Ineos Grenadier: arriva la versione con assali a portale Letech [FOTO]

L’Ineos Grenadier è un fuoristrada studiato per muoversi senza problemi su tutti i terreni, anche quelli più difficili. Tuttavia, il marchio britannico presenta una nuova versione, per poter affrontare percorsi estremi: si tratta della Trialmaster X Letech, con gli assali a portale e sviluppata dall’azienda tedesca specialista dell’off-road. Ordini già aperti, i prezzi partono da 170.000 euro.

“Il Grenadier Trialmaster X Letech è l’esempio perfetto di come i fondamenti off-road del Grenadier lo rendano la base ideale per conversioni epiche – le parole di Lynn Calder, CEO di Ineos Automotive – Con un interesse così forte da parte dei clienti, eravamo molto motivati nel presentare questa nuova proposta e portare sul mercato il Grenadier potenziato Letech, iniziando dall’Europa”.

Le caratteristiche

La conversione è basata sui veicoli Grenadier e sul pick-up Quartermaster Trialmaster, che vengono dotati di un nuovo layout di sospensioni heavy-duty a cinque bracci anteriori e posteriori, assali a portale con mozzi delle ruote sfalsati rispetto all’asse principale e pneumatici off-road BF Goodrich Mud Terrain da 37″, mentre il sistema di trasmissione rimane invariato.

Tra gli elementi distintivi troviamo i parafanghi estesi, il barra luminosa con 6 fari a LED, il portaruota di scorta, il portapacchi con pianali e luci di segnalazione, la scala posteriore multifunzione ed il sistema di montaggio verricello anteriore. Le modifiche apportate aumentano l’altezza da terra di 186mm, arrivando a 450mm, e la profondità di guado da 800mm a 1.050mm.

Entrando nell’abitacolo, sono presenti interni in pelle con sedili anteriori riscaldati in nero o grigio/nero, finestrini Safari, sistema audio premium, tappetini e vetri privacy oltre alla consueta dotazione standard Trialmaster. I veicoli sono disponibili con motori BMW B57 diesel o B58 benzina a sei cilindri in linea da 3 litri turbocompressi.

Uscita e prezzo

Gli ordini per questa versione speciale sono stati aperti l’8 luglio, con prezzi a partire da circa €170.000 (IVA e tasse locali escluse) per il Grenadier Station Wagon e €171.000 (IVA e tasse locali escluse) per il Quartermaster. Le prime consegne ai clienti europei inizieranno tra poco.

