Nissan: utile operativo in crescita nel primo semestre

Nissan ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo semestre dell’anno fiscale 2026, concluso il 30 settembre 2026. L’utile operativo migliora di 107,7 miliardi di yen rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 80 miliardi di yen, grazie ai progressi del piano di ristrutturazione Re:Nissan. La casa giapponese conferma le previsioni per l’intero esercizio.

I risultati del primo semestre dell’anno fiscale 2026

Nel primo semestre Nissan ha registrato vendite globali per 1,41 milioni di unità e ricavi consolidati per 6.072 miliardi di yen, in aumento di 493,3 miliardi di yen rispetto all’anno precedente. L’utile operativo è migliorato di 107,7 miliardi di yen, attestandosi a 80 miliardi di yen, grazie ai continui miglioramenti strutturali e alle riduzioni dei costi derivanti dal piano Re:Nissan. L’utile netto è migliorato di 182,2 miliardi di yen, risultando comunque ancora negativo per 39,7 miliardi di yen.

L’azienda ha inoltre mantenuto una solida posizione di liquidità, con circa 0,8 trilioni di yen di cassa netta automotive e 2,2 trilioni di yen tra disponibilità liquide ed equivalenti di cassa.

Nel secondo trimestre, i ricavi consolidati sono aumentati dell’8,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 3.107,8 miliardi di yen, mentre l’utile operativo si è attestato a 2,1 miliardi di yen: il calo rispetto al trimestre precedente è dovuto principalmente al venir meno del beneficio registrato lo scorso anno grazie alla riduzione delle spese legate alle emissioni negli Stati Uniti.

Confermate le previsioni per l’intero anno fiscale 2026

Nissan conferma le proprie previsioni finanziarie per l’esercizio, incluso un utile operativo di 200 miliardi di yen e una cassa netta automotive superiore a 1 trilione di yen a fine anno fiscale, prevedendo un ulteriore utile operativo di 120 miliardi di yen nel secondo semestre.

La dinamica delle vendite resta positiva negli Stati Uniti e in Giappone, mercati per i quali le previsioni sono state riviste al rialzo. La situazione in Cina è invece più complessa: una domanda più debole, una transizione verso i veicoli a nuova energia (NEV) più rapida del previsto e una concorrenza sempre più intensa stanno esercitando una pressione sulle vendite superiore alle attese. Nissan ha quindi rivisto le previsioni di vendita globali per l’FY2026, da 3,15 milioni di unità a un intervallo compreso tra 2,97 e 3 milioni di unità.

Il piano Re:Nissan e i mercati chiave

Nel primo semestre, il piano Re:Nissan ha generato ulteriori risparmi sui costi per 110 miliardi di yen, contribuendo al miglioramento dell’utile operativo e rafforzando la struttura dei costi dell’azienda.

Negli Stati Uniti, la domanda per modelli prodotti localmente come Rogue, Frontier e Pathfinder ha sostenuto la crescita delle vendite, mentre un mix e un posizionamento di gamma migliori hanno contribuito ad aumentare la redditività. In Giappone, i nuovi Elgrand e Kicks stanno ottenendo un buon riscontro dai clienti. In Cina, dove le condizioni di mercato evolvono più rapidamente del previsto, Nissan sta adeguando la produzione dei veicoli con motore termico e accelerando lo sviluppo della gamma NEV della serie N.

Nel secondo semestre l’offerta di prodotto sarà rafforzata da modelli come Rogue Hybrid negli Stati Uniti, Elgrand e Kicks in Giappone, Frontier Pro PHEV in Messico e la nuova PIXO elettrica in Europa, a cui si aggiungeranno Skyline e Patrol in Giappone e Juke EV in Europa. Nissan presenterà inoltre il nuovo piano aziendale a febbraio 2027.

Ivan Espinosa, presidente e CEO di Nissan, ha dichiarato: “I risultati del primo semestre mostrano segnali incoraggianti nei principali mercati, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone. La Cina continua a rappresentare la nostra sfida più importante e dobbiamo restare agili e pronti ad adattarci. Re:Nissan sta migliorando la nostra performance operativa e la struttura dei costi, mentre il mantenimento di una solida liquidità resta una priorità.”

Domande frequenti su Nissan e i risultati del primo semestre 2026

Quanto ha guadagnato Nissan nel primo semestre dell’anno fiscale 2026?

Nissan ha registrato un utile operativo di 80 miliardi di yen, in miglioramento di 107,7 miliardi di yen rispetto all’anno precedente, su ricavi consolidati di 6.072 miliardi di yen.

Nissan ha confermato le previsioni per l’intero anno fiscale 2026?

Sì, l’azienda conferma un utile operativo previsto di 200 miliardi di yen e una cassa netta automotive superiore a 1 trilione di yen a fine esercizio.

Perché Nissan ha rivisto le previsioni di vendita globali?

A causa della Cina, dove una domanda più debole, la rapida transizione verso i veicoli a nuova energia e una concorrenza più intensa hanno portato Nissan a rivedere le vendite globali attese per l’FY2026 da 3,15 milioni a un intervallo tra 2,97 e 3 milioni di unità.

Cos’è il piano Re:Nissan?

È il piano di ristrutturazione e rilancio di Nissan, che nel primo semestre dell’anno fiscale 2026 ha generato ulteriori risparmi sui costi per 110 miliardi di yen, contribuendo al miglioramento della redditività.

Quando Nissan presenterà il nuovo piano aziendale?

Il nuovo piano aziendale, che delineerà la direzione strategica della prossima fase di sviluppo della società, sarà presentato a febbraio 2027.

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