Hyundai Run to Progress: da Venezia a Verona

Venezia/Mestre, 26 ottobre 2026 – Hyundai ha affiancato la 40ª Wizz Air Venicemarathon, corsa il 25 ottobre 2026, in qualità di Official Automotive Partner, portando lungo il percorso e nell’Expo Village esperienze dedicate a runner e visitatori. Il progetto paneuropeo “Run to Progress” prosegue ora verso Verona, dove il 15 novembre sarà protagonista della 25ª Eurospin Verona Run Marathon.

Hyundai alla 40ª Wizz Air Venicemarathon

Hyundai è stata Official Automotive Partner della 40ª Wizz Air Venicemarathon, uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico italiano. La manifestazione ha confermato la propria forza attrattiva: nelle settimane precedenti aveva registrato il sold out con 23.000 iscritti distribuiti sulle diverse distanze in programma. Il percorso attraversa alcuni dei luoghi più iconici del territorio veneziano e trasforma la corsa in un’esperienza condivisa, capace di unire sport e cultura.

I modelli elettrici Hyundai in gara e all’Expo Village

A supporto dell’evento il marchio ha schierato alcuni dei suoi modelli 100% elettrici. Due Hyundai INSTER Cross hanno svolto il ruolo di timekeeper ufficiali della manifestazione, mentre una Hyundai IONIQ 5 N e una Hyundai IONIQ 3 N Line Launch Edition hanno accolto il pubblico all’Expo Village del Parco San Giuliano di Mestre, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino l’evoluzione della mobilità elettrica Hyundai.

Le attività “Run to Progress” durante il weekend di gara

Nel corso del weekend Hyundai ha animato l’Expo Village con uno spazio dedicato alle attività di “Run to Progress”, creando occasioni di incontro, scoperta e coinvolgimento. Tra le iniziative proposte, il Wall of Purpose ha dato voce alla community raccogliendo pensieri, ambizioni e obiettivi dei partecipanti, mentre il Car Wrap Hyundai ha trasformato una IONIQ 5 N in una superficie su cui lasciare aspirazioni personali e messaggi motivazionali. A completare l’esperienza, la pedana baropodometrica ha permesso ai runner di approfondire l’analisi dell’appoggio del piede con il supporto di personale specializzato.

L’Arco Hyundai e lo Hyundai Boost Button hanno dato ulteriore slancio alla gara con un’esperienza sonora pensata per accompagnare e sostenere i runner lungo il percorso. Al termine della manifestazione, lo Specchio Kudos e il LED Wall “You Left Your Mark” hanno celebrato l’impegno e la determinazione della community, mettendo in luce performance e risultati dei partecipanti.

Da Venezia a Verona: la prossima tappa il 15 novembre

Dopo la tappa veneziana, Hyundai guarda alla 25ª Eurospin Verona Run Marathon, in programma il 15 novembre, che segnerà un anniversario importante con venticinque edizioni. I partecipanti alla maratona e alla mezza maratona vivranno un momento suggestivo: nell’ultimo tratto del percorso attraverseranno l’Arena di Verona, prima dell’arrivo in Piazza Bra.

Run to Progress e “Progress for Humanity”

“Run to Progress” è il progetto pan-europeo di Hyundai che mette al centro le persone, la determinazione e la volontà di migliorarsi passo dopo passo, alimentato dal piacere di raggiungere nuovi obiettivi. Una visione che il costruttore collega a “Progress for Humanity”, con cui promuove un progresso costruito intorno alle persone. Un impegno che rafforza il legame tra Hyundai e il mondo del running, nel segno di valori condivisi come determinazione, miglioramento continuo e attenzione alle persone.

Domande frequenti su Hyundai Run to Progress

Che ruolo ha avuto Hyundai alla Venicemarathon 2026?

Hyundai è stata Official Automotive Partner della 40ª Wizz Air Venicemarathon, disputata il 25 ottobre 2026. Ha fornito due Hyundai INSTER Cross come timekeeper ufficiali e ha allestito uno spazio all’Expo Village del Parco San Giuliano di Mestre.

Quali modelli Hyundai erano presenti all’Expo Village?

All’Expo Village del Parco San Giuliano di Mestre erano esposte una Hyundai IONIQ 5 N e una Hyundai IONIQ 3 N Line Launch Edition, entrambe 100% elettriche. Due Hyundai INSTER Cross hanno invece operato come timekeeper ufficiali della gara.

Quanti iscritti ha avuto la 40ª Wizz Air Venicemarathon?

Nelle settimane precedenti la gara la manifestazione aveva registrato il sold out con 23.000 iscritti distribuiti sulle diverse distanze in programma.

Cos’è “Run to Progress” di Hyundai?

“Run to Progress” è il progetto pan-europeo di Hyundai dedicato al running, che mette al centro le persone, la determinazione e la volontà di migliorarsi passo dopo passo. È in sintonia con la visione “Progress for Humanity” del marchio.

Qual è la prossima tappa di Run to Progress in Italia?

La prossima tappa è la 25ª Eurospin Verona Run Marathon, in programma il 15 novembre 2026. Hyundai sarà al fianco dei runner anche a Verona.

Cosa caratterizza il percorso della maratona di Verona?

Nell’ultimo tratto, i partecipanti alla maratona e alla mezza maratona attraverseranno l’Arena di Verona prima dell’arrivo in Piazza Bra, in un tracciato pensato per valorizzare i luoghi iconici della città.

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