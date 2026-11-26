Jaecoo 7 SHS-P, il SUV plug-in hybrid di OMODA & JAECOO, ha ottenuto il titolo Guinness World Records per il consumo di carburante più basso registrato da un SUV plug-in hybrid di serie nella National Three Peaks Challenge, la sfida britannica che unisce la salita alle vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles ai trasferimenti in auto tra una montagna e l’altra. È il primo Guinness World Records per JAECOO nel Regno Unito.

Il record: 4,11 l/100 km in 756 km

Il 19 e 20 settembre la vettura, partita con il pieno e la batteria carica, ha percorso 469,5 miglia (circa 756 km) su strade aperte al traffico con una media di 68,7 miglia per gallone imperiale, pari a 4,11 l/100 km: oltre 24 km con un litro e circa 31 litri di benzina in tutto. La prova è stata verificata dal RAC, l’automobile club britannico, e il risultato è stato confermato da Guinness World Records.

Di norma la National Three Peaks Challenge si completa entro 24 ore, salendo il Ben Nevis (1.345 m) in Scozia, lo Scafell Pike (978 m) in Inghilterra e lo Yr Wyddfa, o Snowdon (1.085 m), in Galles. Questa versione, abbinata al tentativo di record, si è svolta in due giorni. Le salite sono state affrontate dal conduttore televisivo britannico Ben Shephard, accompagnato in montagna da Cai Jarvis, istruttore capo di Lost Earth Adventures. Al volante si sono alternati Kevin Booker e Sam Clarke, entrambi specialisti di record di consumo. Il percorso ha alternato autostrade, strade extraurbane e tratti di montagna, con pioggia battente e vento forte.

È stata impiegata una JAECOO 7 SHS-P di serie, senza modifiche. Prima della partenza il bocchettone del carburante e la presa di ricarica sono stati sigillati sotto il controllo del RAC, così da escludere rifornimenti e ricariche lungo il tragitto. Webfleet, la piattaforma di gestione flotte di Bridgestone, ha tracciato il viaggio e certificato la distanza.

“Un titolo Guinness World Records è riconosciuto in tutto il mondo: per questo era il modo ideale per mostrare che cosa JAECOO 7 SHS-P e il nostro Super Hybrid System di quinta generazione sanno fare fuori dal laboratorio. Una media di 68,7 mpg (4,11 l/100 km) su quasi 470 miglia di autostrade, strade di montagna e meteo variabile è esattamente il tipo di efficienza nell’uso reale di cui i nostri clienti beneficiano ogni giorno”, ha dichiarato Victor Zhang, Managing Director di JAECOO UK.

Il video della sfida:

Il precedente di Millbrook e il mercato nel Regno Unito

Il record segue il test di fine giugno sulla pista di prova britannica UTAC Millbrook. Anche lì, con Booker e Clarke al volante, Jaecoo 7 SHS-P ha percorso in due giorni 828 miglia (circa 1.333 km) con un solo pieno e una sola ricarica: l’11% in più delle 745 miglia (circa 1.200 km) dell’autonomia combinata omologata WLTP, con verifica indipendente. Nella stessa prova OMODA 7 SHS-P ha coperto 770 miglia (circa 1.239 km), circa il 10% oltre il valore omologato WLTP.

Jaecoo 7, in vendita nel Regno Unito da gennaio 2025, è stata l’auto nuova più venduta del mercato britannico a settembre, con oltre 10.800 immatricolazioni, e a ottobre, con 3.412. Con 42.885 unità a fine ottobre è il secondo modello più immatricolato del 2026, dietro la Ford Puma, secondo i dati SMMT.

JAECOO 7 SHS-P in Italia

In Italia Jaecoo 7 SHS-P è in gamma negli allestimenti Pure ed Exclusive, con prezzi a partire da 38.900 euro. Con batteria da 18,3 kWh offre oltre 90 km di autonomia elettrica e oltre 1.200 km di autonomia combinata nel ciclo WLTP. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale OMODA & JAECOO Italia.

Domande frequenti su JAECOO 7 SHS-P e il Guinness World Records

Che record ha ottenuto JAECOO 7 SHS-P?

Il Guinness World Records per il consumo di carburante più basso di un SUV plug-in hybrid di serie nella National Three Peaks Challenge: 4,11 l/100 km (68,7 mpg) su 756 km, verificato dal RAC.

Cos’è la National Three Peaks Challenge?

È la sfida britannica che consiste nello scalare le vette più alte di Scozia (Ben Nevis), Inghilterra (Scafell Pike) e Galles (Snowdon), con i trasferimenti in auto tra una montagna e l’altra, di norma completata entro 24 ore.

Quanto costa JAECOO 7 SHS-P in Italia?

In Italia è disponibile negli allestimenti Pure ed Exclusive a partire da 38.900 euro, con batteria da 18,3 kWh, oltre 90 km di autonomia elettrica e oltre 1.200 km di autonomia combinata WLTP.

Come è stata garantita l’imparzialità della prova?

La vettura era di serie e non modificata; il bocchettone del carburante e la presa di ricarica sono stati sigillati sotto il controllo del RAC per escludere rifornimenti e ricariche durante il percorso, mentre Webfleet ha tracciato e certificato la distanza.

Vota: post