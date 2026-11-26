La Ferrari Purosangue con carrozzeria color Argento Nurburgring di Charles Leclerc è in vendita. Il SUV del Cavallino Rampante che il pilota monegasco si era regalato nell’aprile 2024 cerca un nuovo proprietario, dopo essere stato per circa due anni e mezzo nel parco auto del ferrarista. La Ferrari Purosangue di Leclerc è dunque finita ufficialmente sul mercato, con il pilota della Casa di Maranello che ha affidato la vendita al concessionario tedesco Autohaus Blochl, che ha reso pubblico l’arrivo della vettura annunciandolo attraverso i propri canali social.

Nel video del dealer bavarese viene mostrata la Ferrari Purosangue immatricolata nella primavera 2024 e appartenuta a Leclerc, che l’ha utilizzata come vettura privata, in particolar modo per i suoi spostamenti tra il Principato di Monaco e i quartier generali del Cavallino a Maranello e a Fiorano. La Purosangue del pilota monegasco, che sfoggia un elegante livrea Argento Nurburgring e pinze freno Rosso Corsa a far risaltare le ruote, ha percorso solo 33.000 chilometri, elemento che la rende ancora più appetibile di quanto non lo sia un’auto con un passato, seppur recente, ultra-esclusivo da renderla particolarmente desiderata dai collezionisti di tutto il mondo.

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Ci sono ancora i segni del celebre tamponamento a Monaco del 2024

La Ferrari Purosangue, equipaggiata con il motore V12 aspirato che sviluppa 725 CV di potenza, è in grado di fornire prestazioni di assoluto livello, per un SUV che nonostante la stazza è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, raggiungendo una velocità di punta di 310 km/h.

Il concessionario Autohaus Blochl, specializzato nella vendita di vetture del Cavallino, mostra nel video un dettaglio che rende questa Purosangue ancor più un’auto da collezione, ovvero dei piccoli graffi su cerchi e passaruota, che sono quelli provocati nel celebre tamponamento a bassa velocità che nel 2024 vide protagonista Leclerc al tornante del Fairmont di Monte-Carlo. I segni di quella collisione sono stati volutamente lasciati intatti, perché, spiega il dealer bavarese, “fanno semplicemente parte della storia della vettura”.

Perché Charles Leclerc ha messo in vendita la sua Ferrari Purosangue?

Charles Leclerc ha deciso di separarsi dalla sua Ferrari Purosangue, acquistata nell’aprile 2024 e utilizzata come vettura privata per i suoi spostamenti tra Monaco e Maranello. La vendita è stata affidata al concessionario tedesco Autohaus Blochl.

Quanti chilometri ha percorso la Ferrari Purosangue di Leclerc?

La Ferrari Purosangue appartenuta al pilota monegasco ha percorso circa 33.000 chilometri dalla sua immatricolazione, avvenuta nella primavera del 2024.

Quali sono le caratteristiche della Ferrari Purosangue di Charles Leclerc?

L’esemplare di Leclerc si distingue per la carrozzeria in color Argento Nürburgring, le pinze freno Rosso Corsa e il motore V12 aspirato da 6,5 litri, capace di sviluppare 725 CV. Accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge i 310 km/h.

Perché la Ferrari Purosangue di Leclerc presenta graffi su cerchi e passaruota?

I piccoli graffi visibili su alcuni cerchi e passaruota risalgono al tamponamento a bassa velocità che coinvolse Charles Leclerc nel 2024, al tornante del Fairmont di Monte-Carlo. Il concessionario ha scelto di non eliminarli, conservandoli come parte della storia della vettura.

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