Leapmotor premiata con il Grimaldi Excellence Award 2026

Leapmotor International ha ricevuto il Grimaldi Excellence Award 2026, il riconoscimento assegnato dal Gruppo Grimaldi ai partner che si sono distinti per impegno, collaborazione e contributo allo sviluppo di soluzioni logistiche sostenibili e innovative. Il premio è stato consegnato a Pula, in Sardegna, nel corso della 27ª Euromed Convention.

Dove è stato assegnato il Grimaldi Excellence Award 2026

Il Grimaldi Excellence Award 2026 è stato conferito durante la 27ª Euromed Convention “From Land to Sea”, tenutasi a Pula, in Sardegna. L’appuntamento celebra le partnership strategiche costruite su valori condivisi, crescita reciproca e una visione comune del futuro del trasporto e della logistica. In questa edizione il premio è andato a Leapmotor International, il marchio di mobilità elettrica che opera in partnership con Stellantis.

Perché Leapmotor International è stata premiata

Leapmotor International è stata premiata per la collaborazione di lungo termine con il Gruppo Grimaldi e per il contributo significativo all’espansione della rete logistica automotive globale dell’azienda armatoriale. Secondo il Gruppo Grimaldi, il ruolo di Leapmotor va ben oltre una tradizionale relazione commerciale: rappresenta un elemento chiave nello sviluppo di nuove rotte e soluzioni logistiche a supporto della crescita internazionale del marchio.

Il riconoscimento testimonia inoltre l’impegno precursore di Leapmotor e il continuo supporto fornito nello sviluppo di soluzioni logistiche efficienti, affidabili e scalabili, capaci di sostenere la rapida espansione internazionale del marchio.

I numeri della partnership: oltre 90.000 veicoli dall’Asia all’Europa

Nel solo 2026 sono stati trasportati oltre 90.000 veicoli Leapmotor attraverso la rete Asia-Europa del Gruppo Grimaldi. Altri circa 13.000 veicoli sono stati movimentati tramite la rotta Asia-America Latina, indicata come una delle iniziative strategiche in più rapida crescita per il Gruppo Grimaldi. I due flussi mostrano come la logistica marittima sia un tassello centrale della distribuzione internazionale dei modelli Leapmotor.

Le parole di Alessandro Furnò

«Siamo onorati di ricevere il Grimaldi Excellence Award 2026», ha dichiarato Alessandro Furnò, Vice President Global Supply Chain & Purchasing di Leapmotor International. «Questo riconoscimento riflette la solidità di una partnership costruita sulla fiducia, sull’eccellenza operativa e su una comune ambizione di crescita».

Furnò ha aggiunto: «Mentre Leapmotor continua ad espandere la propria presenza a livello globale, la logistica rappresenta un elemento strategico per il nostro successo. Ringraziamo il Gruppo Grimaldi per questo importante riconoscimento e guardiamo con entusiasmo al rafforzamento della nostra collaborazione negli anni a venire».

Europa e America Latina: la logistica a supporto dell’espansione

Il premio rafforza ulteriormente la partnership strategica tra Leapmotor International e il Gruppo Grimaldi, che continua a svolgere un ruolo fondamentale nel supportare la crescita dell’azienda in Europa, America Latina e negli altri mercati internazionali. Insieme, le due realtà contribuiscono a costruire una catena logistica sempre più efficiente, resiliente e sostenibile, a supporto del futuro della mobilità elettrica.

Domande frequenti su Leapmotor e il Grimaldi Excellence Award 2026

Che cos’è il Grimaldi Excellence Award 2026?

È un riconoscimento assegnato dal Gruppo Grimaldi ai partner che si sono distinti per impegno, collaborazione e contributo allo sviluppo di soluzioni logistiche sostenibili e innovative. Nel 2026 è stato consegnato durante la 27ª Euromed Convention a Pula.

Chi ha vinto il Grimaldi Excellence Award 2026 tra le case auto?

Il premio è stato assegnato a Leapmotor International per la collaborazione di lungo termine con il Gruppo Grimaldi e per il contributo all’espansione della rete logistica automotive globale dell’azienda.

Dove si è tenuta la 27ª Euromed Convention?

La 27ª Euromed Convention, dal titolo “From Land to Sea”, si è tenuta a Pula, in Sardegna. In quell’occasione il Gruppo Grimaldi ha premiato i partner strategici.

Quanti veicoli Leapmotor ha trasportato il Gruppo Grimaldi nel 2026?

Nel solo 2026 oltre 90.000 veicoli Leapmotor sono stati trasportati sulla rete Asia-Europa del Gruppo Grimaldi, mentre circa 13.000 veicoli sono stati movimentati sulla rotta Asia-America Latina.

Chi ha ritirato il premio per Leapmotor International?

Il riconoscimento è stato commentato da Alessandro Furnò, Vice President Global Supply Chain & Purchasing di Leapmotor International, che si è detto onorato e ha parlato di una partnership costruita su fiducia ed eccellenza operativa.

Perché la logistica è strategica per Leapmotor?

Secondo Leapmotor International, la logistica è un elemento strategico per il successo del marchio mentre espande la propria presenza globale, e soluzioni efficienti, affidabili e scalabili sostengono la crescita in Europa, America Latina e negli altri mercati.

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