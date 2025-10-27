Omoda & Jaecoo: inaugurato a Seregno il nuovo showroom G.Villa con anteprima di Omoda 7 e Jaecoo 8

Grande partecipazione all'apertura della nuova concessionaria in provincia di Monza e Brianza

di Gaetano Scavuzzo27 Ottobre, 2025

Jaecoo 8

Omoda & Jaecoo: inaugurato a Seregno il nuovo showroom G.Villa con anteprima di Omoda 7 e Jaecoo 8

Nei giorni scorsi G.Villa, concessionaria di Monza che fa parte del Gruppo Intergea, ha inaugurato un nuovo showroom Omoda & Jaecoo a Seregno, comune della bassa Brianza, accogliendo oltre 200 persone tra appassionati e curiosi che hanno preso parte alla cerimonia di apertura del nuovo concessionario dedicato ai due brand cinesi emergenti che stanno ampliando sempre di più anche la loro presenza “fisica” sul territorio italiano.

Con una serata all’insegna dello spettacolo e della tecnologia, G.Villa ha dato vita a un’esperienza immersiva con show di luci, effetti laser e performance innovative che hanno celebrato la visione proiettata al futuro del dealer. All’inaugurazione del nuovo showroom di Seregno ha partecipato anche il management di Omoda & Jaecoo Italia, a testimonianza del valore e del potenziale di questa collaborazione tra il concessionario e il costruttore cinese.

Anteprima di Omoda 7 e Jaecoo 8

I grandi protagonisti della serata sono stati Omoda 7 e Jaecoo 8, i due SUV presentati in anteprima che, ognuno con la propria identità distintiva, rappresentano la massima espressione della mobilità intelligente, sostenibile e tecnologica dei due nuovi marchi partiti dall’estremo oriente con l’ambizione di conquistare un ruolo di protagonista in Italia e in Europa.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news JAECOO

Foto

FIAT Grande Panda Fastback - Foto spia 27-10-2025 Alpine WEC 2026 - Antonio Felix da Costa Honda Prelude 2026 - Foto ufficiali Kia EV4 GT - Prototipo Toyota RAV4 2026 - Anteprima italiana Maserati MCPURA Carabinieri Omoda 4 Ultra Chevrolet Corvette E-Ray 2025 - Prova Ghisallo Audi Q4 e-tron 2026 - Foto spia 27-10-2025 Lamborghini 350 GT - Auto e Moto d'Epoca 2025 Ferrari F76 Suzuki Capsule Collection 2025 Tutte le foto