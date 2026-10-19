XPENG porta Google Play sui display delle sue auto

XPENG espande la collaborazione con Google e porterà Google Play direttamente nei display delle proprie vetture. L’integrazione nativa, annunciata il 19 ottobre, offrirà agli utenti centinaia di applicazioni di terze parti progettate per lo schermo dell’auto e sarà operativa all’inizio del 2027.

L’integrazione permette a XPENG di mantenere la propria esperienza di abitacolo definito dall’intelligenza artificiale, offrendo allo stesso tempo un accesso fluido e indipendente dallo smartphone a un’ampia gamma di app ottimizzate per il settore automotive.

Centinaia di app da oltre 100 Paesi

Attraverso Google Play, i clienti XPENG avranno accesso a un ecosistema globale in continua espansione, con applicazioni rilasciate da oltre 100 Paesi e regioni e progettate per il display dell’auto: dalla musica ai podcast, dallo streaming video alla navigazione, fino ai servizi di ricarica, parcheggio, informazione, giochi (fruibili solo a veicolo fermo) e servizi per la vita quotidiana. Sia durante una sosta per la ricarica sia in movimento, i conducenti potranno usare servizi universali, affiancati da applicazioni sviluppate su misura per i singoli mercati.

Grazie all’introduzione continua di nuove app e aggiornamenti tramite Google Play, l’esperienza a bordo potrà evolversi senza richiedere massicci aggiornamenti software OTA dell’intero veicolo.

Android Automotive OS e assistente vocale XPENG

Basata su Android Automotive OS, l’integrazione si affianca alle funzioni dell’abitacolo intelligente di XPENG. Conducenti e passeggeri potranno usare l’assistente vocale multilingue guidato dall’intelligenza artificiale di XPENG per aprire le applicazioni scaricate e interagirvi.

Xianming Liu, Vice President di XPENG e Head of General Intelligence Center, ha dichiarato: «Le migliori partnership tecnologiche creano slancio. Il nostro lavoro con Google Maps ha dimostrato ciò che le nostre due aziende possono realizzare insieme. Con Google Play stiamo estendendo questo approccio dalla navigazione all’intero ecosistema digitale». Haris Ramic, Android for Cars Product Director di Google, ha aggiunto che portare Google Play sui veicoli XPENG offre ai conducenti più scelta per intrattenimento e app, direttamente dal proprio schermo e senza bisogno dello smartphone.

Dopo Google Maps, un passo in più

L’annuncio segue l’integrazione di Google Maps Auto SDK, comunicata a luglio 2026, che ha introdotto una navigazione rinnovata per chi guida un modello XPENG e ha fornito le funzionalità cartografiche di base per i sistemi avanzati di assistenza alla guida dell’azienda sui mercati internazionali. Le due società continueranno a esplorare ulteriori collaborazioni per portare a bordo più funzionalità.

I dettagli sui modelli interessati, sui mercati e sulla disponibilità delle applicazioni, che potrebbero variare in base al modello e ai requisiti di sicurezza applicabili, saranno annunciati successivamente.

Domande frequenti su XPENG e Google Play

Quando arriverà Google Play sulle XPENG?

L’integrazione sarà operativa all’inizio del 2027.

Quali app saranno disponibili?

Centinaia di applicazioni progettate per il display dell’auto: musica, podcast, video, navigazione, ricarica, parcheggio, informazione, giochi a veicolo fermo e servizi quotidiani.

Serve lo smartphone per usarle?

No, l’accesso è indipendente dallo smartphone.

Su quale sistema si basa l’integrazione?

Su Android Automotive OS, affiancato all’assistente vocale multilingue di XPENG.

Quali modelli XPENG avranno Google Play?

XPENG non l’ha ancora comunicato: modelli, mercati e disponibilità delle app saranno annunciati in seguito.

Che collaborazione c’era già con Google?

L’integrazione di Google Maps Auto SDK, annunciata a luglio 2026.

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