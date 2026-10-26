Range Rover GT: il teaser dal Nürburgring della nuova Gran Turismo elettrica

Range Rover ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale un nuovo video che mostra la Range Rover GT impegnata nelle fasi finali di collaudo al Nürburgring Test Center. Si tratta di una Gran Turismo elettrica dalla silhouette slanciata e dalle proporzioni da coupé, pensata per unire la guida a lungo raggio senza sforzo alle capacità fuoristrada tipiche del marchio.

Un collaudo tra Bruxelles, Germania e Nürburgring

Nel video, un ingegnere del team di sviluppo racconta il percorso compiuto per arrivare al Nürburgring: “Abbiamo fatto molta strada per arrivare fin qui, seguendo un itinerario che ci ha portato attraverso Bruxelles, la Germania, fino ad arrivare qui. Range Rover GT è una Gran Turismo: ciò significa che deve essere in grado di macinare chilometri nel massimo comfort e stile.” Secondo quanto raccontato, “la guida è confortevole, la manovrabilità è rassicurante e l’intera esperienza nell’abitacolo è molto rilassante e tranquilla”, al punto che “dopo aver guidato per centinaia di chilometri, quando si scende dall’auto sembrerà di aver percorso solo pochi chilometri”.

Il team sottolinea anche le capacità fuoristrada della vettura, nonostante le proporzioni da auto stradale: “Non lasciatevi trarre in inganno dalle sue proporzioni, le sue capacità in fuoristrada sono davvero straordinarie. Ci aspettiamo che sia ai vertici della categoria rispetto ai modelli concorrenti.” Essendo la Range Rover con il baricentro più basso mai prodotta, l’obiettivo del team è stato “conservare il comfort e la raffinatezza di una Range Rover ma anche fare in modo che, affrontando una strada di campagna, ci si possa davvero divertire al volante”.

800 volt, 100 kWh e fino a 658 km di autonomia

Secondo quanto comunicato da Range Rover, la GT è stata progettata per i viaggi intercontinentali, combinando un’architettura avanzata a 800 volt con una batteria da 100 kWh e un’autonomia WLTP fino a 658 km. La tecnologia ThermAssist gestisce in modo intelligente lo scambio termico per ottimizzare i consumi energetici e mantenere le prestazioni al variare delle condizioni, mentre test estesi tra -40°C e +50°C garantiscono efficienza, raffinatezza e capacità anche in ambienti estremi.

Il comfort nei lunghi viaggi è centrale nell’esperienza Range Rover GT: sospensioni pneumatiche di serie, vetri laminati acustici e la cancellazione attiva del rumore contribuiscono a un abitacolo silenzioso e raffinato, che secondo il costruttore è il più silenzioso della categoria e con il minor rumore aerodinamico di sempre tra le Range Rover. All’interno, configurazioni a quattro o cinque posti, sedili anteriori con climatizzazione e massaggio a 20 vie e uno spazio per le gambe posteriore da ammiraglia completano l’esperienza di viaggio.

La Range Rover più aerodinamica di sempre

Sul fronte delle capacità fuoristrada, due motori sincroni a magneti permanenti, l’Integrated Traction Management e il Terrain Response 2 lavorano insieme alle sospensioni pneumatiche elettroniche e allo sterzo posteriore per garantire prestazioni costanti su superfici diverse. Range Rover GT offre 249 mm di luce libera dal suolo, un’escursione delle ruote di 450 mm e una profondità di guado fino a 600 mm, numeri che il costruttore indica come ai vertici della categoria.

Con il tetto più basso di sempre tra le Range Rover e un coefficiente aerodinamico di 0,25, Range Rover GT è la Range Rover più aerodinamica mai realizzata: “In realtà è la Range Rover più aerodinamica mai prodotta, e questo ha enormi vantaggi per la riduzione dei fruscii e un maggiore isolamento dell’abitacolo”, spiega ancora il team nel video. “Ma, ovviamente, offre anche un enorme vantaggio in termini di autonomia.” Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, di serie, è basato su tecnologia NVIDIA e comprende funzioni che vanno dall’assistenza in caso di emergenza alla telecamera Surround 3D fino al Clear Exit Assist.

Ancora coperta da una livrea mimetica, Range Rover GT sta completando le fasi finali dei collaudi globali in vista del debutto.

Domande frequenti su Range Rover GT

Che autonomia avrà Range Rover GT?

Secondo Range Rover, l’autonomia WLTP della GT sarà fino a 658 km con una ricarica completa, grazie a un’architettura a 800 volt e una batteria da 100 kWh.

Dove è stata testata Range Rover GT nel video?

Il collaudo mostrato nel video si è svolto al Nürburgring Test Center, al termine di un itinerario che ha toccato anche Bruxelles e diverse zone della Germania.

Quali sono le capacità fuoristrada di Range Rover GT?

Range Rover GT offre 249 mm di luce libera dal suolo, 450 mm di escursione delle ruote e una profondità di guado fino a 600 mm, numeri che il costruttore indica come ai vertici della categoria.

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