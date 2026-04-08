Gamma Jaecoo Super Hybrid: ecco come Chery vuole eliminare l’ansia da ricarica

Nel novero di marchi provenienti dalla Cina che si stanno facendo sentire a gran voce nel panorama europeo, c’è sicuramente Omoda Jaecoo. Due brand (riuniti in uno) creati dal colosso Gruppo Chery, primo esportatore cinese al mondo e al 233° posto della classifica Fortune Global 500. Non parliamo quindi di una piccola azienda, ma anzi di un gigante che è arrivato dalle nostra parti per restare. Non basta, però, avere un grande nome per avere successo sull’esigente mercato europeo e allora Omoda Jaecoo si è lanciata anche a livello tecnologico, con l’obiettivo di conquistare il mercato unendo le capacità delle vetture elettriche con il mondo delle termiche. Voi direte che le ibride già esistevano e con varie efficienze, ma Chery garantisce che il suo sistema è diverso e, soprattutto, destinato a cancellare l’odiata “ansia da ricarica”. Lo chiamano Super Hybrid System.

Cos’è il Super Hybrid System

Senza addentrarsi troppo sulle questioni più tecniche e commerciali, il Super Hybrid System di Omoda Jaecoo è più di un sistema ibrido, ma proprio un ecosistema di tecnologie diffuse a vario titolo su tutta la produzione del marchio cinese. In particolare sul marchio Jaecoo, quello che vuole essere più orientato verso il segmento premium e off-road, ne troviamo due varianti. Il primo è l’SHS-H, quello che chiameremmo comunemente “full hybrid” e che troviamo disponibile su Jaecoo 5 e Jaecoo 7. Poi c’è il SHS-P, ovvero il plug-in hybrid, che è stato lanciato insieme alla nuovissima Jaecoo 8, una delle ultime arrivate dalla Cina. Questo combina un motore 1.500 TGDI a due motorini elettrici, montati come spesso avviene sui due assali della vettura. Questo sistema non solo consente di avere fino ad un centinaio di chilometri di mobilità elettrica pura da usare in città, ma anche di allungare l’autonomia massima fino a ben 1.100 km totali. Il tutto godendo anche di una trazione integrale intelligente capace di ripartire la coppia in tempo reale. Una vera e propria ammiraglia, che però viene proposta ad un prezzo nettamente inferiore rispetto alle controparti europee: il listino, infatti, parte da 53.900 €, che scende a 47.400 € in promo. Se, però, in questo caso siamo troppo sul “premium”, ci sono sempre Jaecoo 5 e Jaecoo 7, che partono rispettivamente da 28.900 € e da 33.900 € (in promo con incentivi e rottamazione a 23.800 € e a 26.900 €). Un deal decisamente interessante, che probabilmente vi spiegherà come mai nelle grandi città la grande griglia con la scritta Jaecoo si sta vedendo sempre più spesso in strada.

L’ammiraglia del lusso fuoristrada

La Jaecoo 8 era l’unica auto veramente da scoprire nel piovoso pomeriggio che abbiamo passato al Viola Park, il campo di allenamento della squadra di calcio della Fiorentina di cui Omoda Jaecoo è sponsor. Con i suoi 482 cm di lunghezza, la Jaecoo 8 si presenta come un grande SUV di segmento-D. Forse non gargantuesco come altri rappresentanti di categoria, ma sicuramente sufficiente per essere considerato la vera e propria ammiraglia del marchio. Del suo motore abbiamo già parlato, ma quello che sorprende sono naturalmente le prestazioni: lo 0-100 viene completato in appena 5,8 secondi grazie ai 580 Nm disponibili. La coppia in particolare trae giovamento dalla trasmissione DHT350, associata ad un cambio ad appena 3 rapporti che consente di ottimizzare l’erogazione in ogni scenario. Il software che gestisce la trazione si chiama ARDIS (All-Road Intelligent System) e permette di avere a disposizione tre modalità di guida specifiche per l’off-road, ovvero Neve, Fango e un più generico Fuoristrada. Ha una capacità di guado fino a 600 mm, mentre la rigidità torsionale di riferimento della carrozzeria è di 25.000 Nm/deg, che consente un livello di stabilità anche nelle condizioni più difficili. Gli ammortizzatori sono a controllo magnetico e regolano lo smorzamento delle molle nel giro di pochi millisecondi, facendosi così trovare sempre all’erta in ogni condizione di manto stradale (dalla terra alle onnipresenti buche nell’asfalto). Gli interni, dal canto loro, sono davvero sorprendenti: c’è un unico allestimento, che si segnala per le sellerie in pelle Nappa colorata di nero o marrone “Cognac”, con funzione riscaldamento e massaggio. Il sistema di infotainment conta su un doppio schermo da 12,3 pollici e un head-up display a realtà aumentata da ben 50 pollici proiettati. Il tutto con tanto spazio per i passeggeri, che contano su ben sette posti per viaggiare. Solamente un’introduzione per questa vettura che promette di offrire un rapporto qualità/prezzo davvero notevole, come da tempo non si vedeva dalle nostre parti.

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