Stellantis ha annunciato l’intenzione di orientare le proprie attività e risorse nel motorsport verso il customer racing e lo sviluppo di vetture ad alte prestazioni, concludendo allo stesso tempo le attività ufficiali nei Campionati del Mondo FIA. La decisione è coerente con il piano strategico FaSTLAne 2030, che concentra gli sforzi e le risorse dell’azienda sullo sviluppo di nuovi prodotti, sulla qualità e su una più ampia copertura del mercato.

Addio a WEC e Formula E: i tempi dell’uscita

La partecipazione al Campionato del Mondo Endurance (WEC) si concluderà entro la fine del 2026, seguita dalla Formula E al termine della Stagione 13, che si chiuderà nell’estate del 2027. Il piano quinquennale FaSTLAne 2030 prevede 50 lanci e aggiornamenti di prodotto in Europa, di cui 25 nuovi prodotti: le nove concept car presentate al Salone dell’Auto di Parigi, tra cui la Citroën 2CV e la Peugeot E-T16, sono state una prova concreta di questa ambizione. Stellantis intende mantenere in azienda e ricollocare i dipendenti interessati dalla conclusione delle attività ufficiali nei Campionati del Mondo FIA, lavorando insieme a loro per individuare opportunità interne nel customer racing, nello sviluppo di vetture ad alte prestazioni e in altre attività legate a FaSTLAne 2030.

Il nuovo corso: customer racing e vetture ad alte prestazioni

Stellantis Motorsport sfrutterà le proprie competenze ingegneristiche e l’esperienza maturata nelle competizioni per rafforzare ulteriormente le attività sportive nel customer racing, ambito in cui l’azienda occupa una posizione di rilievo nelle vendite di vetture da rally per i clienti grazie alla propria offerta multimarca. Continuerà inoltre a contribuire direttamente allo sviluppo di esclusivi modelli ad alte prestazioni per Alfa Romeo e Maserati, nonché delle versioni Veloce, GTi, HF e GSE rispettivamente per Alfa Romeo, Peugeot, Lancia e Opel. Le competenze e le tecnologie sviluppate attraverso la partecipazione ai Campionati del Mondo FIA resteranno un patrimonio prezioso per continuare a promuovere l’innovazione e tradurre l’esperienza maturata in pista in prodotti ancora più distintivi per i clienti.

Domande frequenti su Stellantis Motorsport

Quando finiscono le attività ufficiali di Stellantis in WEC e Formula E?

Il WEC si concluderà entro la fine del 2026, mentre la Formula E terminerà al termine della Stagione 13, nell’estate del 2027.

Su cosa si concentrerà Stellantis Motorsport?

Sul customer racing, dove l’azienda è già leader nelle vendite di vetture da rally per i clienti, e sullo sviluppo di vetture ad alte prestazioni per Alfa Romeo, Maserati e le versioni Veloce, GTi, HF e GSE dei brand del gruppo.

Cos’è il piano FaSTLAne 2030?

È il piano strategico quinquennale di Stellantis che prevede 50 lanci e aggiornamenti di prodotto in Europa, di cui 25 nuovi prodotti, concentrando sforzi e risorse su sviluppo prodotto e qualità e copertura di mercato.

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