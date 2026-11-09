Škoda Octavia full hybrid in Italia: prezzi da 35.400 euro

È iniziata la commercializzazione in Italia di Škoda Octavia full hybrid. Disponibile come berlina e Wagon, con potenze di sistema di 100 kW e 125 kW, unisce efficienza, fluidità di marcia e versatilità per clienti privati e business, senza necessità di ricarica esterna. I prezzi partono da 35.400 euro.

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Škoda Octavia full hybrid, al via la commercializzazione in Italia

Octavia full hybrid offre accesso all’elettrificazione senza cambiare le abitudini d’uso né richiedere infrastrutture o soste di ricarica. Spazio, comfort e capacità di carico rispondono alle esigenze di lavoro e del tempo libero tanto dei clienti privati quanto di professionisti e flotte aziendali, punti di forza che hanno decretato negli anni il successo di Octavia. Senza necessità di ricarica esterna, il sistema gestisce la sinergia tra propulsione termica ed elettrica con l’obiettivo di ottenere la migliore efficienza, ed è già omologato Euro 7.

Il sistema ibrido serie-parallelo

Il sistema full hybrid abbina il 1.5 TSI evo2 a due motori elettrici, selezionando automaticamente la modalità elettrica, ibrida in serie o ibrida in parallelo. La batteria da 1,6 kWh lordi si ricarica durante la marcia e in frenata, mantenendo la carica tra il 40% e il 90%. Identificata dal badge HYBRID sul portellone, Octavia offre potenze di sistema di 100 kW o 125 kW.

La gamma italiana: Executive e Style

La gamma Octavia HYBRID è proposta negli allestimenti Executive e Style. Executive include infotainment da 13 pollici con navigazione connessa e connettività smartphone wireless, Virtual Cockpit da 10 pollici e suite ADAS per la guida assistita di secondo livello. Style aggiunge, tra l’altro, cromature esterne, cerchi da 18 pollici, portellone elettrico con virtual pedal, accesso e avviamento keyless e retrocamera.

Prezzi e consegne

In Italia, Octavia HYBRID parte da 35.400 euro, con un sovrapprezzo di 1.000 euro per la versione Wagon rispetto alla berlina. Le prime consegne sono previste da gennaio 2027.

Domande frequenti su Škoda Octavia full hybrid

Quanto costa la Škoda Octavia full hybrid?

I prezzi partono da 35.400 euro per la berlina, con un sovrapprezzo di 1.000 euro per la versione Wagon.

Serve ricaricare la batteria alla spina?

No, Octavia full hybrid non richiede ricarica esterna: la batteria da 1,6 kWh si ricarica durante la marcia e in frenata.

Quali potenze offre Octavia full hybrid?

Sono disponibili due potenze di sistema, 100 kW e 125 kW, entrambe abbinate al motore 1.5 TSI evo2 e a due motori elettrici.

In quali allestimenti è disponibile?

Octavia HYBRID è proposta negli allestimenti Executive e Style, disponibile sia come berlina sia come Wagon.

Quando arrivano le prime consegne?

Le prime consegne di Škoda Octavia full hybrid sono previste a partire da gennaio 2027.

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