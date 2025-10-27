Omoda & Jaecoo: inaugurato a Seregno il nuovo showroom G.Villa con anteprima di Omoda 7 e Jaecoo 8

Nei giorni scorsi G.Villa, concessionaria di Monza che fa parte del Gruppo Intergea, ha inaugurato un nuovo showroom Omoda & Jaecoo a Seregno, comune della bassa Brianza, accogliendo oltre 200 persone tra appassionati e curiosi che hanno preso parte alla cerimonia di apertura del nuovo concessionario dedicato ai due brand cinesi emergenti che stanno ampliando sempre di più anche la loro presenza “fisica” sul territorio italiano.

Con una serata all’insegna dello spettacolo e della tecnologia, G.Villa ha dato vita a un’esperienza immersiva con show di luci, effetti laser e performance innovative che hanno celebrato la visione proiettata al futuro del dealer. All’inaugurazione del nuovo showroom di Seregno ha partecipato anche il management di Omoda & Jaecoo Italia, a testimonianza del valore e del potenziale di questa collaborazione tra il concessionario e il costruttore cinese.

Anteprima di Omoda 7 e Jaecoo 8

I grandi protagonisti della serata sono stati Omoda 7 e Jaecoo 8, i due SUV presentati in anteprima che, ognuno con la propria identità distintiva, rappresentano la massima espressione della mobilità intelligente, sostenibile e tecnologica dei due nuovi marchi partiti dall’estremo oriente con l’ambizione di conquistare un ruolo di protagonista in Italia e in Europa.

