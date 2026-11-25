Hyundai Tucson ha superato quota 250.000 unità vendute in Italia dal suo debutto nel 2004, confermandosi tra i modelli di maggior successo del marchio coreano nel nostro Paese. Con cinque generazioni e oltre vent’anni di storia, Tucson è diventata un punto di riferimento del segmento C-SUV per design, tecnologia e versatilità.

Indice

Un successo costruito in oltre vent’anni

Secondo Hyundai, Tucson ha costruito nel tempo un legame con diverse generazioni di automobilisti italiani, rinnovandosi nel design, nella tecnologia e nelle motorizzazioni senza mai perdere la propria identità. Le 250.000 unità vendute non sono il frutto di un periodo fortunato, ma il risultato di cinque generazioni succedutesi in oltre vent’anni sul mercato italiano: il 2016 è stato l’anno record con 22.856 unità immatricolate, mentre nel 2023, 2024 e 2025 il modello ha superato ogni anno le 10.000 unità vendute.

Una gamma per ogni esigenza di mobilità

In Italia la gamma Tucson comprende motorizzazioni turbo benzina, Diesel Mild Hybrid 48V, Full Hybrid e Plug-in Hybrid, disponibili a trazione anteriore o integrale, con le versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid proposte anche con trazione integrale AWD. Il Mild Hybrid 48V assiste il motore termico nelle fasi di utilizzo più impegnative, mentre la Full Hybrid consente di percorrere brevi tratti in modalità esclusivamente elettrica senza bisogno di ricarica esterna. La Plug-in Hybrid rappresenta il vertice della gamma in termini di potenza, con possibilità di ricarica e percorrenze più lunghe in modalità elettrica.

Tucson Dark Line: il lato più audace del modello

La versione Dark Line è un allestimento dedicato con un look scuro e sportivo: calandra anteriore dalle finiture scure con logo Hyundai nero, cerchi in lega da 19 pollici, tetto nero con barre longitudinali, calotte degli specchietti e montanti scuri e vetri posteriori oscurati. L’abitacolo è interamente rifinito in nero. Di serie figurano fari full LED, quadro strumenti digitale e touchscreen di navigazione entrambi da 12,3 pollici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore e una serie di sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense.

La promozione di novembre su Tucson Dark Line Full Hybrid

Fino al 30 novembre 2026, Hyundai propone la Tucson Dark Line Full Hybrid MY27, 239 CV, cambio automatico e trazione anteriore, a 34.700 euro, con un vantaggio cliente complessivo di 4.500 euro rispetto al prezzo di listino di 39.200 euro (IPT e PFU esclusi). È inoltre disponibile un finanziamento Hyundai Plus con anticipo di 13.916 euro e 35 rate mensili da 209 euro (TAN 6,95%, TAEG 8,28%); al termine dei tre anni il cliente potrà sostituire l’auto con una nuova Hyundai, tenerla saldando la rata finale, oppure restituirla. L’offerta è valida per i contratti di acquisto sottoscritti e le immatricolazioni effettuate entro il 30 novembre 2026, salvo esaurimento scorte; per i dettagli completi, incluse le condizioni assicurative opzionali, Hyundai rimanda alla pagina ufficiale della promozione.

Consumi WLTP dichiarati da 5,478 a 6,617 l/100 km, emissioni di CO2 da 124 a 150 g/km (valori indicativi; fa fede il certificato di conformità del veicolo). Per tutti i dettagli sulla promozione: pagina ufficiale Hyundai.

Domande frequenti su Hyundai Tucson

Quante Hyundai Tucson sono state vendute in Italia?

Oltre 250.000 unità dal debutto del modello nel 2004, attraverso cinque generazioni in più di vent’anni.

Qual è stato l’anno record di vendite per Tucson in Italia?

Il 2016, con 22.856 unità immatricolate; anche nel 2023, 2024 e 2025 il modello ha superato le 10.000 unità vendute ogni anno.

Che motorizzazioni sono disponibili su Hyundai Tucson?

Turbo benzina, Diesel Mild Hybrid 48V, Full Hybrid e Plug-in Hybrid, con trazione anteriore o integrale (le versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid sono disponibili anche con trazione integrale AWD).

Quanto costa la promozione su Tucson Dark Line Full Hybrid?

Fino al 30 novembre 2026, 34.700 euro con un vantaggio cliente di 4.500 euro rispetto al listino, oppure con finanziamento Hyundai Plus con anticipo di 13.916 euro e 35 rate da 209 euro.

Vota: post