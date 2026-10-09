Il Secolo del Tridente: la docuserie Maserati su Rai 2

Modena, 9 ottobre 2026 – Maserati celebra i 100 anni del Tridente con “Il Secolo del Tridente”, docuserie prodotta in collaborazione con Rai Documentari e realizzata dalla casa di produzione EtraLab. I tre episodi andranno in onda su Rai 2 domenica 11, 18 e 25 ottobre alle ore 14 e saranno disponibili anche su Rai Play.

Il Secolo del Tridente: quando va in onda su Rai 2

La docuserie “Il Secolo del Tridente” è in programmazione su Rai 2 domenica 11, 18 e 25 ottobre alle ore 14 ed è disponibile anche su Rai Play. Il progetto celebra il primo secolo del simbolo Maserati all’interno di una storia ancora più lunga, quella del marchio nato a Bologna nel 1914. Il racconto sceglie il linguaggio del grande racconto cinematografico di non-fiction, lontano da un documentario tradizionale o da una celebrazione convenzionale di un anniversario.

Il percorso è un viaggio in tre tappe – da Bologna a Roma fino a Modena – che parte dalla storia del Tridente per raccontare oltre un secolo di storia Maserati e, insieme, l’Italia, la sua cultura industriale e la capacità di trasformare ingegno e bellezza in un patrimonio condiviso.

Primo episodio: Bologna e la nascita del Tridente

Il viaggio parte da Bologna, dove nel 1914 venne fondata la “Società Anonima Officine Alfieri Maserati” e dove prese forma l’idea destinata a diventare il segno distintivo della Casa. A intuirla fu Mario Maserati, l’unico dei fratelli a non dedicarsi alla meccanica e grande appassionato d’arte, che trovò nella Fontana del Nettuno, nell’omonima piazza nel cuore della città, l’ispirazione per il Tridente.

La prima vettura a sfoggiarlo fu la Tipo 26, che il 25 aprile 1926 affrontò la leggendaria Targa Florio con Alfieri Maserati al volante, conquistando il primo posto di classe e l’ottavo assoluto. Fu il debutto in gara del Tridente e, insieme, la prima vittoria sportiva di una Maserati, risultato destinato a inaugurare una tradizione agonistica epica. Il Tridente passò così dalla mano del dio Nettuno al cofano delle Maserati da corsa, per diventare poi la firma di tutte le vetture della Casa.

Secondo episodio: Roma, la Dolce Vita e il Gran Turismo italiano

Il secondo episodio ha come protagonista la Città Eterna, scenario ideale per raccontare il passaggio dall’epopea delle competizioni all’affermazione di Maserati come simbolo internazionale di eleganza e stile. È la Roma della Dolce Vita, del boom economico, del cinema e delle notti di Via Veneto, quando possedere una Maserati significava distinguersi e le vetture del Tridente entravano nei garage e nell’immaginario del jet set internazionale. Riaffiorano, tra immagini e racconti, i nomi di celebri proprietari come Marcello Mastroianni e Audrey Hepburn.

In quegli anni Maserati, forte dell’esperienza sportiva maturata sui circuiti internazionali, consolida la propria interpretazione del “Gran Turismo italiano”, che resta uno dei tratti distintivi del marchio, in cui convivono prestazioni, eleganza e comfort sulle lunghe distanze.

Terzo episodio: Modena, la casa del Tridente

Il viaggio si conclude a Modena, la città che da quasi novant’anni rappresenta la casa del Tridente. Il legame nasce nel 1939 con il trasferimento da Bologna e si consolida il 1° gennaio 1940 con l’apertura dello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, ancora oggi sede dell’Headquarter e luogo simbolo della presenza Maserati nel cuore della Motor Valley italiana. Qui, nel corso dei decenni, hanno preso forma alcune delle vetture più significative della Casa, grazie al lavoro di generazioni di ingegneri, tecnici e maestri artigiani.

La memoria del Tridente a Modena vive anche nel Museo Maserati – Collezione Umberto Panini, una delle più importanti raccolte dedicate al marchio modenese, dove vetture rare e iconiche raccontano oltre un secolo di storia.

Le voci della docuserie

A tenere insieme città ed epoche diverse sono soprattutto le persone. Tra le voci spicca quella di Ettore Maserati, nipote dell’omonimo cofondatore. Con lui Matteo Panini, erede della collezione storica Maserati e del museo che la ospita; Ermanno Cozza, entrato alle Officine Alfieri Maserati nel 1951 e componente del reparto corse Maserati F1; e Andrea Bertolini, Maserati reference driver & racing advisor. A loro si affiancano Carlo Cavicchi, giornalista e autore di libri sull’automobilismo, e Rino Barillari, storico fotoreporter legato alla Dolce Vita.

Dalla pista alla strada: la filosofia “from track to road”

Le competizioni sono uno dei fili narrativi più intensi, dalla Targa Florio del 1926 alle grandi stagioni della Formula 1, fino alle successive esperienze sportive del Tridente sui circuiti internazionali. Emerge così il legame tra pista e strada secondo la filosofia “from track to road”, in cui la competizione diventa terreno di sperimentazione, ricerca e sviluppo. La docuserie affronta con uno sguardo autentico e senza retorica anche i cambiamenti, le crisi e le trasformazioni industriali che hanno scandito il percorso del marchio.

Le parole di Santo Ficili

Santo Ficili, CEO Alfa Romeo e Maserati, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che una storia così straordinaria venga raccontata al grande pubblico attraverso un progetto RAI capace di restituirne tutta la ricchezza. Celebriamo i primi cento anni del Tridente, un simbolo nato nel 1926 all’interno di una storia ancora più lunga, quella di Maserati, iniziata a Bologna nel 1914. Da allora, il Tridente accompagna il Marchio attraverso competizioni, innovazione e cultura italiana, diventandone l’emblema inconfondibile nel mondo”.

Domande frequenti su Il Secolo del Tridente di Maserati

Quando va in onda “Il Secolo del Tridente” su Rai 2?

La docuserie va in onda su Rai 2 domenica 11, 18 e 25 ottobre alle ore 14. È disponibile anche su Rai Play.

Di cosa parla “Il Secolo del Tridente”?

Racconta i 100 anni del simbolo Maserati e, più in generale, oltre un secolo di storia del marchio nato a Bologna nel 1914, intrecciata con la storia industriale e culturale dell’Italia, in tre tappe: Bologna, Roma e Modena.

Chi ha prodotto la docuserie sul Tridente Maserati?

È stata prodotta in collaborazione con Rai Documentari e realizzata dalla casa di produzione EtraLab.

Da dove nasce il Tridente di Maserati?

L’idea fu di Mario Maserati, unico dei fratelli a non dedicarsi alla meccanica e grande appassionato d’arte, che si ispirò alla Fontana del Nettuno nell’omonima piazza di Bologna.

Quale fu la prima Maserati con il Tridente in gara?

Fu la Tipo 26, che il 25 aprile 1926 affrontò la Targa Florio con Alfieri Maserati al volante, ottenendo il primo posto di classe e l’ottavo assoluto.

Perché Maserati è legata a Modena?

Il legame nasce nel 1939 con il trasferimento da Bologna e si consolida il 1° gennaio 1940 con l’apertura dello stabilimento di Viale Ciro Menotti, ancora oggi sede dell’Headquarter. A Modena si trova anche il Museo Maserati – Collezione Umberto Panini.

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