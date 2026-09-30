Italrent: accordo con Deutsche Bank per il noleggio a lungo termine

Italrent e Deutsche Bank hanno siglato un accordo di collaborazione commerciale, per fornire nuove soluzioni di mobilità ai clienti DB Easy, nel settore del noleggio a lungo termine. Viene così ampliata l’offerta commerciale della rete, con un’ampia soluzione di veicoli in pronta consegna. Queste nuove soluzioni saranno promosse attraverso gli sportelli e gli agenti DB Easy, mentre Italrent gestirà tutte le attività operative legate al noleggio.

“L’accordo rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita e nello sviluppo di nuove collaborazioni commerciali – sono le parole di Lorenzo Sistino, co-fondatore e CEO di Italrent, su questa intesa – La partnership con Deutsche Bank ci permetterà di portare le nostre soluzioni a un pubblico ancora più ampio, con un servizio rapido, flessibile e capillare”.

Come funziona l’accordo

Entrando nel dettaglio, l’accordo prevede la promozione delle soluzioni di mobilità di Italrent tramite gli sportelli e gli agenti della rete DB Easy. Grazie alla piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla società noleggio, la rete commerciale di DB Easy potrà elaborare proposte di noleggio personalizzate. Unendo, ai servizi bancari di Deutsche Bank, anche altre soluzioni per essere sempre più orientata verso i bisogni quotidiani dei clienti.

“Questa collaborazione amplia la gamma dei servizi offerti dalla rete DB Easy e rafforza la nostra capacità di rispondere in modo concreto e innovativo alle esigenze di mobilità di privati e PMI – ha spiegato Massimo Dessì, Head of DB Easy, parlando dell’accordo commerciale – Con Italrent mettiamo a disposizione dei clienti una soluzione flessibile, semplice e integrata, valorizzando al tempo stesso il ruolo consulenziale della nostra rete”.

Oltre a fornire la citata piattaforma tecnologica, Italrent gestirà tutte le attività operative legate al noleggio. Dalla consegna del veicolo, la società garantirà l’assistenza post-vendita per l’intera durata del contratto attraverso una rete capillare presente su tutto il territorio nazionale, composta da oltre 1.000 centri di assistenza e più di 2.000 centri pneumatici. Il parco vetture conta migliaia di veicoli in stock e in pronta consegna, disponibili in 20 giorni lavorativi.

Una giovane società

Italrent è la società di noleggio a lungo termine lanciata dal Gruppo Intergea e fondata a Torino nel 2025. Operativa a pieno regime dal 2026, si propone come operatore generalista e indipendente, rivolto a privati, aziende e PMI. Alla guida c’è Lorenzo Sistino, già amministratore delegato di Fiat e presidente di Iveco. Il modello punta su flessibilità, rapidità e tecnologia, con migliaia di veicoli disponibili anche in pronta consegna e un’offerta aperta a diversi marchi. Per le vetture presenti in stock, Italrent indica un obiettivo di consegna entro 20 giorni lavorativi.

Come detto, un elemento centrale di questa giovane azienda è la rete di assistenza: la società può contare su oltre 1.000 officine e circa 2.000 centri per i servizi pneumatici sul territorio nazionale, garantendo, così, un supporto immediato e capillare. Tra le formule disponibili figura anche Flexy Rent, che consente maggiore elasticità nella gestione della durata del contratto.

In cosa consiste l’accordo tra Italrent e Deutsche Bank?

Italrent e Deutsche Bank hanno siglato una collaborazione commerciale per offrire nuove soluzioni di mobilità ai clienti DB Easy nel settore del noleggio a lungo termine. Le proposte saranno promosse dagli sportelli e dagli agenti della rete DB Easy, mentre Italrent gestirà le attività operative legate al noleggio.

Come potranno essere richieste le soluzioni di noleggio?

La rete commerciale DB Easy potrà utilizzare la piattaforma tecnologica messa a disposizione da Italrent per elaborare proposte di noleggio personalizzate. L’obiettivo è integrare queste soluzioni con i servizi bancari di Deutsche Bank.

Quali servizi gestirà Italrent?

Italrent seguirà tutte le attività operative, dalla consegna del veicolo all’assistenza post-vendita per tutta la durata del contratto. La rete comprende oltre 1.000 centri di assistenza e più di 2.000 centri pneumatici.

Quali caratteristiche ha Italrent?

Fondata a Torino nel 2025 dal Gruppo Intergea e operativa a pieno regime dal 2026, Italrent si rivolge a privati, aziende e PMI. Dispone di migliaia di veicoli in stock e pronta consegna, disponibili in 20 giorni lavorativi, e propone anche la formula Flexy Rent.

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