Il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, è intervenuto agli Stati Generali dell’Energia 2026, l’incontro organizzato alla Camera dei Deputati, per fare il punto sul rapporto tra transizione energetica e mobilità elettrica in Italia, con un confronto diretto tra i dati del mercato italiano e quelli del resto d’Europa.

Le dichiarazioni di Fabio Pressi

“La crisi dell’auto non si risolve rallentando la transizione della mobilità verso l’elettrico”, ha dichiarato il presidente di Motus-E, che ha poi riportato i dati sulle quote di mercato dei motori a batteria in Europa: “A ottobre il resto del continente ha viaggiato su una media superiore al 23%, mentre l’Italia si è fermata sotto l’8%. In Paesi come la Francia, più di 4 vetture nuove su 10 sono interamente alimentate a batterie”.

Durante l’incontro, Pressi ha anche ricordato che “l’auto elettrica è strettamente legata alle rinnovabili” e può essere ricaricata “gratuitamente a casa grazie all’autoproduzione di energia da fotovoltaico”, sottolineando come, in un periodo di rincari sui carburanti, si tratti di una concreta possibilità di risparmio per famiglie e imprese.

Per questo, ha concluso il presidente di Motus-E, serve una “politica industriale capace di interpretare un fenomeno tecnologico e di investire in quella direzione”.

Motus-E è l’associazione italiana che riunisce aziende e istituzioni impegnate sul fronte della mobilità elettrica: maggiori informazioni sulle attività dell’associazione sono disponibili sul sito ufficiale di Motus-E.

Domande frequenti su Motus-E e la transizione elettrica in Italia

Cos’è Motus-E?

Motus-E è l’associazione italiana che riunisce aziende, enti e istituzioni impegnati nello sviluppo della mobilità elettrica nel Paese, ed è presieduta da Fabio Pressi.

Qual è la quota di mercato dell’elettrico in Italia rispetto al resto d’Europa?

Secondo i dati citati dal presidente di Motus-E, a ottobre la media europea delle immatricolazioni di auto a batteria ha superato il 23%, mentre l’Italia si è fermata sotto l’8%.

Perché l’auto elettrica è legata alle energie rinnovabili?

Perché può essere ricaricata anche grazie all’energia autoprodotta da impianti fotovoltaici domestici, con un risparmio concreto per famiglie e imprese, soprattutto in periodi di rincaro dei carburanti.

Cosa chiede Motus-E alla politica industriale italiana?

Secondo il presidente Pressi serve una politica industriale capace di interpretare il fenomeno della transizione elettrica e di investire in questa direzione, invece di rallentarla.

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