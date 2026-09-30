Santo Ficili: “Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera è un’opera d’arte”

Lunedì è stata svelata l’Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera. Un esemplare unico al mondo, realizzato esclusivamente per un appassionato e collezionista del Biscione, con il programma Bottegafuoriserie ed il Centro Stile del marchio italiano. Con carrozzeria totalmente in carbonio a vista, Alcantara nell’abitacolo e personalizzazioni su misura. Un modello che sarà esposto al Museo Alfa Romeo di Arese fino al 18 ottobre, prima di venir consegnato al proprietario.

”Un’espressione di ciò che Alfa Romeo può creare”

Grande soddisfazione nelle parole di Santo Ficili, CEO del marchio del Biscione, sul proprio profilo Linkedin. Il dirigente della casa italiana ha definito la 33 Stradale Perla nera “più di un’auto, è un’opera d’arte – sono le sue parole – Una potente espressione di ciò che Alfa Romeo, attraverso la Bottegafuoriserie, può creare quando artigianato italiano, attenzione ai dettagli e passione si uniscono senza compromessi. I miei ringraziamenti a chi ha reso possibile il progetto”.

Per poi entrare nei dettagli di cosa la rende speciale: “Dalla sua carrozzeria opaca in fibra di carbonio completamente esposta a un interno su misura per il proprietario, ogni elemento della Perla Nera riflette la creatività, l’esperienza e la dedizione delle persone che le hanno dato vita. Creato seguendo la chiara visione del nostro cliente, questo gioiello unico è il risultato di un vero percorso collaborativo, costruito insieme ai nostri team fino ai minimi dettagli. Esistono solo 33 esemplari della nuova 33 Stradale, ma ci sarà sempre una sola Perla Nera”.

Carbonio ed Alcantara in primo piano

Una vettura unica, con tanti elementi che la distinguono, rispetto alla già pur esclusiva 33 Stradale. Innanzitutto, la già citata carrozzeria totalmente in carbonio a vista, con una particolare trama a lisca di pesce, che ‘accompagna’ dall’anteriore al posteriore. Il cofano sottolinea la forma a ‘V’, mentre i cerchi sono completamente neri e non ci sono loghi esterni, ad eccezione di quelli Alfa Romeo. Il carbonio è stato steso a mano all’interno dello stampo, per aumentarne la precisione, dando questa inedita identità full black a questo esemplare unico al mondo.

Anche l’abitacolo ha numerosi dettagli distintivi ed esclusivi, a partire da un rivestimento completamente in Alcantara, abbinato ad elementi in carbonio. Progettato e sviluppato su misura per il proprietario il sedile sportivo, così come il poggiatesta ridisegnato, con il nome ‘Perla Nera’ integrato in carbonio. Le iniziali del cliente sono riportate sull’iconico selettore rotativo Alfa, con la presenza dei simboli Quadrifoglio ed Autodelta una sola volta a bordo.

Potenza di 630 cavalli

Non ci sono, invece, novità dal punto di vista tecnico, visto che anche questa versione unica riprende la motorizzazione della 33 Stradale. La Perla Nera è spinta dal potente motore V6 biturbo 3.0 litri da 640 cavalli, con il cambio DCT ad 8 rapporti abbinato. Con trazione posteriore, la supercar del Biscione accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e raggiunge una velocità massima di 333 chilometri orari. Prestazioni di altissimo livello.

Cos’è l’Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera?

La Perla Nera è un esemplare unico al mondo della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, realizzato attraverso il programma Bottegafuoriserie e il Centro Stile per un appassionato e collezionista del marchio. La vettura sarà esposta al Museo Alfa Romeo di Arese fino al 18 ottobre, prima della consegna al proprietario.

Quali sono le caratteristiche estetiche della Perla Nera?

La vettura si distingue per la carrozzeria completamente in fibra di carbonio a vista, con una particolare trama a lisca di pesce e finitura opaca. I cerchi sono totalmente neri e non sono presenti loghi esterni, fatta eccezione per quelli Alfa Romeo.

Com’è realizzato l’abitacolo?

Gli interni sono rivestiti completamente in Alcantara e presentano diversi elementi in carbonio. Il sedile sportivo e il poggiatesta sono stati progettati su misura, mentre il nome “Perla Nera” è integrato in carbonio e le iniziali del proprietario compaiono sul selettore rotativo Alfa.

Quali prestazioni offre?

La Perla Nera mantiene il V6 biturbo 3.0 litri da 640 cavalli, abbinato a un cambio DCT a 8 rapporti e alla trazione posteriore. Accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e raggiunge 333 km/h.

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