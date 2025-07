Auto elettriche: negli USA le vendite calano invece di aumentare

Nonostante anni di crescita e un’espansione aggressiva da parte delle case automobilistiche, i nuovi dati sulle immatricolazioni mostrano che le vendite di auto elettriche negli Stati Uniti calano invece di aumentare. Si tratta di un pessimo segnale per questo segmento che nei prossimi anni dovrebbe diventare sempre più dominante a livello globale. Nello specifico, le immatricolazioni sono diminuite del 5,9%, segnando il secondo mese consecutivo di calo e spingendo al ribasso anche la quota di mercato dei veicoli elettrici.

Le auto elettriche non ingranano negli USA: a maggio la quota di mercato scende

In totale, a maggio negli Stati Uniti sono stati immatricolati 99.053 nuovi veicoli elettrici. Mentre alcuni marchi hanno continuato a registrare una crescita, altri hanno registrato forti perdite. Le auto elettriche hanno rappresentato il 7,1% delle vendite totali di veicoli leggeri nel mese, in leggero calo rispetto al 7,5% di maggio 2024.

Per quanto riguarda la situazione dei singoli marchi, a maggio Tesla ha registrato 42.861 nuove immatricolazioni, superando di gran lunga Chevrolet, seconda con 8.389 unità. Tuttavia, mentre le vendite di Chevrolet sono aumentate del 122%, quelle di Tesla sono diminuite del 12%. Questo potrebbe essere attribuito al recente calo di popolarità di Tesla, in parte dovuto al controverso coinvolgimento politico di Elon Musk quest’anno.Altre importanti case automobilistiche hanno visto cali simili nelle immatricolazioni di veicoli elettrici a maggio. Ford ha registrato 6.710 unità, con una diminuzione del 6%, mentre Hyundai è scesa del 22% a 4.730 unità. Rivian ha subito un calo del 25% e BMW del 21%.

Come fanno notare alcuni analisti, la cosa più grave è che il calo arriva nonostante gli incentivi che consentono alle case automobilistiche di colmare il divario di prezzo tra veicoli elettrici e motori a combustione interna. Se ad inizio anno negli USA si era registrata una forte crescita nelle vendite di auto elettriche da aprile in poi invece si è registrato un forte calo. La situazione potrebbe peggiorare in futuro dato che il presidente Donald Trump ha deciso di abolire il credito d’imposta federale di 7.500 dollari a partire da ottobre.

