La Mazda 2 non avrà una nuova generazione. La piccola giapponese finirà il suo ciclo di vita ed è pronta a salutare il mercato, dopo 30 anni di onorato servizio. L’annuncio è contenuto nel “Mazda’s Integrated Report 2026”, in cui viene delineata la transizione per i modelli entry-level del marchio asiatico, cioè la fine della produzione della Mazda 2 e l’arrivo della nuova generazione della CX-3, il nuovo crossover compatto, che andrà praticamente a sostituirla sul mercato.

Prima in Giappone ed in Asia

Nel documento ufficiale, il Chief Technology Officer del marchio giapponese Ryuichi Umeshita ha annunciato: “Nel 2027 prevediamo di introdurre la nuova generazione di Mazda CX-3, prodotta nel nostro stabilimento in Thailandia, sui mercati giapponese e dell’area ASEAN. Il modello rappresenterà un’evoluzione dell’offerta entry-level di Mazda, andando a sostituire la Mazda 2”. Dunque, si parla di Giappone ed Asia, ma appare probabile un coinvolgimento europeo.

Già all’inizio di quest’anno, alcuni documenti trapelati dal Giappone, avevano indicato la volontà di Mazda di terminare la produzione delle attuali Mazda 2 e CX-3 entro la fine di quest’anno, per ‘unirle’ nel nuovo modello. Questi modelli, tecnicamente imparentati tra loro, sono presenti sul mercato sostanzialmente invariati dal 2014, sebbene la casa giapponese abbia cercato di mantenerli attuali attraverso alcuni piccoli restyling e aggiornamenti tecnologici.

Una storia lunga 30 anni

La Mazda 2 è stata lanciata nel 1996, con il nome di Demio, in Giappone, mentre lo sbarco in Europa è datato 2003, con il nome con cui adesso tutti la conosciamo. Sono quattro le generazioni su cui si è sviluppato questo modello, che l’hanno portata ad essere una delle auto più longeve della casa di Hiroshima. I numeri di vendita sono sempre stati di livello, superando presto il milione di esemplari a livello globale, per continuare poi ad espandersi.

Il futuro crossover CX-3

Dunque, il futuro del marchio per i modelli compatti passerà dalla nuova Mazda CX-3. Un nome non nuovo per il mercato europeo, visto che era rimasta nei listini del Vecchio Continente fino al 2021, dopo il restyling di qualche anno prima. Ora farà il suo ritorno con la nuova generazione, come un crossover compatto e con qualche possibile parentela con la Vision X Compact, mostrata a Tokyo a ottobre 2025. Come visto da quell’immagine dell’agosto scorso.

Soprattutto nel frontale paiono esserci alcuni elementi in comune, con un disegno più pulito, fari più sottili e una calandra più rilevante. L’altezza da terra è tipica da SUV, ma meno marcata, rispetto ad altri modelli del segmento. Tuttavia, è ancora piuttosto complicato dare delle risposte definitive, anche se scommettiamo sull’arrivo di qualche anticipazione ufficiale, nel corso dei prossimi mesi, oltre ai primi prototipi impegnati nei test di collaudo su strada.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali anche per quanto riguarda le motorizzazioni, ma la nuova Mazda CX-3 dovrebbe proporre ancora soluzioni endotermiche, con motori ibridi a supporto. Mantenendo così la propria strategia con diverse soluzioni, per poter soddisfare tutti i tipi di clienti. Anche qui, comunque, siamo esclusivamente sul piano delle ipotesi e serviranno ulteriori notizie per certezze sul futuro del nuovo SUV compatto.

Perché Mazda 2 uscirà di scena?

Mazda ha deciso di non sviluppare una nuova generazione della Mazda 2, destinata quindi a concludere il proprio ciclo di vita dopo circa 30 anni. La strategia del marchio prevede una riorganizzazione dell’offerta entry-level, con l’arrivo della nuova CX-3, che andrà a raccoglierne l’eredità.

Quando arriverà la nuova Mazda CX-3?

Il debutto è previsto nel 2027, inizialmente sui mercati giapponese e dell’area ASEAN. Il nuovo crossover compatto sarà prodotto nello stabilimento Mazda in Thailandia. Non è ancora stata confermata ufficialmente la sua commercializzazione in Europa, anche se appare probabile un coinvolgimento del Vecchio Continente.

Quante generazioni ha avuto la Mazda 2?

La storia della Mazda 2 è iniziata nel 1996 in Giappone, dove veniva commercializzata con il nome Demio. In Europa è arrivata nel 2003 con la denominazione attuale. Nel corso della sua carriera si sono susseguite quattro generazioni, che hanno contribuito a renderla uno dei modelli più longevi della casa di Hiroshima.

Quali motorizzazioni avrà la nuova Mazda CX-3?

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle motorizzazioni. Tra le ipotesi c’è la possibilità che il nuovo crossover mantenga propulsori endotermici affiancati da sistemi ibridi, in linea con la strategia Mazda di offrire diverse soluzioni per soddisfare le esigenze dei clienti.

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