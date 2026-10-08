Toyota Corolla 60 anni: edizione Anniversary da 38.500 euro

Roma, 8 ottobre 2026 – La Toyota Corolla compie 60 anni e Toyota festeggia il traguardo con l’edizione limitata ‘Anniversary’, introdotta insieme all’aggiornamento MY27. Con oltre 57 milioni di esemplari venduti nel mondo, la Corolla è l’auto più venduta al mondo. In Italia la Corolla Touring Sport MY27 e la versione Anniversary arrivano a partire da ottobre.

Corolla, 60 anni da auto più venduta al mondo

La Toyota Corolla è l’auto più venduta al mondo, con oltre 57 milioni di veicoli venduti dal 1966. Oggi è un modello globale, prodotto in 12 siti produttivi e venduto in 150 paesi, giunto alla dodicesima generazione.

Il successo nel tempo si fonda sui principi applicati da Toyota fin dal 1966: realizzare un’auto di alta qualità e versatile a un prezzo accessibile. Qualità che, secondo Toyota, la Corolla ha mantenuto adattandosi negli anni alle esigenze e alle priorità in evoluzione dei clienti, così da conservare il proprio posizionamento al centro del mercato.

In Europa dal 1967: produzione in Turchia e Regno Unito

L’Europa è un mercato chiave per la Corolla, che è arrivata nel 1967 ed è diventata un punto di riferimento per qualità, durata e affidabilità, classificandosi regolarmente tra i modelli più venduti del continente. La produzione locale è iniziata con la settima generazione presso Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) nel 1994 ed è stata estesa a Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) nel 1998.

Edizione Anniversary: New Boreal Blue e tetto bicolore

L’edizione speciale ‘Anniversary’ si distingue per la colorazione metallica esclusiva New Boreal Blue, abbinata a una finitura bicolore con tetto e montanti in contrasto Night Sky Black. Completano l’esterno i nuovi cerchi in lega da 17 pollici a 10 razze, neri cromati, con finitura opaca e lavorazione a contrasto.

Lo stile sportivo è sottolineato da decorazioni argento opaco sul paraurti anteriore e sulle soglie laterali, da ornamenti scuri per i fari fendinebbia e da elementi agli angoli delle porte posteriori. Sulla Touring Sports si aggiunge un ulteriore dettaglio argento opaco sul paraurti posteriore. Il tocco finale sono le decalcomanie argento opaco per il 60° anniversario sul bordo inferiore delle porte posteriori.

Interni: battitacco e tappetini dedicati

Nell’abitacolo la versione Anniversary propone piastre battitacco in argento opaco con il logo del 60° anniversario e tappetini anteriori e posteriori in tessuto nero con inserti in argento opaco coordinati.

Motori: ibrido di quinta generazione da 140 e 180 CV

La gamma Corolla Touring Sport MY27 adotta la tecnologia ibrida Toyota di quinta generazione, che offre prestazioni silenziose, fluide e molto efficienti. I clienti possono scegliere tra il sistema 1.8 litri da 140 CV e, per chi cerca prestazioni più sportive, il 2.0 litri fino a 180 CV.

Dotazioni: combimeter da 12,3 pollici e Toyota Smart Connect+

Di serie la nuova gamma offre un’esperienza utente completamente digitale, con combimeter personalizzabile da 12,3 pollici e sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con touchscreen da 10,5 pollici. Il pacchetto include la navigazione cloud, con informazioni aggiornate sul traffico e un sistema di pianificazione del percorso integrato.

Sicurezza: pacchetto Toyota T-Mate con Toyota Safety Sense

Di serie è presente il pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida Toyota T-Mate, che comprende le funzioni Toyota Safety Sense: sistema pre-collisione con evitamento ostacoli agli incroci, cruise control adattivo intelligente, allarme di uscita di corsia e assistenza al tracciamento della corsia, assistenza allo sterzo d’emergenza e assistenza per i segnali stradali. Funzioni di sicurezza e multimedia nuove e migliorate vengono fornite con aggiornamenti via etere in tempo reale.

Prezzi e disponibilità in Italia

La Toyota Corolla Touring Sport MY27 sarà disponibile in Italia dal mese di ottobre 2026, con listino a partire da 35.700 euro per la versione ICON e da 38.500 euro per la versione limitata ‘Anniversary’.

Domande frequenti su Toyota Corolla Anniversary

Quanti anni compie la Toyota Corolla nel 2026?

La Toyota Corolla compie 60 anni nel 2026. Dal 1966 ne sono stati venduti oltre 57 milioni di esemplari nel mondo, il che ne fa l’auto più venduta al mondo.

Quanto costa la Corolla Touring Sport Anniversary in Italia?

La versione limitata ‘Anniversary’ della Corolla Touring Sport MY27 parte da 38.500 euro. La versione ICON parte da 35.700 euro. Entrambe sono in vendita in Italia da ottobre 2026.

Come si riconosce la Corolla Anniversary?

Si distingue per il colore metallico New Boreal Blue con tetto e montanti Night Sky Black, per i cerchi in lega neri da 17 pollici a 10 razze e per le decalcomanie argento opaco del 60° anniversario sulle porte posteriori.

Quali motori ha la Corolla Touring Sport MY27?

La Corolla Touring Sport MY27 è ibrida di quinta generazione, con due opzioni: un 1.8 litri da 140 CV e un 2.0 litri fino a 180 CV.

Quali dotazioni di serie offre la Corolla MY27?

Di serie ci sono il combimeter personalizzabile da 12,3 pollici, il sistema Toyota Smart Connect+ con touchscreen da 10,5 pollici e navigazione cloud, oltre al pacchetto di sicurezza Toyota T-Mate con Toyota Safety Sense.

Dove viene prodotta la Corolla per il mercato europeo?

In Europa la Corolla è prodotta localmente da Toyota Motor Manufacturing Turkey (dal 1994) e da Toyota Motor Manufacturing UK (dal 1998). A livello globale è costruita in 12 siti produttivi e venduta in 150 paesi.

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