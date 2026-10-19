INEOS Grenadier Helmsman: la nuova edizione speciale ispirata al mare

INEOS ha svelato una nuova edizione speciale del suo Grenadier, il fuoristrada britannico che combina grinta e raffinatezza, dedicata agli amanti dello “stile di vita nautico”. Questa special edition, che prende il nome di INEOS Grenadier Helmsman, arriva in un momento particolarmente positivo, con gli ultimi mesi carattrizzati da una costante crescita delle vendite, per il marchio fondato nel 2016 dall’imprenditore miliardario Jim Ratcliffe, che nel corso di questi suoi primi dieci anni ha già realizzato diverse esclusive e costose varianti speciali del Grenadier.

Il nuovo INEOS Grenadier Helmsman, disponibile sia nella versione Station Wagon che in quella pick-up (Quartermaster), viene proposto di serie nelle colorazioni carrozzeria Eldoret Blue o Scottish White, con i clienti che hanno la possibilità di optare a richiesta per la finitura metallizzata Whtieout Blue che caratterizza l’esemplare protagonista in queste immagini.

Pacchetto Dark Exterior e interni personalizzati

Mentre il tetto del Grenadier è disponibile nelle tinte Inky Black o Scottish White, questa versione speciale si caratterizza anche per altre novità distintive sugli esterni, tra cui il pacchetto Dark Exterior che comprende calandra nera, piastre sottoscocca scure e barre sul tetto in nero opaco. La versione Helmsman è dotata anche di vetri oscurati e speciali cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata e dadi dedicati.

Anche l’abitacolo è stato personalizzato, con il fuoristrada che adotta sedili in pelle nera con inserti color ostrica, mentre la dotazione di serie include il sistema audio premium di INEOS e lo Smooth Pack che comprende illuminazione ambientale interna, sensori di parcheggio anteriori e prese elettriche aggiuntive.

Il fuoristrada 4X4 ideale per gli appassionati di sport acquatici

“Progettato per il lavoro duro e per il tempo libero più intenso, il Grenadier dà il meglio di sé quando si tratta di recuperare un’imbarcazione o trasportare kayak verso la costa. Tenendo questo a mente, abbiamo unito elementi di design già apprezzati in precedenti edizioni limitate a nuove tonalità ispirate all’oceano, creando il 4×4 ideale per gli appassionati di sport acquatici e per chi vive il mare”, ha dichiarato Sagree Sardien, Global Sales Director di INEOS Automotive. Il brand britannico non ha reso noto il numero di esemplari del Grenadier Helmsman che verranno prodotti, limitandosi a specificare che il modello sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Primo semestre 2026 con vendite record

Il Grenadier Helmsman è la novità più recente di un periodo florido per INEOS Automotive che nel primo semestre 2026 ha registrato vendite record, con un incremento del 14,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sulla spinta di un primo trimestre particolarmente positivo che si chiuso con un balzo del 20% delle vendite. A contribuire alle ottime performance commerciali di INEOS c’è anche l’aumento degli ordini da parte di clienti aziendali, flotte e operatori del settore no profit, oltre agli accordi con gli enti governativi di alcuni Paesi per il Grenadier con specifiche militari su misura.

Domande frequenti su INEOS Grenadier Helmsman

Che cos’è il nuovo INEOS Grenadier Helmsman?

L’INEOS Grenadier Helmsman è un’edizione speciale del fuoristrada britannico ispirata al mondo della nautica e dedicata agli appassionati di mare e sport acquatici. Si distingue per le colorazioni esclusive della carrozzeria, il pacchetto Dark Exterior, i cerchi in lega dedicati e gli interni personalizzati.

In quali versioni è disponibile l’INEOS Grenadier Helmsman?

La nuova edizione speciale è disponibile in due configurazioni: Grenadier Station Wagon, con carrozzeria chiusa a cinque porte, e Grenadier Quartermaster, la variante pick-up pensata anche per il trasporto di attrezzature e materiali.

Quali sono le caratteristiche estetiche del Grenadier Helmsman?

Il Grenadier Helmsman si caratterizza per le verniciature Eldoret Blue e Scottish White, con la possibilità di scegliere a richiesta la finitura metallizzata Whiteout Blue. Completano l’allestimento il pacchetto Dark Exterior con dettagli neri, i vetri oscurati, i cerchi in lega diamantati da 17 pollici e i sedili in pelle nera con inserti color ostrica.

Quanti esemplari dell’INEOS Grenadier Helmsman saranno prodotti?

INEOS Automotive non ha comunicato il numero di esemplari previsti per questa edizione speciale. Il costruttore ha specificato che il Grenadier Helmsman sarà disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato, senza indicare una data precisa per la fine della commercializzazione.

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