Jaecoo 7 SHS 2025: percorsi oltre 1.400 km con un pieno in Italia

La Jaecoo 7 SHS è il SUV ibrido plug-in del marchio cinese, recentemente lanciato anche nel nostro Paese. L’azienda asiatica ha effettuato un test indipendente in Italia, per testare l’autonomia di questo veicolo, che ha percorso 1.413 chilometri con un pieno, partendo da Lecce ed arrivando fino al Lago di Tenno, in Trentino.

Il test in Italia

Il SUV aveva già affrontato dei test simili in Cina, Singapore, Thailandia, Brasile e Spagna, ma il risultato ottenuto sul nostro territorio è stato il migliore. Sia l’autonomia in modalità 100% elettrica (132 km rispetto ai 91 km dichiarati) sia il consumo di carburante con batteria completamente scarica (4,68 l/100 km vs 6 l/100 km) hanno superato i dati di omologazione WLTP. La guida è stata attenta ai consumi e nei limiti di velocità del Codice della Strada, su un percorso aperto al traffico.

Le caratteristiche

La Jaecoo 7 SHS (qui la nostra prova su strada dei giorni scorsi) è spinta dal motore 1.5 TGDI da 143 CV e 215 Nm di coppia, abbinato a due motori elettrici: uno da 204 CV dedicato alla trazione e un altro che funge da generatore per la ricarica della batteria. La potenza complessiva del sistema è di 348 CV, con 525 Nm di coppia massima. La batteria da 18,3 kWh consente un’autonomia elettrica dichiarata fino a 90 km (WLTP), mentre l’autonomia complessiva supera i 1.200 km.

I prezzi

I prezzi partono da 38.900 euro per la versione Premium e salgono a 40.900 euro per la Exclusive, con un incentivo di 4.000 euro, in caso di permuta o rottamazione. Tutte le versioni sono coperte da una garanzia di 7 anni o 150.000 km e una protezione estesa a 8 anni o 160.000 km per motore elettrico, batterie e unità di controllo.

