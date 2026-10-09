Lamborghini e Polizia, oltre 200 trasporti di organi: il video Living Twice

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Sono più di vent’anni che Lamborghini è un fedele alleato degli agenti della Polizia Stradale nelle attività operative e nel trasporto urgenti di organi. Un servizio di grande importanza, dove la tempestività d’intervento e la rapidità d’esecuzione sono elementi determinanti, e al quale la Casa di Sant’Agata Bolognese rende omaggio con un video speciale, “Living Twice”, che è stato pubblicato quest’oggi in occasione della Giornata europea per la donazione di organi, tessuti e cellule.

Più di 200 trasporti di organi con le auto del Toro

Il titolo della clip del costruttore emiliano richiama il significato che assume ogni viaggio, ogni trasporto di questo tipo, ovvero permettere a un organo donato di dare una nuova possibilità di vita a chi lo riceve. Dai dati della Polizia di Stato, le vetture Lamborghini in divisa sono state protagoniste finora di oltre 200 trasporti di organi. Le Lambo della Polizia, che sono messe a disposizione delle forze dell’ordine in comodato d’uso dalla Casa di Sant’Agata Bolognese, sono state impiegate anche per il controllo del territorio oltre che in più di 2.100 iniziative di educazione stradale, promuovendo la cultura della guida sicura.

Dalla Gallardo alla Temerario, al servizio della Polizia dal 2004

La collaborazione tra Lamborghini e la Polizia di Stato prende il via nel 2004, con la consegna della prima vettura, una Gallardo 510-4, rimasta in servizio per quattro anno. Nel 2005, la Casa del Toro ha fornito gli agenti una seconda Gallardo e, nel 2008, le due vetture sono state sostituite da una Gallardo LP 560-4. La consegna successiva di una Lambo in divisa ci porta al 2014 quando nel parco auto della Polizia Stradale fa il suo ingresso una Huracan LP 610-4, seguita da un secondo esemplare nel 2017.

Arrivando ai tempi di più recenti, a prendersi la scena è una Lamborghini Urus Performance, entrata in servizio nel 2023 ed impiegata per le attività di controllo del territorio e per il trasporto di organo. L’ultima novità in ordine di tempo, consegnata lo scorso 4 settembre alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è la Lamborghini Temerario, hypercar potente e velocissima che mette a disposizione degli agenti della Polizia tutto il valore tecnologico, esaltato dalla spinta del powertrain ibrido composto da un inedito motore V8 biturbo di 4.0 litri affiancato da tre motori elettrici per una potenza complessiva di oltre 920 CV, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e una velocità di punta di 343 km/h.

Domande frequenti su Lamborghini e Polizia

Da quando collaborano Lamborghini e Polizia di Stato?

La collaborazione tra Lamborghini e Polizia di Stato è iniziata nel 2004, con la consegna di una Lamborghini Gallardo 510-4. Nel corso degli anni, la flotta si è rinnovata con diversi modelli della Casa di Sant’Agata Bolognese, utilizzati per le attività operative, il controllo del territorio e il trasporto urgente di organi.

Quanti trasporti di organi hanno effettuato le Lamborghini della Polizia?

Secondo i dati della Polizia di Stato, le Lamborghini in dotazione hanno effettuato oltre 200 trasporti di organi. Si tratta di un servizio delicato, nel quale la rapidità degli spostamenti può contribuire a rispettare i tempi necessari per il trapianto e a offrire nuove possibilità di vita ai pazienti.

Quali Lamborghini sono state utilizzate dalla Polizia Stradale?

La collaborazione ha coinvolto diversi modelli, dalla Gallardo alla Huracán LP 610-4, fino alla Urus Performante, entrata in servizio nel 2023. Tra le novità più recenti figura la Lamborghini Temerario, consegnata alla Polizia il 4 settembre, che affianca le forze dell’ordine nelle attività operative.

Che cos’è il video Living Twice di Lamborghini?

Living Twice è un video realizzato da Lamborghini per celebrare il valore della donazione di organi e il contributo della collaborazione con la Polizia di Stato. Pubblicato in occasione della Giornata europea per la donazione di organi, tessuti e cellule, racconta come un trasporto tempestivo possa contribuire a dare una seconda possibilità di vita a chi riceve un organo.

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