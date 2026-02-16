Il motore diesel? La Cina ci crede e punta sul Range Extender

Il motore diesel è diventato il grande nemico da abbattere in questo periodo storico, in molte città e zone, soprattutto in Europa. Definito (a torto) il responsabile principale dell’inquinamento atmosferico, è oggetto di divieti, anche per i modelli più recenti. Ma qualcosa forse sta cambiando, con le ultime novità dall’UE sul Green Deal ed anche in altre zone, come ad esempio in Cina.

L’annuncio di Yuchai

Il paese asiatico ha puntato molto sulle auto 100% elettriche, favorito dalla presenza delle materie prime e da un costo della manodopera inferiore, rispetto a buona parte del resto del mondo. Tuttavia, i marchi cinesi sbarcati in Europa si sono accorti della diffidenza locale verso le vetture a zero emissioni ed hanno iniziato a lavorare anche su modelli ibridi o anche benzina. Ma ora arriva la notizia di una novità importante con il diesel, con il nuovo annuncio di Yuchai.

Si tratta di un marchio poco conosciuto in Europa, ma è uno leader mondiali nella produzione di motori diesel e gas, presente in oltre 180 paesi. Il brand ha presentato un nuovo motore diesel per veicoli commerciali con range extender che, secondo quanto affermato dai tecnici dell’azienda, permetterà di risparmiare circa il 50% dei consumi, rispetto al consueto.

Il range extender nuova frontiera

Le vetture EREV potrebbero essere una nuova frontiera del mondo dell’automotive. Anche in Europa c’è chi le sta lanciando, seppur si tratti attualmente di una tecnologia ancora poco diffusa. Al contrario della Cina, dove stanno avendo un vero e proprio boom e stanno diventando sempre più regine del mercato. E l’utilizzo di un motore diesel, potrebbe dare un’ulteriore svolta.

