Tesla: Elon Musk annuncia l’evento “più epico di sempre” a fine 2025

Il CEO di Tesla, Elon Musk, nelle scorse ore ha anticipato quello che potrebbe essere uno degli eventi più importanti per la sua casa automobilistica. Secondo il numero uno dell’azienda di auto elettriche, Tesla terrà la sua dimostrazione più epica di sempre entro la fine dell’anno. Elon Musk ha pubblicato il suo annuncio sulla piattaforma social X. “Ho appena lasciato lo studio di progettazione Tesla. La demo più epica di sempre in arrivo entro fine anno”, ha scritto Musk nel suo post.

Elon Musk ha appena annunciato un grandissimo evento entro fine anno

Il post di Musk è stato accolto con grande attesa dalla comunità dei veicoli elettrici, molti dei quali hanno ipotizzato che l’azienda potrebbe essere finalmente pronta a svelare la versione di produzione di un prodotto di punta tanto atteso. Nel 2018, insieme al camion elettrico Semi, Tesla aveva svelato anche la nuova generazione della Roadster, destinata a diventare la vettura di punta della casa californiana.

Mentre il Semi è già in produzione limitata e circola tra pochi clienti selezionati, della Roadster non si hanno ancora notizie ufficiali. Alcuni fan, però, ipotizzano che il recente riferimento di Elon Musk al Tesla Design Studio possa indicare l’arrivo imminente della versione di produzione. Con la concorrenza che oggi offre auto più performanti della Model S Plaid, Tesla potrebbe puntare sulla Roadster per recuperare la leadership nel segmento delle auto sportive elettriche.

