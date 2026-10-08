JAS Tensei by Pininfarina: debutta la rinascita della Honda NSX

Cambiano (Torino) – Arluno (Milano), 8 ottobre 2026 – Debutta in anteprima mondiale la JAS Tensei, la prima vettura stradale ad alte prestazioni di JAS Motorsport, ispirata alla Honda NSX del 1990 e disegnata da Pininfarina. Carrozzeria in fibra di carbonio, fari a scomparsa, motore V6 3.5 aspirato sviluppato da JUDD Power e produzione limitata a 35 esemplari.

JAS Tensei: la rinascita della Honda NSX

Il nome Tensei (転生) è un termine giapponese che significa «rinascita» o «reincarnazione». Secondo il comunicato, il progetto non è né un restomod né una replica: è la «trasmigrazione dell’anima» della NSX originale in un corpo tecnologico moderno, una completa riprogettazione ingegneristica che porta la supercar del 1990 al rango delle supercar contemporanee.

L’idea nasce da JAS Motorsport, specialista italiano con quasi 30 anni di successi nelle corse al fianco di Honda, che ha coinvolto Pininfarina, legata alla stirpe NSX fin dal concept HP-X del 1984, presentato al Salone dell’Auto di Torino. Fu quel prototipo, ricorda la presentazione, a convincere i vertici di Tokyo ad avviare il progetto di una sportiva a motore centrale. La Tensei chiude quel cerchio dopo oltre trent’anni.

Il design di Pininfarina: più larga, più bassa, più dinamica

Il lavoro del Centro Stile Pininfarina di Cambiano è partito dalle proporzioni. Grazie alla completa revisione dell’architettura sviluppata da JAS Motorsport è stato possibile intervenire su passo, carreggiate, assetto e sbalzi, ottenendo una silhouette più larga, più bassa e più dinamica dell’originale. Rispetto alla NSX del 1990, le carreggiate crescono di 170 mm all’anteriore e 190 mm al posteriore, mentre il passo è allungato di 55 mm. Restano però la purezza del profilo laterale e la bassa linea di cintura.

La scelta più audace è stata mantenere i fari a scomparsa, ormai quasi scomparsi dalle auto moderne per vincoli normativi e aerodinamici. Sono stati riprogettati con tecnologia LED Matrix e meccanismi ultraleggeri in titanio, con apertura servoassistita ultra-rapida e sensori d’impatto. Da chiusi si integrano nel cofano in fibra di carbonio per contenere la resistenza aerodinamica; una volta aperti rivelano proiettori abbaglianti LED ad alta intensità.

L’aerodinamica evita vistose ali fisse a favore di un sistema di gestione dei flussi interni: l’aria che entra dal muso raffredda i radiatori inclinati, esce dietro le ruote anteriori e scorre lungo le fiancate per alimentare le ampie prese d’aria del V6. Il fondo è piatto e c’è un diffusore posteriore attivo. Dietro spiccano lo spoiler aggiornato e la barra luminosa orizzontale, reinterpretata con una firma LED tridimensionale e il logo JAS al centro. Dimitri Vicedomini, Head of Exterior Design di Pininfarina, spiega: «Il nostro obiettivo non era semplicemente aggiornare le forme della NSX, ma comprenderne l’essenza e immaginare come sarebbe potuta evolvere oggi».

Telaio e carrozzeria in fibra di carbonio

La carrozzeria originale in alluminio è stata sostituita da pannelli in fibra di carbonio pre-impregnata ad alto modulo, polimerizzata in autoclave. La monoscocca in alluminio della NSX è stata scansionata in 3D e riprogettata, quindi irrigidita con elementi in carbonio incollati nei punti chiave (montanti A, montanti B e tunnel centrale), con rinforzi derivati dall’esperienza maturata con la NSX GT3. Il peso a secco dichiarato è di 1.250 kg.

Motore: V6 3.5 aspirato JAS-JUDD

Il cuore della Tensei è il V6 aspirato JAS-JUDD, sviluppato in esclusiva con JUDD Power, l’azienda britannica fondata da John Judd Sr. e da Sir Jack Brabham, già autrice di motori per Formula 1, Formula 3000, 24 Ore di Le Mans e 24 Ore di Daytona. Si parte dal monoblocco originale Honda C30A, di cui sono mantenuti architettura e angolo tra le bancate, mentre ogni componente interno è stato riprogettato. La cilindrata passa da 3,0 a 3,5 litri, con albero motore in acciaio a corsa corta, nuove testate, alberi a camme dal profilo aggressivo e valvole in titanio.

Il sistema VTEC è sostituito da una distribuzione da competizione a fasatura fissa. L’aspirazione usa sei corpi farfallati singoli con plenum in carbonio a vista; la lubrificazione è a carter secco, il che ha permesso di abbassare il motore di 45 mm nel telaio. Lo scarico è in Inconel e titanio. La presentazione indica 425 CV a 8.200 giri/min, mentre la scheda tecnica riporta 420 CV a 8.300 giri/min; la coppia massima è di 414 Nm a 5.500 giri/min e il regime massimo è fissato a 8.500 giri/min.

Trasmissione, sospensioni, freni e ruote

La potenza arriva alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 marce con leva a H, frizione bidisco in carbonio e differenziale autobloccante meccanico Torsen. Le sospensioni adottano doppi triangoli anteriori in alluminio Ergal 7075 ricavati dal pieno e uno schema multilink a 5 bracci al posteriore, con ammortizzatori KW sviluppati su misura. L’impianto frenante Brembo ha dischi carboceramici da 380 mm all’anteriore con pinze a 6 pistoncini e da 360 mm al posteriore con pinze a 4 pistoncini. I cerchi forgiati monodado OZ Racing, su disegno Pininfarina, misurano 19×9 pollici (pneumatici 245/35 R19) davanti e 20×10,5 pollici (285/30 R20) dietro.

Interni: purezza analogica e artigianalità italiana

Pininfarina ha reinterpretato l’abitacolo mantenendo i principi della NSX: centralità del conducente, ergonomia e connessione diretta con la meccanica, oltre alla celebre visibilità a 360 gradi ispirata ai caccia F-16. La plancia ha finitura opaca antiriflesso, con inserti in pelle pieno fiore e Alcantara nera. I sedili monoscocca, sviluppati in esclusiva da Sabelt, sono in fibra di carbonio a vista con imbottitura solo nei punti di contatto.

Il volante, di diametro contenuto e senza comandi, è rivestito in Alcantara con riferimento in titanio a ore 12. La strumentazione rinuncia ai grandi touchscreen: un quadro su misura abbina un grande contagiri analogico centrale a due schermi OLED laterali dedicati a temperature, pressioni e tempi sul giro. Completano l’abitacolo la climatizzazione automatica e un impianto audio ad alta fedeltà progettato per contrastare le frequenze del motore.

Produzione limitata a 35 esemplari tra Arluno e Cambiano

La Tensei sarà costruita in una serie ultra-limitata di 35 esemplari, ciascuno realizzato su misura per il cliente, presso l’Atelier JAS Motorsport di Arluno, vicino a Milano. Per le personalizzazioni bespoke contribuirà anche l’atelier Pininfarina di Cambiano, e la vettura porterà la firma «Design by Pininfarina». Paolo Dellachà, CEO di Pininfarina, definisce il progetto «un esempio concreto di come due eccellenze italiane possano unire competenze complementari». Il materiale ufficiale non indica prezzi né tempi di consegna.

Domande frequenti sulla JAS Tensei

Cos’è la JAS Tensei?

La JAS Tensei è la prima vettura stradale ad alte prestazioni di JAS Motorsport, ispirata alla Honda NSX del 1990 e disegnata da Pininfarina. «Tensei» significa «rinascita» in giapponese. È stata presentata in anteprima mondiale l’8 ottobre 2026 a Cambiano.

Quanti esemplari della JAS Tensei saranno prodotti?

Sono previsti 35 esemplari, ciascuno realizzato su misura per il singolo cliente presso l’Atelier JAS Motorsport di Arluno, vicino a Milano.

Che motore ha la JAS Tensei?

Un V6 aspirato da 3,5 litri sviluppato da JUDD Power sul monoblocco Honda C30A. La presentazione indica 425 CV a 8.200 giri/min, la scheda tecnica 420 CV a 8.300 giri/min, con coppia di 414 Nm e limitatore a 8.500 giri/min.

Quanto pesa la JAS Tensei?

Il peso a secco dichiarato è di 1.250 kg, grazie alla carrozzeria interamente in fibra di carbonio pre-impregnata e polimerizzata in autoclave.

La JAS Tensei ha ancora i fari a scomparsa?

Sì. I fari a scomparsa della NSX sono stati mantenuti e riprogettati con tecnologia LED Matrix e meccanismi ultraleggeri in titanio, con apertura servoassistita ultra-rapida.

Che cambio ha la JAS Tensei?

Ha un cambio manuale a 6 marce con leva a H, trazione posteriore, frizione bidisco in carbonio e differenziale autobloccante meccanico Torsen.

Quanto costa la JAS Tensei?

Il materiale ufficiale diffuso per la presentazione dell’8 ottobre 2026 non indica il prezzo né le date di consegna.

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