Maserati chiude con un bilancio molto positivo la partecipazione a Milano AutoClassica 2026. Il Tridente ha portato a Fiera Milano-Rho la rarissima 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo del 1959, premiata con il Premio Speciale Programma di Certificazione al concorso Best in Classic 2026, e la Nuova GranCabrio da 490 CV. Il comunicato è datato Modena, 23 novembre 2026.

Milano AutoClassica 2026: quattro giornate e un premio per Maserati Classiche

La sedicesima edizione di Milano AutoClassica si è svolta dal 19 al 22 novembre 2026 e, per la prima volta, è stata articolata su quattro giornate. Le due vetture Maserati sono state esposte nello stand della testata organizzatrice del concorso e sono state scelte come protagoniste della copertina di novembre della rivista.

Il riconoscimento è andato alla 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo, premiata per il lavoro svolto da Maserati Classiche, che ne ha certificato di recente l’autenticità. A ritirarlo sono stati Cristiano Bolzoni, Head of Maserati Classiche, e Billy Hibbs, collezionista e proprietario della vettura. Secondo Bolzoni, “la Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo è l’archetipo delle granturismo convertibili Maserati”, mentre la nuova GranCabrio ne è “l’erede diretta”, perché rinnova lo spirito del Gran Turismo italiano open air attraverso un equilibrio tra eleganza e performance. Il premio arriva nell’anno del centenario del Tridente.

Maserati sottolinea anche la vitalità del motorismo storico: secondo i dati citati nel comunicato, il settore genera un giro d’affari di 3,6 miliardi di euro l’anno, tra costi di gestione dei veicoli d’epoca, raduni e fiere. Le lunghe file all’ingresso del Salone, con tanti giovani, testimoniano per la Casa un settore che va oltre il collezionismo.

Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo: la scoperta del 1959

La 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo è una pietra miliare delle granturismo scoperte del Tridente. Presentata al Salone di Torino del 1959 e realizzata in appena sei esemplari su disegno di Giovanni Michelotti per la Carrozzeria Vignale, anticipò la versione di serie, prodotta in circa 250 unità fino al 1964.

L’esemplare esposto, con telaio 101*505, è stato restaurato a Modena tra il 2023 e il 2026 con il supporto di Maserati Classiche e ha ottenuto lo scorso aprile la centesima Certificazione di Autenticità del programma. Si distingue per la carrozzeria argento, gli interni avorio e rosso, i tappeti blu e i dettagli dorati, un omaggio ai colori dello storico logo Vignale. Sotto il cofano c’è il sei cilindri in linea da 3.485 cc e 235 CV, abbinato a un cambio manuale ZF a quattro rapporti, per una velocità massima di circa 235 km/h.

Nuova Maserati GranCabrio da 490 CV in Blu Emozione

A raccogliere l’eredità della 3500 GT c’è la Nuova GranCabrio da 490 CV, presentata nella configurazione Blu Emozione con interni Greige. Il design evolve con un frontale ridisegnato, nuove prese d’aria, air curtain ottimizzati e splitter centrale per aumentare la deportanza anteriore, oltre a gruppi ottici posteriori con lenti chiare.

L’abitacolo offre quattro posti, pelle a grana piena, fibra di carbonio, dettagli cromati satinati e cerchi Crio. La capote in tessuto si apre in 14 secondi, anche in movimento. Il motore è il V6 Nettuno Twin Turbo da 3,0 litri e 490 CV, con tecnologia a precamera brevettata derivata dalla Formula 1. Completano il pacchetto una dinamica di guida affinata, una trasmissione ricalibrata, un’interfaccia digitale rinnovata, la nuova modalità Country e i nuovi cerchi Tridente, che ampliano la carreggiata di 10 mm.

La Collezione Umberto Panini e il centenario del Tridente

Nella hall centrale Maserati ha portato anche tre vetture della Collezione Maserati Umberto Panini APS di Modena, per un viaggio nella storia del Marchio: la 6C34, emblema dell’epoca pionieristica dei Fratelli Maserati, la leggendaria Tipo 61, simbolo delle gare endurance degli anni Sessanta, e la Alfieri, la concept car svelata al Salone di Ginevra del 2014.

L’evento ha valorizzato Maserati Classiche, il programma nato nel 2021 e oggi integrato nel progetto BOTTEGAFUORISERIE, che dalle officine di Modena si dedica alla conservazione e al restauro delle auto storiche. L’impegno è ancora più significativo nell’anno del centenario del Tridente e del debutto di Maserati nelle competizioni, avvenuto alla Targa Florio del 1926, quando il simbolo apparve per la prima volta su una vettura da corsa.

Domande frequenti su Maserati a Milano AutoClassica 2026

Quando si è svolta Milano AutoClassica 2026?

La sedicesima edizione di Milano AutoClassica si è tenuta a Fiera Milano-Rho dal 19 al 22 novembre 2026. Per la prima volta la manifestazione è stata articolata su quattro giornate.

Quale premio ha vinto Maserati a Milano AutoClassica 2026?

La Maserati 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo del 1959 ha vinto il Premio Speciale Programma di Certificazione nell’ambito del concorso Best in Classic 2026, grazie al lavoro di Maserati Classiche che ne ha certificato l’autenticità.

Quanti esemplari della 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo sono stati costruiti?

La vettura fu realizzata in appena sei esemplari su disegno di Giovanni Michelotti per la Carrozzeria Vignale e presentata al Salone di Torino del 1959. La versione di serie fu prodotta in circa 250 unità fino al 1964.

Che motore ha la Nuova Maserati GranCabrio esposta a Milano?

La Nuova GranCabrio monta il V6 Nettuno Twin Turbo da 3,0 litri e 490 CV, con tecnologia a precamera brevettata derivata dalla Formula 1. La capote in tessuto si apre in 14 secondi, anche in movimento.

Quali vetture della Collezione Panini sono state esposte?

Maserati ha portato tre vetture della Collezione Maserati Umberto Panini APS di Modena: la 6C34, la Tipo 61 e la concept car Alfieri svelata al Salone di Ginevra del 2014.

Che cos’è Maserati Classiche?

Maserati Classiche è il programma nato nel 2021 per la conservazione e la certificazione delle auto storiche del Tridente, oggi integrato nel progetto BOTTEGAFUORISERIE. L’esemplare premiato ha ottenuto ad aprile la centesima Certificazione di Autenticità.

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