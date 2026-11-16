Porsche, il nuovo SUV erede della Macan termica avrà un nome tutto suo

Porsche starebbe lavorando a un nuovo SUV di taglia media con motore a benzina (e versioni plug-in hybrid), destinato ad affiancare l’attuale Macan, che dalla generazione in corso è disponibile solo in versione elettrica. Secondo indiscrezioni, il nuovo modello sarebbe stato inserito in un programma di sviluppo accelerato di 36 mesi, con arrivo sul mercato entro il 2028.

La casa di Zuffenhausen punta su questo nuovo SUV termico anche per sostenere i conti del gruppo, messi sotto pressione negli ultimi anni dal rallentamento delle vendite di elettriche, dai dazi statunitensi e dal calo delle vendite in Cina.

Le dichiarazioni di Michael Leiters, CEO di Porsche

«I motori a combustione interna e le ibride plug-in restano una parte importante della nostra strategia di prodotto futura: continuano a svolgere un ruolo molto rilevante per molti clienti Porsche», ha dichiarato Michael Leiters, Amministratore Delegato di Porsche, sottolineando il ruolo che le motorizzazioni termiche e ibride continueranno ad avere nella gamma del Brand.

Render: Avarvarii

Un nuovo nome per non confondersi con la Macan elettrica

Il nuovo SUV a benzina, quando arriverà, non si chiamerà Macan: quella denominazione resterà riservata al solo modello a batteria attualmente in commercio. Secondo le indiscrezioni, Porsche sceglierebbe un nome inedito per distinguere chiaramente la nuova vettura termica dalla sorella elettrica nei mercati in cui saranno offerte entrambe. Questa scelta lascerebbe inoltre spazio a Porsche per ampliare la gamma del nuovo modello con diverse motorizzazioni e, secondo le stesse voci, anche con versioni ad alte prestazioni.

Domande frequenti sul nuovo SUV Porsche a benzina

Quando dovrebbe arrivare il nuovo SUV Porsche a benzina?

Secondo le indiscrezioni, il nuovo SUV sarebbe stato inserito in un programma di sviluppo accelerato di 36 mesi, con debutto sul mercato entro il 2028.

Il nuovo SUV a benzina si chiamerà Macan?

No: il nome Macan resterà riservato al solo modello elettrico attualmente in vendita. Porsche adotterebbe una denominazione inedita per il nuovo SUV termico.

Perché Porsche punta ancora su motori a benzina e ibridi plug-in?

Secondo Michael Leiters, CEO di Porsche, motori a combustione interna e ibride plug-in restano una parte importante della strategia di prodotto futura del Brand e continuano a essere rilevanti per molti clienti.

Perché Porsche ha bisogno di un nuovo modello a benzina di successo?

Il nuovo modello è visto come un tassello importante per sostenere i risultati finanziari del gruppo, alle prese negli ultimi anni con il rallentamento delle vendite di auto elettriche, i dazi statunitensi e il calo delle vendite in Cina.

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