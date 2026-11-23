Dopo Venezia e Verona, Hyundai Run to Progress ha chiuso la tappa milanese in occasione della Powerade Milano Half Marathon e guarda ora a Firenze: dal 27 al 29 novembre 2026 il Brand sarà al via della Estra Firenze Marathon. Il comunicato è datato 23 novembre 2026.

Run to Progress a Milano: Expo Village e car wrap su IONIQ 5 N

Il weekend milanese è partito all’Expo Village dell’Allianz MiCo, dove venerdì 20 e sabato 21 novembre Hyundai ha accolto runner e visitatori in uno spazio dedicato al Brand e alle esperienze di Run to Progress. Protagonista dell’area espositiva è stata la Hyundai IONIQ 3, mentre una IONIQ 5 N ha dato forma al Car Wrap, trasformandosi in una superficie condivisa su cui i partecipanti hanno lasciato messaggi, aspirazioni e obiettivi personali.

Domenica l’energia dell’Expo Village si è riversata sulle strade della città. La 21 km e la 10 km hanno lanciato i runner attraverso alcuni degli angoli più riconoscibili di Milano, da CityLife all’Arco della Pace e Parco Sempione, fino al Castello Sforzesco e all’area del Duomo. L’Arco Hyundai, in Viale di Porta Vercellina, ha dato una spinta in più al passaggio dei runner, mentre alcuni modelli del Brand hanno seguito la manifestazione nel ruolo di timekeeper.

Dopo l’arrivo: Specchio Kudos e LED Wall “You Left Your Mark”

Con Run to Progress l’esperienza non si è fermata sulla linea d’arrivo. Nel post-gara Hyundai ha dedicato uno spazio al momento in cui lo sforzo lascia il posto alla soddisfazione per il traguardo raggiunto, a prescindere dal cronometro.

Lo Specchio Kudos ha permesso ai runner di portare con sé un ricordo grazie a selfie e messaggi personalizzati, mentre il LED Wall “You Left Your Mark” ha dato visibilità ai risultati della gara e al percorso di ciascun partecipante. Un modo diverso di raccontare il progresso, che non si misura necessariamente con una posizione in classifica, ma con un limite personale superato, un obiettivo centrato o un passo in più rispetto al precedente.

La prossima tappa: Estra Firenze Marathon dal 27 al 29 novembre

Il percorso di Hyundai nel running cambia scenario e si prepara a lanciarsi su Firenze. Venerdì 27 e sabato 28 novembre Run to Progress incontrerà runner e appassionati all’Expo Village della Stazione Leopolda, con la presenza di IONIQ 3 e IONIQ 5 N, quest’ultima ancora protagonista del Car Wrap.

Domenica 29 novembre, in Piazza del Duomo, la 42 km partirà alle 8:30; quindici minuti dopo, alle 8:45, da Via Tornabuoni scatterà la 10 km. Due INSTER CROSS accompagneranno la manifestazione come timekeeper. Il tracciato della maratona toccherà il Duomo, Ponte Vecchio e Santa Croce, costeggerà l’Arno e raggiungerà la Fortezza da Basso e il Parco delle Cascine. All’interno dello Stadio Luigi Ridolfi saranno posizionati l’Arco Hyundai e Push the Button, per dare ai runner uno slancio in più verso il traguardo.

Con Firenze, Run to Progress aggiunge un nuovo capitolo a un viaggio che ha già toccato Venezia, Verona e Milano, in linea con la visione “Progress for Humanity” di Hyundai, un progresso che parte dalle persone.

Domande frequenti su Hyundai Run to Progress

Che cos’è Hyundai Run to Progress?

Run to Progress è il progetto con cui Hyundai affianca la community del running in diverse maratone e mezze maratone italiane. Dopo Venezia e Verona ha toccato Milano, alla Powerade Milano Half Marathon, e la prossima tappa è Firenze.

Quali modelli Hyundai erano presenti a Milano?

All’Expo Village dell’Allianz MiCo la protagonista era Hyundai IONIQ 3, mentre una IONIQ 5 N è stata trasformata in Car Wrap, una superficie su cui i partecipanti hanno scritto messaggi e obiettivi personali. Alcuni modelli del Brand hanno inoltre fatto da timekeeper durante la gara.

Quali distanze si sono corse alla Powerade Milano Half Marathon?

La manifestazione ha proposto la 21 km, cioè la mezza maratona, e la 10 km. Il percorso ha attraversato CityLife, l’Arco della Pace, Parco Sempione, il Castello Sforzesco e l’area del Duomo.

Quando si corre l’Estra Firenze Marathon?

L’Estra Firenze Marathon si svolge dal 27 al 29 novembre 2026. La gara è in programma domenica 29 novembre: la 42 km parte alle 8:30 da Piazza del Duomo e la 10 km alle 8:45 da Via Tornabuoni.

Dove si trova l’Expo Village a Firenze?

A Firenze l’Expo Village è alla Stazione Leopolda e sarà aperto venerdì 27 e sabato 28 novembre. Qui Hyundai porterà IONIQ 3 e IONIQ 5 N, quest’ultima di nuovo protagonista del Car Wrap.

Che cosa sono lo Specchio Kudos e il LED Wall “You Left Your Mark”?

Sono due attivazioni post-gara di Run to Progress a Milano. Lo Specchio Kudos permette ai runner di conservare un ricordo con selfie e messaggi personalizzati, mentre il LED Wall dà visibilità ai risultati della gara e al percorso di ciascun partecipante.

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