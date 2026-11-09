Hyundai Santa Fe: 25 anni di storia del SUV del Brand

Venticinque anni fa il SUV nasceva soprattutto per rispondere a esigenze di funzionalità. Oggi è molto di più: uno spazio da vivere, capace di accompagnare la quotidianità, il viaggio e il tempo libero, ma anche di esprimere la personalità di chi lo guida. Ne è la rappresentazione SANTA FE, il modello con cui Hyundai ha interpretato il cambiamento fin dalle origini, evolvendo insieme ai bisogni e agli stili di vita dei suoi clienti.

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Primo SUV del Brand e, ancora oggi, modello Hyundai più longevo in Europa, SANTA FE è un capitolo fondamentale della storia con cui la Casa coreana si è affermata nel segmento degli sport utility vehicle. Nel 2026 SANTA FE festeggia i 25 anni dal debutto sul mercato europeo, avvenuto nel 2001, un anno dopo la presentazione al Salone dell’Auto di Ginevra.

Prima generazione (2000): il primo SUV Hyundai

Concretezza, funzionalità e versatilità: la prima SANTA FE nasce con le idee chiare, per rispondere in modo pratico alle necessità di mobilità di ogni giorno. Presentata nel 2000 al Salone dell’Auto di Ginevra, segnò l’ingresso di Hyundai nel mondo dei SUV con un modello robusto, spazioso e confortevole, disponibile anche in Italia con motorizzazioni 2.0 CRDi 4WD da 112 e 125 CV. Il successo fu grande e immediato: ad appena un anno dal debutto, Hyundai aumentò la produzione per far fronte alla forte domanda proveniente dagli Stati Uniti, mercato principale del modello.

Seconda generazione (2006): la dimensione familiare

Presentata nel 2006 al North American International Auto Show, la seconda generazione introdusse una terza fila di sedili, portando fino a sette il numero dei posti a bordo. SANTA FE diventò così un SUV pensato per accogliere famiglie più numerose, con una crescente attenzione al comfort, alla qualità e alla sicurezza, oltre a nuove tecnologie per il controllo e la stabilità del veicolo.

Terza generazione (2012): il cambio di stile “Storm Edge”

Con la terza generazione, introdotta nel 2012, SANTA FE cambiò passo su stile, qualità e comfort. Il nuovo linguaggio stilistico “Storm Edge” segnò una svolta evidente, con linee più scolpite e dinamiche che tradussero nel design il passaggio da un SUV prevalentemente funzionale a un modello dal carattere più ricercato. In Italia fu disponibile, tra le altre, la SANTA FE 2.2 CRDi 4WD, proposta anche con cambio automatico a sei rapporti.

Quarta generazione (2018): l’era dell’elettrificazione

Con la quarta generazione, introdotta nel 2018, tecnologia e sicurezza diventarono protagoniste, mentre a bordo crebbero abitabilità, qualità e comfort. Fu soprattutto la generazione che portò SANTA FE nell’era dell’elettrificazione: arrivarono infatti, per la prima volta, le motorizzazioni Hybrid e Plug-in Hybrid, insieme alla nuova piattaforma Hyundai di terza generazione. La trazione integrale H-TRAC e il Terrain Mode, con modalità specifiche per neve, sabbia e fango, confermarono la vocazione versatile del modello.

Quinta generazione (2023): “Open for More”

Con la quinta generazione SANTA FE reinterpreta ancora una volta il concetto di SUV, mettendo spazio, versatilità e libertà di utilizzo al centro dell’esperienza: è la visione racchiusa in “Open for More”. Presentata nel 2023 con una World Premiere nella regione di Santa Fe, in New Mexico, e arrivata in Italia nel 2024, la quinta generazione segna una delle svolte più decise nella storia del modello, con volumi decisi, linee squadrate e la firma luminosa a forma di “H”.

L’abitacolo, in grado di accogliere fino a sette persone, offre configurazioni flessibili, materiali curati e un display panoramico con due schermi integrati da 12,3 pollici. Il grande portellone posteriore e l’ampia apertura creano continuità tra abitacolo e ambiente esterno, dando vita a un’area “terrace-like” pensata per le pause durante i viaggi.

25 anni, cinque modi di interpretare il SUV

A 25 anni dal debutto sul mercato europeo, SANTA FE continua a evolversi insieme al modo in cui le persone vivono l’auto. Dalla vocazione 4×4 e Diesel delle origini alla dimensione familiare dei sette posti, dal salto stilistico di “Storm Edge” all’ingresso nell’era dell’elettrificazione, fino alla nuova interpretazione dello spazio di “Open for More”: ogni generazione ha introdotto un elemento capace di raccontare il proprio tempo.

Domande frequenti su Hyundai Santa Fe

In che anno è arrivata la prima Hyundai Santa Fe in Europa?

SANTA FE è arrivata sul mercato europeo nel 2001, un anno dopo la presentazione al Salone dell’Auto di Ginevra del 2000.

Quante generazioni di Santa Fe esistono?

Sono cinque le generazioni di Santa Fe, dal debutto nel 2000 fino all’attuale generazione presentata nel 2023 e arrivata in Italia nel 2024.

Cosa significa “Open for More”?

È il concept alla base della quinta generazione di Santa Fe, che mette spazio, versatilità e libertà di utilizzo al centro dell’esperienza a bordo.

Quando sono arrivate le prime motorizzazioni elettrificate?

Le motorizzazioni Hybrid e Plug-in Hybrid sono arrivate con la quarta generazione, introdotta nel 2018.

Quanti posti offre l’attuale Santa Fe?

L’attuale SANTA FE può accogliere fino a sette persone, grazie a un abitacolo con configurazioni flessibili.

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